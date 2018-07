In den letzten Wochen verging beinahe kein Tag, an dem nicht eine Aktienemission oder eine Industrieanleihe angekündigt worden sind. Dabei handelt es sich fast immer um große Brocken. „Man geniert sich heute schon, mit Emissionen unter 100 Mill. DM an den Markt heranzutreten“, so kennzeichnete kürzlich das Vorstandsmitglied einer Großbank die Situation, mit der der Kapitalmarkt gegenwärtig zu rechnen hat. Der Aktionär mit breit gestreutem Besitz wird in diesem Jahr kräftig in seine Tasche greifen müssen, wenn er von den ihm „gewährten“ Bezugsrechten Gebrauch machen will. Diese Tatsache allein sollte eine kräftige Aktienhausse eigentlich für die nächsten Monate ausschließen. Daneben gibt es aber auch noch weitere Gründe, die gegen eine Tendenzänderung in nächster Zeit sprechen. Wer sich die Wertpapierbestände der Banken ansieht, wird unschwer feststellen, daß bei den Dividendenwerten häufig eine merkliche Erhöhung stattgefunden hat. Das geht nun weniger auf eine plötzlich entdeckte Liebe der Banken zur Aktie zurück (sie ist stets vorhanden, geht aber nicht so weit, daß man die eigene Liquidität zu ihren Gunsten einengt), sondern das ist eine Folge der bei manchen Aktienemissionen wenig befriedigend gewesenen Placierungsmöglichkeiten. Mit Sicherheit werden die Banken diese unfreiwillig übernommenen jungen Aktien in den Markt einschleusen wollen. Das muß jede Aufwärtsentwicklung bremsen. Hinzu kommt, daß Wahljahre keine guten Börsenjahre sind, jedenfalls nicht, solange das Ergebnis noch aussteht.

Andererseits sollten die zahlreichen Aktienemissionen eine gewisse Gewähr für Kuisstabilität bieten, denn die Banken wissen sehr genau, daß sich in Zeiten schwacher Börsentendenz junge Aktien nur schwer unterbringen lassen. Nicht umsonst haben sie mit ihren eigenen hohen Dividenden für gutes Börsenwetter gesorgt und gleichzeitig die Industrieunternehmen aufgefordert, auf diesem Wege zu folgen. Daß die Dividendenerhöhungen einen Einfluß auf das Wertpapiergeschäft hatten, zeigt die Belebung im Effektengeschäft der Banken seit Mitte März. Seit dieser Zeit haben wir auf der Aktienmärkten eine durchweg freundliche Tendenz. Die Kurse blieben auch dann widerstandsfähig, als sich die politischen Wolken über dem Nahen Osten Ende voriger Woche wieder zusammenzogen. Die unruhig gewordene ausländische Spekulation brachte zwar den internationalen Werten einige Rückschläge, doch wurden auf der ermäßigten Basis sofort Interventions- und Rückkäufe vorgenommen.

Die Ankündigung der zehnprozentigen Dividende bei Bad. Anilin hat den IG-Farben-Nachfolgern keine nennenswerten Anregungen gebracht. Die IG-Liquis lagen mit 34,30 v. H. ziemlich unbeweglich. Die Spekulation wartet offensichtlich eine günstige Wendung in den Regierungsgesprächen mit der Sowjetunion ab, um hier wieder aktiv zu werden. Von Interesse war ein Versuchsballon, der offensichtlich den Preis für die Hüls-Anteile ergründen soll, die in den Liquis enthalten sind. Die Börse hat die Hüls-Anteile bislang immer intern mit rund 400 v. H. bewertet. In einer neuen Version glaubt man, ihn mit nur 250 v. H. ansetzen zu können. Ein solcher Vorschlag mußte in den Börsensälen nur Kopfschütteln auslösen.

Eine angenehme Überraschung war der Dividendenvorschlag der AG für Verkehrswesen (9 + 2 v. H.). Dadurch stieg der Kurs auf nahezu 200 v. H. an. Das Papier hat einen langen Kursaufstieg hinter sich. Der tiefste Kurs lag im vergangenen Jahr bei 114 v.H. Zu einer Sonderbewegung kam es ferner bei Daimler, wo die vertraglich gesicherte Zusammenarbeit mit Curtiss-Wrigth zunächst als Anlaß für weitere Käufe genommen wurde, letztlich dürften jedoch neue Arrondierungen für den Kursanstieg um etwa 20Punkte auf 350 v.H. maßgebend gewesen sein.

Am Bankenmarkt zogen die Dresdner Bank-Nachfolge-Aktien nachBekanntgabe der Kapitalerhöhung auf 223 v. H. an. Damit würden sich die jungen Aktien auf etwa 195 v. H. stellen, für ein zwölfprozentiges Papier nicht viel. Einen stetigen Aufstieg verzeichneten in letzter Zeit die Aktien der Vereinsbank in Hamburg (bis 240), ohne daß ein Anlaß dafür erkennbar wurde. Der feste Kurs bei der Schlesw. Holst. Westbank wird auf Bezugsrechthoffnungen zurückgeführt. Vielleicht wird zu diesem Punkt auf der kommenden HV eine Erklärung abgegeben. -ndt