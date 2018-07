Verstaatlichte Betriebe – das große Krebsübel der französischen Wirtschaft

J. H., Paris, im Mai

Der französische Senator Pellenc, der als Wirtschaftsfachmann großes Ansehen genießt, hat in einem Bericht auf die verhängnisvolle Rolle verwiesen, die die verstaatlichten Betriebe in der französischen Wirtschaft spielen. Es ist leider unmöglich, eindeutig das Globaldefizit des verstaatlichten Wirtschaftsapparates festzustellen. Natürlich sind die großen nationalisierten Betriebe (wie Kohlenbergwerke, Staatsbahnen, Elektrizitätsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Banken) bekannt. Daneben gibt es aber nicht weniger als 224 verstaatlichte oder gemischtwirtschaftliche Gesellschaften, in denen neben staatlichen auch Beteiligungen von Privatkapital erscheinen. Diese Gesellschaften sind ebenfalls bekannt. Aber: die meisten dieser Unternehmen haben Schwestergesellschaften oder Filialbetriebe. Bei den Kohlenbergwerken gibt es ihrer 54, bei der Elektrizitätsgesellschaft 45, bei der Agence Havas 36. Der Direktion der Staatsbahnen sind 24 andere Unternehmen angeschlossen, der „Gaz de France“ 22. Diese Filialen besitzen ihrerseits andere Betriebe oder Beteiligungen, die niemand kennt und die nie irgendeiner Kontrolle unterworfen werden.

„Vergessene“ Steuern

Das Globaldefizit von acht verstaatlichten Unternehmen erreichte im Vorjahr 190 Mrd. ffrs. Davon entfielen allein auf die Staatsbahnen 145,6 Mrd. und auf die Kohlenbergwerke 14 Mrd. Mit diesen Geldern könnte man 75 000 Wohnungen bauen, – eine Stadt wie Straßburg. Das Defizit wuchs trotz der Preisstabilität in den letzten Jahren immer weiter an. 1954 auf 134,7 Mrd., 1955 auf 150,6 Mrd. Doch das tatsächliche Minus ist wesentlich größer, es wird nur durch eine Reihe technischer Maßnahmen künstlich reduziert, und zwar durch eine besonders bevorzugte Behandlung seitens der öffentlichen Stellen. So „vergißt“ der Finanzminister bei manchen verstaatlichten Betrieben, rückständige Steuern anzufordern. Bei den Pariser Verkehrsbetrieben fielen 12 Mrd. unter den Tisch. Der verstaatlichte Wirtschaftsapparat wird andererseits durch eine Kreditpolitik gestützt, die der Privatwirtschaft keineswegs günstig gesinnt ist. So gehen zum Beispiel 75 v. H. der Kredite des „Fonds de Developpement economique et social“ in die verstaatlichte Wirtschaft zu einem Zinsfuß von 4,5 v. H., während nur 25 v. H. der Privatwirtschaft zu 6 v. H. zur Verfügung gestellt wurden. 164 Mrd. verlieh der Fonds im Vorjahr auf diese Weise an die verstaatlichten Unternehmen.

Dazu kommen überaus günstige Kredite durch Staatsgarantien: Der Staat garantiert nämlich den Kreditgebern der verstaatlichten Betriebe die Rückzahlung ihres Kapitals. Und auf Grund einer besonderen Verordnung sind bedeutende Finanzinstitute – wie etwa die Versicherungsgesellschaften – gehalten, einen Teil ihres Portefeuilles in Staatspapieren anzulegen oder in Papieren, die vom Staat garantiert werden. Dies gibt den verstaatlichten Unternehmen die Möglichkeit, bei den Versicherungsgesellschaften um Kredite zu Bedingungen nachzusuchen, die weit unter jenen des allgemeinen Finanzmarktes liegen. Die fünf größten verstaatlichten Betriebe erhielten so im Vorjahr 130 Mrd. Andererseits aber sieht der Artikel 110 des Finanzgesetzes vom 5. August 1956 zugunsten der Kohlenbergwerke, der Elektrizitäts- und der Gasgesellschaft sogenannte „dotations en capital“ vor. Auf Grund dieses Gesetzes können Kredite des „Fonds de Developpement economique et social“ in eine Kapitaldotation umgewandelt werden, das heißt, daß die betreffenden Betriebe die ihnen vom Fonds geliehenen Beträge nicht zurückzuzahlen brauchen. Bisher haben die verstaatlichten Betriebe von diesem Fonds mehr als 700 Mrd. ffrs. ausgeliehen...

Die Ursachen der Defizitwirtschaft im verstaatlichten Wirtschaftssektor sind vielfältig. In einem privatwirtschaftlichen Betrieb verwaltet der Direktor Kapital, für das er die Verantwortung übernommen hat. Sein persönliches Interesse ist daher mit dem seiner Gesellschaft verbunden, er haftet mit seiner Person und seinem Gut, er setzt alle Kraft ein, damit sich der Betrieb weiter entwickelt. In einem verstaatlichten Unternehmen ist der Direktor nur ein Funktionär. Er bezieht sein Gehalt, ob nun der Betrieb einen Profitertrag abwirft oder nicht und wie immer auch das Unternehmen verwaltet wird. Es gibt keinen Konkurs, aber es gibt auch keine Konkurrenz, die im privatwirtschaftlichen Bereich immer weitere Entwicklungen begünstigt. Die Mehrzahl der verstaatlichten Betriebe haben eine Monopolstellung. Aber das Budget der 12 wichtigsten verstaatlichten Großbetriebe erreicht den enormen Betrag von mehr als 2500 Mrd. Francs. Dieser Betrag ist größer als der, der für die gesamte französische Verwaltung ausgegeben wird.