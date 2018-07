Trophäen und Orden – Eine abessinische Erinnerung von Walter Fuchs

Aus dem Bundeshaus kommt die Nachricht, daß demnächst nun doch ein Gesetz verabschiedet werden wird, nach dem das offene Tragen von Kriegsorden beider Weltkriege wieder erlaubt sein wird. Diese Meldung, erregend und wohl auch erfreulich für viele, die es angeht, bringt mir die Erinnerung an ein Erlebnis zurück, das ich vor langer Zeit in dem damals noch amtlich „Abessinien“ genannten Äthiopien hatte.

Ich war im Frühjahr 1922 als Legationssekretär an die deutsche Gesandtschaft in Addis Abeba versetzt worden. Damals saß auf dem Thron der salomonischen Dynastie die Kaiserin Sauditu, die Tochter des großen Menelik II.

Auf dem Thron saß sie in aller Wirklichkeit, als ich ihr bald nach meiner Ankunft von dem damaligen deutschen Geschäftsträger, Legationsrat Fritz Weiss, in einer Privataudienz vorgestellt wurde; so ehrenvoll waren damals die abessinischen Sitten selbst für einen jungen Legationssekretär.

Der Herr Geschäftsträger hatte mich vorher dahin instruiert, daß die Audienzen dieser Art immer ganz kurz und einfach verliefen. Die Kaiserin beschränkte sich dabei auf nur zwei Sätze, die durch den Dolmetscher übertragen wurden. Der erste war: „Hast du eine gute Reise gehabt?“ und der zweite: „Ich hoffe, daß du mein Land lieben wirst!“; auf den ersten Satz habe man, aufstehend, mit „danke, ja“ zu antworten und auf den zweiten mit „danke“ und einer Verbeugung – dann war die Audienz beendet.

Als wir in den Thronsaal geführt wurden, thronte die Kaiserin auf einer Empore unter einem Baldachin inmitten eines Arrangements von Kissen, die über eine Art Kanapee gehäuft waren; sie war eine Dame von etwa fünfzig Jahren, recht wohlbeleibt und bis über den Mund in ein weites Gewand von weißem Musselin eingehüllt – die landesübliche „Tschama“, die, wie eine Toga um sie geschlungen, auch den Kopf bedeckte und so nur die Nase, einen Teil der bronzenen Wangen und die sehr schönen, großen Augen frei ließ. An den Stufen des Thrones saß, auf einem goldlackierten Stuhl, Ras Tafari Makonen, der damalige junge Regierungschef und jetzige Kaiser Haile Selassie, auch er in eine weiße Tschama gehüllt, aber nur bis zum Halse von ihr bedeckt, so daß sich sein tiefschwarzer Vollbart wirkungsvoll von dem leuchtenden Musselin abhob. Daneben standen noch einige Hofchargen.

Für den Geschäftsträger und mich hatte man zwei gewöhnliche Stühle nebeneinander vor den Thron gestellt; ein wenig seitwärts postierte sich unser Dolmetscher, der würdige, alte Ato Mamo, der einen Teil seiner Jugend auf einer französischen Missionsschule verbracht hatte und seither ein zwar etwas komisches, aber immerhin verständliches Französisch sprach.