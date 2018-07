Im Frühling, wenn die Menschen heiter sind, verzeihen sie vieles. So mag denn auch Frau Helga Pilarczyk – zugleich mit den kunstinteressierten Lesern der ZEIT – uns verzeihen: sie ist die Sängerin, die in der verdienstvollen „Lulu“-Aufführung der Hamburger Staatsoper die Titelrolle spielte, eine ungemein schwierige Partie, wie jeder zugeben wird, der die Kompositionsmethoden Alban Bergs kennt. „Sie sang“, so schrieb der Rezensent, „als sei es ein Kinderspiel, Berg zu singen“. Wie nun aber im Frühling nicht nur die Blüten und Blütenstiele, sondern auch die Stilblüten und die Unkräuter wachsen, war denn in diesem Blatt (Nr. 17) zu lesen: „Sie sang, als sei es ein Kinderspiel, Baß zu singen“. Ein harter Schlag für eine Sängerin, deren Ruhm darin besteht, daß sie über einen hohen, hellen Sopran verfügt. J. M.-M.