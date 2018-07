Zur Förderung des Wiederaufbaues der deutschen Wirtschaft wurde 1948 unter dem Namen Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes errichtet. Der mit diesen Worten bezeichnete Geschäftszweck des Instituts hat sich im Verlauf der Jahre wesentlich gewandelt. Das hat seine verschiedenen Gründe. Vor allem stehen heute originäre Gegenwertmittel aus der Auslandshilfe, die in den ersten Jahren eine sehr große Bedeutung für den Wiederaufbau der Grundindustrien hatten, nicht mehr zur Verfügung. Dennoch wurden aus dem ERP-Sondervermögen (und zwar aus Zinsen und Rückflüssen) im Geschäftsjahr 1956 Investitionsdarlehen in Höhe von 754 Mill. DM (1955 waren es 665 Mill. DM) bereitgestellt. Der Hauptteil dieser Mittel wurde über die KfW geleitet.

Nun stand das Institut von Anfang an auf dem Standpunkt, nur dort tätig zu werden, wo dies die Geschäftsbanken nicht können oder auch nicht wollen, das heißt, wo eine Finanzierung durch Kapitalmarktmittel noch nicht möglich ist. Das aber ist auch heute noch, da der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft im wesentlichen abgeschlossen ist, in recht weiten Gebieten der Fall. Hier setzt die KfW mit ihren Investitionsmitteln ein. Im Augenblick sind dies vor allem die Wasserwirtschaft und der Verkehr; daneben aber werden, wie aus dem Geschäftsbericht 1956 der Kreditanstalt entnommen werden kann, viele andere Wirtschaftszweige berücksichtigt. Freilich kann man sich nicht ganz des Eindrucks verschließen, als ob bei dem Bestreben der politischen Stellen, möglichst aller zu helfen, die Mittel mehr zersplittert werden, als es gut ist. Jedenfalls sollte man überlegen, ob sich nicht durch eine Zusammenballung der Mittel und durch ihren Einsatz an den wirklich kritischen Punkten ein noch größerer Effekt erzielen ließe.

Dies gilt um so mehr, als der kritischste Bereich der deutschen Wirtschaft, nämlich der Steinkohlenbergbau, im ERP-Wirtschaftsjahr 1956 mit 20 Mill. nicht besonders gut weggekommen ist. In Zukunft allerdings dürfte der Kohlenbergbau, dem die KfW selbst immer eine besondere Bedeutung zugemessen hat (insgesamt hat sie bisher für ihn Barkredite in Höhe von rd. 1,1 Mrd. DM und Avalkredite in Höhe von rd. 230 Mill. DM herausgelegt), wieder stärkere Berücksichtigung finden.

Es liegt in der Natur der Sache, daß dort, wo der Einsatz von Kapitalmarktmitteln nicht möglich ist, die Finanzierung sich besonders schwierig gestaltet. Auch ein nicht auf die Erwirtschaftung eines hohen Gewinns gerichtetes Institut, wie es die KfW als öffentlich-rechtliche Anstalt darstellt, muß sorgsam darauf achten, vorhandene Risiken zu erkennen, sie zu begrenzen und abzudecken. Sie hat es gelernt, in dem Grenzgebiet zwischen Verwaltung und Geschäftsbanken politische Zwecke mit Wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen. Sie ist so als Investitionsbank des Bundes ein Spezialinstitut geworden, dessen Hauptzüge praktischer kaufmännischer Sinn und administratives Geschick sind.

Im vergangenen Jahr war ihr Mitwirken bei der Dollar-Anleihe der Hohen Behörde zu erwähnen; dieses Mal ist es ihre Zwischenschaltung bei Krediten von Kapitalsammelstellen im Betrage von 230 Mill. DM an die Industrie; sie wurden auf solche Weise deckungsstockfähig gemacht. Von erheblicher Bedeutung ist auch die langfristige Exportfinanzierung; der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat Überlegungen angestellt, wie künftighin eine Hilfestellung durch das ERP-Sondervermögen ohne Schmälerung der für Investitionskredite verfügbaren Mittel gegeben werden kann. Dabei soll durch Ausnutzung aller der KfW gegebenen Möglichkeiten, die bei ihrem vielschichtigen Geschäft und bei einem Bilanzvolumen von 5,5 Mrd. DM recht bedeutsam sind, der Tatsache Rechnung getragen werden, daß im internationalen Großgeschäft dem Exporteur häufig bereits bei Beginn der Verhandlungen eine feste Kreditzusage gegeben werden muß, die dann später unter Umständen gar nicht ausgenutzt wird.

Dem Geschäftsbericht wurde auch in diesem Jahre wieder ein allgemeinwirtschaftlicher Teil vorweggeschickt, der sich als eine Fundgrube einschlägiger Daten erweist. Er ist darüber hinaus durch eine ausgewogene Beurteilung unserer augenblicklichen Situation ausgezeichnet. Die Bank kommt hierbei zu dem Ergebnis, daß auch in einer denkbar gesunden Wirtschaft nicht gleichzeitig alles geschehen kann; man kann eben nicht die Vollbeschäftigung aufrecht erhalten, den allgemeinen Lebensstandard kräftig anheben, hohe Devisen-Vorräte ansammeln, für die militärische Sicherheit sorgen und dann noch die Investitionen auf einem hohen Niveau halten... Die Bank betont hierbei, den Vorrang der Investitionstätigkeit, der Einschränkungen an anderen Stellen notwendig machen kann, weil sonst das bisher Erreichte, aber auch das Angestrebte auf die Dauer nicht gesichert werden können. W. R.