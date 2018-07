Dies war der charmanteste–und best-erdachte – Einfall eines „aktuell“ besonders bemerkenswerten Ensemble-Besuches: Jean Louis Barrault und seine Gattin – Mitdirektorin Madelaine Renaud – verabschiedeten sich im Riesenhaus des New Yorker Wintergarden – nach fünf Wochen Molière, Claudel, Milhaud, Giraudoux, Salacrou, Loppe – mit Barraults englisch gesprochener Rede am Mikrophon. Auf einem Höhepunkt amerikanischfranzösischer politischer Bitterkeit rief er die Weltseele des Theaters an, die stets brüderlich versöhnliche, dankte New York für seine andauernde „ausverkaufte“ Begeisterung, beschwor, in Geist und Grazie gleich mühelos, auf der Bühne vorüberschimmernde Ausschnitte seiner Gastspielabende herauf, die seine Truppe wie improvisierend stellte: Vor dem gigantischen Kolumbussegel die spanischen Entdeckerfahnen, umhaucht von der serenen Melodik Milhauds, die „Gespensterironie“ Giraudoux’, den Resistance-Sarkasmus Salacrous und Molières „Misanthrope“-Dialektik in der Spiegelung einer akzentuierten Pierrot-Wehmut.

Im wehenden Weiß seines Baptiste erschien er dann selbst, in grotesker Filmvergrößerung verächtlich über den Wolkenkratzern schwebend, aus ihren sternenhohen Dächern Rosen pflückend und pantomimische Meisterkapriolen vollbringend. New York hat sein Theater nun schon zum zweiten Male in sechs Jahren so erstaunt wie begeistert aufgenommen als das Meisterbeispiel eines auf dem Broadway unbekannten, historisch wie instinktiv gewachsenen Truppe-Stils. Dieser weicht freilich etwas von dem der Comédie dadurch ab, daß Barrault seine verfließende Pierrot-Gelenkigkeit auch auf seine Schauspieler übertragen hat. Er schuf so eine moderne und textgenaue, wenn auch wortreich wiederholungsfreudige Comédie del Arte. Brillant in der ironischen Geste wie in der fast selbstparodistischen Suada. Es ist dies ein Theater der gesprochenen Pantomime, besessen, ausgelassen und ungezwungen gedankenvoll.

Keine geringere als die „Anta“ – die kulturelle Vereinigung American National Theatre and Academy – spielte, natürlich „oft“ Broadway, eine Dramatisierung der kleinen Erzählung Franz Kafkas, der „Metamorphose“, der seltsamen, symbolischen Erzählung von der Verwandlung eines Durchschnittsmenschen in ein Rieseninsekt. Es war hier nicht viel mehr vollbracht worden – von Douglas Watson, der auch der Darsteller des kaum Darstellbaren war – als eine mitunter freilich scharfe und knappe Dialogisierung. Das Experiment fand verwunderte Kritiker, die es aber immerhin nur als eine Huldigung vor Amerikas unleugbarer „Kafka-Welle“ auffaßten. Kafkas Wortgewalt und seine Bilderschärfe „im kleinen“ blieben gewahrt. Es war wie eine Vorlesung mit Rollenverteilung, aber eh seltener Genuß, auch in der Übertragung ins Englische, einer großen Miniaturdichtung unerbittlich „überbiologischen“ Geistes. Kafkas scheuer Protest gegen Materialismus und gegen den Moloch Banalität kam geheimnisvoll zu „innerdramatischer“ Wirkung.

*

Amerikas Vorstoß für Uraufführungen zeitgenössischer Opern über das Fernsehen schreitet fort: NBC (National Broadcasting Corporation) brachte in einer einstündigen Sendung des jungen Kalifornien Stanley Hollingsworth „La Grande Breteche‘ nach der gruselig scharf gezeichneten Novelle Balzacs. Aus ihr hat er gemeinsam mit H. Duncan einen theatralisch eher bedachtsamen Text gezimmert, der mitreißende Motive oder Wendung“ kaum aufweist. Schon bei Balzac ist die Geschichte von dem in seinem Versteck von dem rachelistigen betrogenen Ehemann eingemauerten Liebhaber ja „nur“ eine Schaueranekdote, die freilich eines Dichters Erzählungswucht rechtfertigt. Hollingsworth der als Schüler Milhauds und Menottis gilt, hat lyrischen Einfallsreichtum, kann diskret orchestrieren und den Gesangsstimmen packende melodische Abrundungen geben. Er fand hier in Peter Herman Adler einen überlegen auf das kleinste Wirkungsdetail bedachten Orchesterleiter und in Gloria Lane, der großen Menotti-Sängerin, einen mächtig bewegenden und mit sublimer Gefühlskraft steigernden Kontra-Alt... Hollingsworth ist ein empfindungsweicher und erstaunlich klangfarbiger Musiker. Für den Aufbau einer wirklich dramatischen Partitur bedarf es aber noch der Durchschlagskraft in den entscheidenden Momenten. Heute ist er eher symphonisch ausgeglichen, dem Melos mehr als dem Rhythmus ergeben und im Operndialog ein bunttönender „Begleitmusiker“. Ludwig Ullmann