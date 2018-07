Zu Bellows „Abenteuer des Augie March“

Seit Kolumbus wird Amerika ständig neu entdeckt – und beurteilt. Das geschieht in boshafter Form, auf sachlich-kritische Weise – wie in Gorers „Amerikaner“ – und in den großen Romanen vom sanften Marquand über den bissigharten Algren und den bisweilen manirierten Faulkner bis zu Wolfe und Hemingway. So wird es weitergehen ... Ein entdeckenswerter Teil Amerikas sind die Juden. Herman Wouk schilderte sie in „Marjorie Morningstar“ als Reiche und Begüterte. Von der anderen Seite sieht sie:

Saul Bellow: „Die Abenteuer des Augie March“, Kiepenheuer und Witsch, Köln-Berlin, 775 S., 19,80 DM.

Man sollte ihn weniger mit Wolfe als mit Algren vergleichen. Marquand stellte bedauernd fest, daß Hemingway die „Scheiße“ salonfähig mache. Was Bellow aber hier salonfähig zu machen versucht, muß selbst Hemingways abgeklärtes Herz erschüttern. Aus einigen Zitaten könnte man eine hübsche kleine Pornographie. zusammenstellen – wenn einem nicht das Herz schwer würde über soviel Bildkraft des Ausdrucks, über soviel sprudelnde Ungebärdigkeit, in wilden geistigen Eruptionen dahingespien. Und wenn nicht die alte Geschichte mit der ehrlichen Seele wäre, die sich leidend verhärtet, und die noch ältere Geschichte mit der forcierten Männlichkeit.

Der Held der Geschichte ist Augie, ein armer kleiner Jude aus Chikago. Er stiehlt Bücher, spielt den Gimpel reicher Mädchen, liebt bis zur Weißglut, studiert ein Weilchen, läßt sich durch verschiedene Berufe jonglieren, ist brav, böse, gelangweilt, begeistert, ist ein hinreißendes Stück Leben. Hier geht es um die Welt seiner Misere – auch ein Teil Amerikas –, doch dahinter steht die geistige Welt des Autors, und das bedeutet eine Zertrümmerung der Ideale. Käme wenigstens eine großartige Destruktion dabei heraus, bis zur Lust am Nihilismus, dann gäbe es Argumente dagegen. Hier steht man jedoch vor einem Tummelplatz verblüffender Inspirationen, deren Niedertracht durch das leidende Herz aufgewogen werden soll. Und darauf fallen nur Teenagers herein. Vielleicht ist es nicht fair, jenen Augie March alias Saul Bellow zu zitieren, denn man unterschlägt dabei den Schwung des Ganzen. Aber schließlich war der Autor auch nicht fair in seiner faszinierenden Art: „Er konnte melancholisch wie der Dreck sein“, oder: „Guillaumes Freundin, ein Glanzstück an riefelärschigem Luxus, mit einer ungeheuren Mozarellakäse-Büste“ oder „dieser ausgemachte Pferdearsch von einem Jean Jacques“ (er meint „nur“ Rousseau damit).

So geht es weiter in geballter Kraft, und eine ganze Reihe von Kaninchen wird mit Donnermörsern erschossen. Schließlich heiratet Augie March eine Schauspielerin und sagt zum Schluß: „Ich bin so eine Art Kolumbus des Naheliegenden.“ Damit hat er recht, denn seine Entdeckungsreise durch den Alltag des Hoffnungslosen ist überwältigend plastisch. Aber diese Art herausgerülpster Erkenntnisse liegt wohl glücklicherweise den Europäern noch nicht allzu nahe. Dafür braucht man die harte Schule der „Mayflower“ und – müßte dann auch mit einigen Jahrhunderten Kultur brechen, zugunsten ei ner Freiheit, die man auch anders verstehen kann.

Ingolf Jungclaus