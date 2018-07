Die Reisewelle nimmt zu

So um 1952 herum kam die Redensart von der Eß-, der Kleidungs- und Reisewelle auf, an der der bundesrepublikanische Bürger seit der Währungsreform teils aktiv, teils passiv partizipierte. Jene letzte Welle, die unsere Landsleute zu Tausenden an die Gestade Italiens, Spaniens und – Mallorcas (auf daß wir’s ja nicht vergessen!) brachte, hat ihren höchsten Ausschlag noch nicht erreicht. Fremdenverkehrsstatistiker haben errechnet, daß allein bis Anfang April dieses Jahres rund 70 v. H. mehr Reisen gebucht wurden, als in der Vergleichszeit des Vorjahres. 1956 sind etwa sieben Millionen Urlauber durch Vermittlung der über 600 dem deutschen Reisebüro-Verband angeschlossenen deutschen Reisebüros verreist. In diesem Jahr sollen es noch mindestens 15 bis 20 v. H. mehr werden. Man prophezeit deshalb in den Monaten Juli und August nie dagewesene Rekordzahlen und eine Überfüllung der traditionellen Reisegebiete in der Bundesrepublik. Um so mehr sollte deshalb der ständige Hinweis, den Frühling, Vorsommer und Herbst in die Urlaubspläne einzubeziehen, beherzigt werden, soweit es sich mit den Schulferien (die leider immer noch nicht koordiniert wurden) und nicht zuletzt dem Geldbeutel vereinbaren läßt. Die angebliche Regel von den „sonnigen Monaten Juli und August“ wurde in den letzten Jahren sowieso ad absurdum geführt.

Wenn sich nun in der Saison 1957 ein Strom von Reisenden und Urlaubshungrigen in bisher unbekanntem Ausmaß über Europa ergießen wird, dann sollte man annehmen, daß die Leute heutzutage mehr fürs Reisen ausgeben als in früherer Zeit. Das stimmt jedoch nicht. Gewiß hat die Bevölkerung nominell 1956 für touristische Zwecke dreimal soviel ausgegeben wie 1928, dem Jahr des Vorkriegshöchststandes. Da aber das Durchschnittseinkommen 1956 fast dreieinhalbmal so groß war wie im Jahre 1928, hat sie 1956 für Reisen relativ – das bedutet im Vergleich mit dem Einkommen – weniger ausgegeben als vor dreißig Jahren. Diese erstaunliche Erscheinung ist auf die billigeren Formen des Tourismus zurückzuführen. Vor allem das Camping kannte man damals noch nicht. Der Fremdenverkehr unserer Tage zeigt nicht mehr soviel Interesse für Grandhotels und Luxusappartements, sondern bevorzugt Fremdenheime und Privatquartiere. Der Urlauber von 1957 sucht auch viel häufiger ein Reisebüro auf, als der Urlauber von 1928 und verringert durch Pauschalreisen – statt Individualreisen – seine Ausgaben. –s

Zwei Millionen Kurgäste in 200 Heilbädern. Zum erstenmal in der Geschichte des deutschen Bäderwesens hat die Zahl der Kurgäste in den rund 200 Heilbädern und Kurorten der Bundesrepublik die Zweimillionengrenze überschritten. Die Zahl der Kurgäste hat sich damit seit dem Jahre 1950 mehr als verdoppelt. Und sie alle leben entschlossen ihrer Gesundheit. In Form von Bädern, Trinkkuren und Inhalationen nimmt auch die Abgabe der Kurmittel ständig zu.

Die Rhein-Main-Halle in Wiesbaden, die nach dreißigjährigem Vorgeplänkel zweier Generationen von Stadtvätern und nach einjähriger Bauzeit in diesen Tagen mit dem Internistenkongreß 1957 ihre Premiere erlebte, ist eine „Mehrzweckhalle“ für internationale Kongresse, Parteitage, Varietés, Volksfeste, Boxkämpfe und politische Kundgebungen. Architekt Dr. Rosskotten (Düsseldorf), der das künstlerische und technische „Mehrzweck“-Problem löste, erklärte bei der Schlüsselübergabe freimütig, daß eine Harmonie so verschiedener Zwecke immer nur dem äußeren Schein nach möglich sei. Auch von einem eigenen Stil solcher Hallen könne nicht die Rede sein. Trotz dieser selbstkritischen Worte des Architekten waren sich sachverständige Ehrengäste aus anderen Kongreßstädten einig: die Halle wirkt von innen größer als von außen; sie fügt sich gut in das Stadtbild ein.