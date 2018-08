In drei große Gruppen kann man die rund vierzig Prosastücke aufteilen, die gesammelt sind in dem Buch von:

Sigismund von Radecki: „Das Schwarze sind die Buchstaben.“ Reden, Essays, Aufsätze. Verlag Heinz Burges, Köln; 376 S., 16,80 DM.

Radecki beweist darin wieder einmal seine Fähigkeit, an den kleinen Dingen, an den scheinbaren Selbstverständlichkeiten des Alltags deren jeweils noch verborgene oder verschüttete Seite zu entdecken, so etwa in „Vordermann und Hintermann“, wo eine (schon dem Homer bekannte) Grunderfahrung des Langstreckenläufers als eine menschliche Grunderfahrung schlechthin sichtbar wird. Auf diese Weise lehrt Radecki wie jeder echte Feuilletonist, durch welche Methoden der Betrachtung man den Dingen auf die Spur kommt.

Zum anderen enthält dieser Sammelband einige Essays über geistes- und zeitgeschichtliche Probleme, so über „Die Welt als Kolonie“, über „Uhr und Zeit“, „Über die Romantik“ und – darin mündend – „Über die Freiheit“. Dieser abschließende, früher schon bei Hegner als Sonderdruck erschienene Essay allein wäre schon der intensivsten Beachtung all derer wert, die sich ihre Gedanken machen über die historischen Urgründe unserer politischen Weltlage. Von der Beobachtung ausgehend, daß der Trend zum abstrakten Staat, der in der Sowjetunion am weitesten fortgeschritten ist, auf Luthers Konstituierung der menschlichen Wahlfreiheit zurückgehe – indes die zweite deutsche Revolution, die Romantik, jenen lutherischen Prozeß zurückzubilden versuchte –, von dieser Beobachtung ausgehend, schildert Radecki den protestantischen Prozeß auf seinem Weg von der spezifisch lutherischen Religiosität über den Liberalismus, der de facto unfrei mache, bis zur modernen, durch Demokratie diktatorischen Staatspraxis. Dem stellt er die wesentlich auf monarchischen, korporativen und föderalistischen Prinzipien beruhenden Staatsgebilde und Gesellschaftsformen der USA und der Schweiz entgegen und gelangt endlich zu der These, wir würden „Europa erst dann wiederfinden, wenn wir das wiederfinden, wodurch Europa geschaffen wurde: die Kirche“.

Dieser Essay und einige kleinere, dasselbe Grundthema umkreisende Stücke sind von höchster geistiger Und – wenn man das Wort weit genug faßt – politischer Aktualität. Gäbe es bei den Völkern deutscher Zunge eine politische Kultur, wäre derzeit Radeckis Begriff und These von der Freiheit zweifellos ein bevorzugter Gegenstand des Gespräches.

Bedauerlicher ist jedoch, daß sich Radecki just in diesem Buche als ein „Kampfhahn“ vorstellt. So liebenswert die Feuilletons und so des Nach- und Weiterdenkens wert die Essays sind, so peinlich wirken die Streitschriften; da fährt ihm nämlich ein anderer in die Feder: Karl Kraus. Der aber war – das weiß Radecki gut genug – in jeder Hinsicht ein einmaliges Phänomen. Ihm nachfolgen heißt gerade deshalb aber nicht, so denken und handeln. Anders: unserer Epoche gemäß, und handeln: anders: unserer Epoche gemäß. Kraus hat uns inhaltlich, stofflich gar nichts, formal aber um so mehr zu sagen, zu lehren.

Wie unfruchtbar Radecki an Kraus’schen Inhalten hängt, beweist vor allem die fatale „Rede über die Presse“. Die Tatsache, daß es Tausende von Pseudodichtern gibt, sagt gar nichts gegen Goethe; die Tatsache, daß alle Menschen sündigen, sagt gar nichts gegen die Heiligen; aber die Tatsache, daß der Journalismus oft entartet (bis in die Erpressung und ähnliche strafbare Tatbestände), und daß viele Journalisten nicht eine Spur von pflichtgemäßer Obsorge walten lassen – diese Tatsache genügt für Radecki, die Presse summa summarum abzuurteilen, wiewohl – um nur ein einziges Beispiel zu nennen – Austerlitz, der Chefredakteur der alten Wiener „Arbeiterzeitung“, ein besseres Deutsch geschrieben hat als mehrere Rudel zeitgenössischer Dichter zusammen. Das Grundproblem, die Überfüllung des Bewußtseins infolge der Perfektion der weltweiten Nachrichtenübermittlung, wird nicht einmal gestreift. Übergangen wird die echte Funktion der Presse in einem Gemeinwesen, dem nicht mehr das Dorf als Modell zugrunde liegt, das berechtigte Interesse des einzelnen stellvertretend wahrzunehmen; das Gemeindegasthaus und das Forum sind im modernen Massenstaat Abstrakte geworden, und als sie es wurden, entstand die Presse. Und man kann nicht irgendein Produkt des Fortschritts isolieren und als ein Ding an sich beurteilen, wie Radecki die Presse. Ist man mit ihr unzufrieden und muß man, da man leider nicht in ein anderes Jahrhundert umsteigen kann, mit ihr in Raum und Zeit zusammenleben, dann muß man entweder schweigen oder an ihrer Veredelung wirken; dies letzte zum Beispiel dadurch, daß man bessere Feuilletons schreibt als all die Sudler. Wie Sigismund von Radecki es tut. Herbert Eisenreich