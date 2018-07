Aus Bermuda nichts Neues: Nach drei Tagen freundschaftlicher und offenherziger Aussprache veröffentlichten Eisenhower, Macmillan und ihre Außenminister ein wenig sensationelles Kommunique. Die USA versprechen darin Belieferung Englands mit Fernraketen und Teilnahme an den Beratungen des Militärausschusses des Bagdad-Paktes (nicht aber Beitritt zu diesem Pakt). Wichtiger als eine Bilanz der Übereinstimmungen und Differenzen (wobei man feststellen würde, daß sich an der bisherigen Lage durch die Konferenz wenig geändert hat) ist die unleugbare Tatsache einer allgemeinen und durch die Bermuda-Konferenz bestätigten englisch-amerikanischen Klimaverbesserung seit den Tagen der Suez-Krise. Zweifellos ein Erfolg für Macmillan, aber schließlich nur ein Anfangserfolg.

Europa-Verträge unterzeichnet: Die Euromarkt- und Euratom-Verträge wurden am 25. März feierlich in Rom unterzeichnet. Zu ihrem Inkrafttreten bedarf es nur noch der Zustimmung der sechs Parlamente der Vertragsländer. Im Gegensatz zum EVG-Vertrag, der am Widerstand des französischen Parlaments scheiterte, ist diesmal anzunehmen, daß die Ratifizierung in allen betroffenen Ländern glatt über die Bühne gehen wird.

*

Suezkanal frei, aber ... Nach dem Stand der Räumungsarbeiten könnten Schiffe bis zu 20000 Tonnen und 10 Meter Tiefgang schon heute den Suezkanal wieder passieren, Nasser will aber die Freigabe des Kanals erst offiziell bekanntgeben, wenn die Benutzerländer seine Bedingungen, vor allem die Bezahlung der Gebühren betreffend, angenommen haben. Gegenüber dem UNO-Generalsekretär Hammarskjöld erklärte sich Nasser bereit, mit einer privaten Benutzerorganisation (bestehend aus Reedereien und Ölgesellschaften) zusammenzuarbeiten, nicht aber mit einer Regierungsorganisation. Er will auch der UNO-Polizei weiterhin die Patrouillentätigkeit an der israelisch-ägyptischen Grenze (auf ägyptschem Boden) gestatten, besteht aber darauf, daß er das Recht hat, jederzeit den Abzug der UNO-Streitkräfte aus Ägypten zu verlangen. Es bleibt abzuwarten ob England und Frankreich und den von ihnen beeinflußten Kanalbenutzern diese Zugeständnisse genügen werden.

Engländer ziehet ab: 13 500 Mann werden die Engländer noch in diesem Jahr aus Deutschland abziehen. Weitere 24 000 Mann sollen im nächsten Jahr folgen, wenn auch England vor Durchführung dieser zweiten Phase seines militärischen Sparprogramms noch einmal die Zustimmung des NATO-Rates einholen muß. Bonn und Paris betrachten diese Entwicklung mit Unbehagen. Bonn vor allem wegen der Schwächung des NATO-Schildes gegen Osten, Paris wegen des nun unvermeidlichen deutschen militärischen Übergewichtes auf dem europäischen Kontinent. Betrüblich für den Westen ist auch, daß der englische Truppenabzug ohne sowjetische Gegenleistungen erfolgt.

*

Bulganin antwortet: Im gleichen persönlichen und versöhnlichen Ton, in dem Adenauer im Februar an ihn geschrieben hatte, antwortete Bulganin dem Bundeskanzler. Bulganin sprach den Wunsch nach Handelsgesprächen auf Regierungsebene (möglichst schon im April) aus. In der Wiedervereinigungsfrage bestätigt Bulganin nur „das Bestehen verschiedener Standpunkte“. Auch Bonn wünscht die Verbesserung der Beziehungen zu Moskau, aber es möchte die Wiedervereinigung und die Heimführung deutscher Staatsangehöriger an den Anfang stellen. Moskau will dagegen mit dem Handel anfangen – ein Dilemma, in dem sich das beiderseitige Mißtrauen spiegelt: Wem ich mißtraue, von dem verlange ich Vorleistungen, oder mindestens Leistung Zug um Zug.

Frankreich stellt die Zolluhr zurück: Um Devisen zu sparen, bestimmte die französische Regierung, daß alle liberalisierten Waren aus den OEEC-Ländern mit einer Importabgabe von 15 v.H. belegt werden, außerdem muß der Importeur bei der Lizenzerteilung ein Viertel des Wertes der Ware vorauszahlen. – Mit einer Hand drosselt also Frankreich den europäischen Warenverkehr, mit der anderen unterzeichnet es das Abkommen über den Gemeinsamen Europäischen Markt. Sirius, 28. 3. 57