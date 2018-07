H. G., Saarbrücken

In Saarbrücken wird nächstens eine Straße nach dem preußischen General Gneisenau benannt, genauer: umbenannt, noch genauer: rückbenannt werden. Da man sich erinnert, daß es zu den Maßnahmen des einstigen Ministerpräsidenten Hoffmann auch gehörte, vielen Straßenzügen einen anderen Namen zu geben, ist man zunächst wohl geneigt, in dieser neuerlichen Umtaufe einen Akt der Gerechtigkeit zu sehen. Denn, wer weiß, vielleicht hieß die Gneisenaustraße bislang noch Fochstraße; und in der Hauptstadt eines deutschen Bundeslandes den in deutschen Ohren gewiß nicht wohlklingenden Namen dieses französischen Marschalls gegen den Namen eines preußischen Generals umzutauschen – ist das nicht ganz in der Ordnung? Gewiß, das wäre sicherlich in der Ordnung. Nur hieß die Gneisenaustraße bislang nicht Fochstraße, sondern (seit der Umbenennung durch Johannes Hoffmann im Jahre 1947) Bizetstraße.

Statt des Komponisten der „Carmen“ leiht hinfort nun wieder Blüchers Generalstabschef dieser Straße seinen Namen, Wir wollen nicht fragen, ob der Namenswechsel gut ist. Jedoch: ist er nötig?

Daß er nötig sei, glaubt jedenfalls die Mehrheit der Saarbrücker Stadtväter. In einer seiner letzten Sitzungen lag dem Stadtrat ein Antrag vor, nach dem nicht weniger als 27 Straßen zum Teil rück-, zum Teil umbenannt werden sollten. Etwa die Hälfte dieser Umbenennungen löste keine große Diskussion aus und wurde mit 24 gegen 18 Stimmen sogleich genehmigt.

Abgelehnt dagegen wurde die Umbenennung der Moselstraße in Hermann-Löns-Straße (mit 24 gegen 22 Stimmen); und hart aneinander geriet man im Stadtrat, als es zu entscheiden galt, ob auch die alten Straßenschilder in der Alleestraße abmontiert und durch neue mit der Aufschrift Hindenburgstraße ersetzt werden sollten. Erregt verließen endlich die Fraktion der Christlichen Volkspartei sowie einzelne Stadträte der CDU- und der SPD-Fraktion den Sitzungssaal. Ihrem Ärger hatten sie dadurch Luft gemacht, ihrer Sache indes, keinen guten Dienst erwiesen. Denn nach ihrem Auszug billigte das Stadtparlament sowohl diese umstrittene als auch noch einige andere, vorher abgelehnte Namensänderungen: aus der Hanna-Kirchner-Straße wird die Bülowstraße, aus In der Langgaß die Scharnhorststraße, aus der Saarlandstraße die Preußenstraße.

Die Preußen also sind zurückgekehrt und haben, wie es scheint, den „welschen Geist“ gründlich ausgetrieben.

Wenn in den nächsten Wochen Saarbrückener Polizisten oder wer auch immer die frankophilen Hoffmann-Schilder gegen die neuen Schilder mit den markigen alten Namen austauschen – wem ist damit dann eigentlich gedient?