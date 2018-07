Taxis billiger? Um die Zentren der deutschen Großstädte vom Pkw-Verkehr zu entlasten, will die CDU-Bundestagsfraktion eine starke Ermäßigung der Taxipreise beantragen. Sie will dafür plädieren, daß die Kraftfahrzeug- und Beförderungssteuer bei den Droschken wegfällt und ein zeitsparendes Quittungssystem eingeführt wird. Wie in anderen Ländern sollen in Zukunft mehrere Personen gemeinsam eine Taxe benutzen können, außerdem möchte man die für den sonstigen Verkehr gesperrten Schonstraßen den Autodroschken zugänglich machen.