Edo Osterloh, der schleswig-holsteinische Kultusminister, ist im vergangenen Jahr durch seine Forderung nach einem Bundeskultusminister hervorgetreten. In der letzten Woche gab er auf einer Pressekonferenz in Kiel seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß der Bund noch immer nicht jene zum Ausbau der westdeutschen Ingenieurschulen nötigen 50 Millionen Mark bewilligt habe. Auch in Zukunft also werde es geschehen, daß deutsche Schiffe nicht auslaufen können, weil es nicht genügend ausgebildete Ingenieure gibt. – Wir haben Minister Osterloh gebeten, uns seine Meinung zum gegenwärtigen Nachwuchs-Dilemma und zu den Möglichkeiten einer Lösung darzulegen.

Zu welchem Ergebnis sind die bisherigen Untersuchungen und Erörterungen über den Mangel an naturwissenschaftlich gebildeten und technisch geschulten Nachwuchskräften gelangt?

Die modernen hochindustrialisierten Staaten sind – zuweilen in einer panikartigen Überraschung – zu der Erkenntnis gelangt, daß die technische Entwicklung nur auf ihrer gegenwärtigen Höhe gehalten werden kann, wenn umfassende Maßnahmen zur Verstärkung des technischen Nachwuchses getroffen werden. Die fortschreitende Technisierung immer weiterer Lebensbereiche, die zunehmende Arbeitsteilung, die notwendige Befriedigung des Massenkonsums, das Anwachsen der kunststoffverarbeitenden Industrie, der Radio- und Photoindustrie sowie die ersten Schritte zur Auswertung neuer Energiequellen – sie alle haben zu einer sprunghaften Vermehrung des Bedarfs an naturwissenschaftlich und technisch gebildeten Kräften geführt.

Dieser Bedarf kann durch die vorhandenen Ausbildungseinrichtungen nicht gedeckt werden. Das ist das Resultat aller Untersuchungen in den westlichen Ländern. Diese Untersuchungen haben dann ja zu teilweise gigantischen staatlichen Hilfsmaßnahmen geführt.

Haben die Vorschläge zur Lösung des Problems nunmehr in der Bundesrepublik schon so feste Gestalt gewonnen, daß spezielle Entscheidungen zur Behebung des Mangels möglich sind?

Es besteht unter den Sachverständigen kein Zweifel darüber, daß diese Frage im allgemeinen bejaht werden kann. Freilich wäre mit den Verfassern der vom Bundesinnenminister vorgelegten Denkschrift zu wünschen, daß eine Verfeinerung der statistischen Erhebungsmethoden noch dazu führt, die, wenn auch geringen, Abweichungen in den Bedarfsberechnungen auszugleichen und die Entwicklung genau vorauszuberechnen. Danach stehen wir zur Zeit etwa vor folgender Situation:

Es hat sich gezeigt, daß eine allgemeine Erweiterung aller Fachrichtungen der technischen Hochschulen und Ingenieurschulen falsch wäre. Es gibt technische Fachgebiete, deren Einrichtungen wohl einer Modernisierung bedürfen, wo aber ein zahlenmäßig ausreichender Nachwuchs herangebildet werden kann. Hierzu zählen die Gebiete des Hoch- und Tiefbaues, des Berg- und Hüttenwesens.