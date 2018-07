Inhalt Seite 1 — Der rote Kandidat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, im Mai

Im autoritären Österreich waren Anschläge und Gewalttaten an der Tagesordnung. Der – spöttische Volksmund führte damals die Strafen auf, die zu vergegenwärtigen hatte, wer einem der Minister nach dem Leben trachtete. Dabei gab es so etwas wie eine hierarchische Gliederung: für den Ackerbauminister erhielt man fünf, für den Finanzminister, der am Ende der Liste stand, hingegeen fünfzehn Jahre. „Auf den Herrn Bundeskanzler“, so hieß es abschließend, „darf überhaupt nicht geschossen werden!“

Bezeichnenderweise wurde in dieser Aufzählung von Würdenträgern der Vizekanzler niemals erwähnt. Er ist der zweithöchste Mann in der Regierung, aber er verwaltet weder ein bestimmtes Ressort, noch hat ihm die Verfassung eine klar umrissene Verantwortung zugewiesen. So hoch zu steigen und so wenig zu vermögen, ist eine ungewöhnliche Belastung.

Der gegenwärtige Inhaber dieses Amtes, Dr. Adolf Schärf, der sich am 5. Mai zur Präsidentschaftswahl stellt – sein aussichtsreicher Gegenkandidat ist der Arzt Professor Denk (siehe DIE ZEIT, Nr.9) – hätte sich allerdings damit trösten können, daß er als sozialistischer Parteiobmann ohnedies über außergewöhnlich viel Macht verfügt. Trotzdem haben diese Jahre Schärfs Hang zur Bitterkeit verstärkt – zur Bitterkeit, für die in diesem ganzen Leben sehr viel Anlaß bestand.

– Adolf Schärf wurde 1890 geboren und geriet frühzeitig in den Bann der marxistischen Lehre. Bereits am Hernalser Gymnasium gründete er eine illegale Schülerorganisation roter Färbung. Durch seine Einsatzfreude und durch seinen Idealismus machte er die Partei rasch auf sich aufmerksam. Kaum war er aus dem Krieg, in dem er es zum Oberleutnant gebracht hatte, heimgekehrt, wurde er zunächst Sekretär von Seitz, dem bekannten Wiener Bürgermeister, dann Sekretär der Parlamentsfraktion. Schließlich entsandte ihn das „Land Wien“ in den Bundesrat, in die zweite Kammer, wo er, als 1933 das Parlament ausgeschaltet wurde, noch einmal unmißverständlich vor einer Verewigung des Gewaltstreiches warnte.

Bis dahin war er mit den herrschenden Mächten recht gut ausgekommen. Man hatte dem sozialistischen Revolutionär, wie es in Österreich üblich ist, sogar den Titel eines „Hofrats“ verliehen. 1934, im Jahre des Bürgerkrieges, wurde Schärf verhaftet, wurde den üblichen Demütigungen unterworfen und in ein Lager gebracht. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Anwalt. 1938 verhafteten ihn dann die Nazis. Auch sie unterwarfen ihn den üblichen Quälereien, auch sie ließen ihn schließlich wieder frei.

1943 hatte er eine schicksalshafte Begegnung. Wilhelm Leuschner, der große deutsche Sozialist, suchte ihn auf, um ihn für eine Zusammenarbeit zu gewinnen – eine Zusammenarbeit, die auf der Existenz Großdeutschlands basieren sollte. Aber Leuschner gelang es nicht, den Österreicher mitzureißen. Der verhielt sich zögernd und erklärte schließlich, der Anschluß sei tot und man könne auf diesem Fundament nicht mehr bauen.