Stärker als in früheren Jahren, so stellt die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg-Berlin, in ihrem Geschäftsbericht für 1956 fest, zeigte sich insbesondere bei den Eigentümern von Siedlungshäusern und den Inhabern von Eigentumswohnungen das Bestreben, die erhaltenen Hypotheken vorzeitig zurückzuzahlen, um möglichst bald schuldenfreies Eigentum zu erhalten. Das ist eine in vielfacher Hinsicht erfreuliche Tendenz, denn einmal fallen die zusätzlich ersparten Mittel für den Konsum aus, zum anderen sind die Hypothekeninstitute in der Lage, mit dem vorzeitig zurückgezahlten Geld neue Vorhaben zu finanzieren. Man sollte meinen, daß die öffentliche Hand voller Freude über so sparsame Bürger wäre. Leider ist in einem Bundesland jedoch das Gegenteil der Fall. Statt das gesunde Bestreben, schuldenfrei zu werden, zu unterstützen, werden in diesem Land bei Rückzahlung erster Hypotheken die Zinssätze für öffentliche Gelder erhöht. Damit wird das Interesse an einer vorzeitigen Rückzahlung natürlich gedämpft.

Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank war auch in 1956 wieder stark in der Wohnungsbaufinanzierung tätig. Sie deutet an, daß das bei der Bewilligung öffentlicher Mittel angewandte (offensichtlich sehr schwerfällige) Verfahren, das der Baufinanzierung nicht gerecht wird, zu einer vorzeitigen Bereitstellung der erststelligen Hypotheken mit der hieraus resultierenden Verteuerung führt. Nun muß man sich doch fragen, warum derartige kostspielige Schwerfälligkeiten nicht abgestellt werden. Auf viele kostenerhöhende Faktoren hat heute der Staat keinen Einfluß, aber hier ist ein Fall, bei dem sich Geld durch eine bessere Organisation sparen läßt.

Eine recht bedenkliche Feststellung trifft die Verwaltung, wenn sie schreibt, daß noch erhebliche langfristige Mittel gebraucht werden, um arbeit- und kostensparende sowie der Erweiterung der Kapazität dienende Investitionen zu konsolidieren, die im Bereich der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft mit kurzfristigen Krediten finanziert worden sind. Weite Teile der mittelständischen Wirtschaft sind trotz guter Leistungen nicht in der Lage, bei dem hohen Zinsniveau die entsprechenden Gewinne zu erwirtschaften. Das gilt besonders auch für die Landwirtschaft, der jedoch die Zinsverbilligungsaktion des Bundesernährungsministeriums zur Seite steht. Gegen Ende des Berichtsjahres wurde die Zinsverbilligung sogar auf Zinssätze bis zu neun, in Zonenrandgebieten bis zu 9 1/2 v. H. ausgedehnt. Es bleibt abzuwarten, ob diese erhöhten Sätze genügend Anreiz bieten, um der Landwirtschaft Kapital zur Verfügung zu stellen.

Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank zahlt für 1956 aus einem Reingewinn von 0,302 Mill. DM eine Dividende von 7 v. H. In der Berichtszeit wurde das Grundkapital um 4,5 auf 5 Mill. DM erhöht. Die Rücklagen betragen zum 31. 12. 56 nunmehr 3 Mill. Am Bilanzstichtag betrug der Umlauf an Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen 204 Mill. DM. An Hypothekendarlehen wurden im Berichtsjahr 42 und an Kommunaldarlehen 7 Mill. DM ausgezahlt. ue.