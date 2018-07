Als letzte der Großbankgruppen haben die Nachfolgeinstitute der Dresdner Bank, die Hamburger Kreditbank AG, Hamburg, die Rhein-Main-Bank AG, Frankfurt/Main, und die Rhein-Ruhr Bank AG, Düsseldorf, ihre Bilanzen für 1956 veröffentlicht und gleichzeitig die Verschmelzungsmodalitäten bekanntgegeben. Für den Wiederzusammenschluß hat die Gruppe Dresdner Bank den gleichen Weg gewählt wie vor ihr bereits die Deutsche Bank. Danach werden das Hamburger und Düsseldorfer Institut ihr Vermögen auf die Rhein-Main Bank übertragen, die dann ihren Namen in Dresdner Bank AG ändert. Ihr Grundkapital erhöht sich von bisher 48 auf 124 Mill. DM. Darüber hinaus wird das vereinigte Institut das neue Grundkapital um weitere 26 Mill. auf 150 Mill. DM erhöhen, und zwar unter Einräumung eines Bezugsrechtes von 5 : 1 zu 100 v. H. Wenn diese Transaktion durchgeführt ist, weist die neue Dresdner Bank bei 150 Mill. Grundkapital und 114 Mill. offenen Reserven einen Eigenmittelblock von 264 Mill. aus, was 5,3 v. H. der Bilanzsumme der drei sich vereinigenden Institute zum 1. Januar 1957 entspricht. Zum 31. 12. 56 stellt sich die zusammengefaßte Bilanzsumme auf 5,005 Mrd. DM. Das sind Zahlen, die sich auch im Rahmen internationaler Größenordnung sehen lassen können. Sie geben der Dresdner Bank den 14. Platz innerhalb der Banken der Welt.

Die Vorstände der Nachfolgeinstitute waren sich stets darüber einig, ihren Instituten den alten Namen zurückzugeben, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden seien. Im praktischen Geschäftsbereich hat sich die jahrelange Trennung schon deshalb kaum ausgewirkt, weil die drei Institute nie aufgehört haben, sich als Einheit zu fühlen. In regelmäßigen Abständen wurden die Richtlinien gemeinsamer Arbeit festgelegt und große Finanzierungsprojekte abgesprochen. Wenn man dennoch auf die Verschmelzung drängte, dann geschah es in der Hauptsache im Hinblick auf das Auslandsgeschäft, in dem Banken erst von einer bestimmten Größenordnung ab ein „Mitspracherecht“ haben. Daneben spielt natürlich eine Rolle, daß die inländischen Finanzierungsvorhaben Ausmaße annehmen, die das Vorhandensein entsprechender Großbanken zur Voraussetzung haben.

Der juristische Sitz des neuen Instituts wird zwar in Frankfurt sein, doch sieht die neue Organisationsform kein zentralistisches Arbeiten vor. Die bisherigen Arbeitsbereiche bleiben bestehen, und in der personellen Besetzung treten nur geringfügige Veränderungen ein. Von den jetzt amtierenden Vorstandsmitgliedern wechselt Alfred Hölling in den künftigen AR über, während Emil Puhl ganz ausscheidet, aber der Bank verbunden bleiben wird. Der neue AR wird 32 Aktionärs- und 16 Arbeitnehmervertreter enthalten.

Die drei Institute haben ein gutes Geschäftsjahr hinter sich bringen können. Die Zeiten stürmischer Aufwärtsentwicklungen scheinen nunmehr einer gesunden Konsolidierung Platz zu machen, die auch weiterhin Gelegenheit bietet, die offenen und stillen Reserven anzureichern. Das Bilanzvolumen der Gruppe hat gegenüber 1955 um 11,6 (8,6) v. H. zugenommen. Seit der Ausgründung der Institute am 1. 1. 52 stieg es von 2,5 auf 5 Mrd. DM, es hat sich also verdoppelt. Durch Aktienemissionen wurde das Grundkapital in der gleichen Zeit von 93 auf 150 Mill. und die offenen Reserven von 22,5 auf 114 Mill. DM heraufgesetzt. Wenn berücksichtigt wird, daß neben den ausgewiesenen Reserven auch die stillen Rücklagen beträchtlich ausgeweitet werden konnten und gleichzeitig gute Dividenden (für 1956 eine einheitliche Ausschüttung von 12 v. H.) gezahlt wurden, dann erhält man einen interessanten Aufschluß über die Ertragslage. Sie hat sich übrigens bei allen drei Instituten in den vergangenen Jahren so gleichmäßig entwickelt, daß der bestehende Poolvertrag nicht in Anspruch genommen wurde. Bei der Ausgründung hatte man in der Gruppe einen Schlüssel von 5 : 8 : 8 festgelegt; auf dieser Basis hat sich dann auch die Weiterentwicklung vollzogen.

In den Bilanzen fällt besonders die Steigerung bei den Einlagen ins Gewicht, auf deren Konto zum größten Teil die Ausweitung der Bilanzsumme geht. Bei der Hamburger Kreditbank sind die Termineinlagen der Nichtbankenkundschaft überdurchschnittlich gestiegen, während man bei der Hereinnahme von Bankengeldern zurückhaltend gewesen ist. „Auf die Liquiditätsreserve anderer Banken“, so führt Hans Rinn, Vorstandsmitglied des Hamburger Instituts, auf einer Pressekonferenz aus. „kann man kein Geschäft aufbauen!“ Die Sichteinlagen von Kreditinstituten sind in Hamburg sogar zurückgegangen. Innerhalb dieser Position ist eine Umschichtung derart eingetreten, daß die Gelder von Auslandsbanken erheblich zugenommen haben, während man gegenüber Gelder deutscher Banken reserviert gewesen ist.

Auf der Passivseite stiegen die Debitoren um 8,6 (8,9) v. H. auf 1,735 Mrd. DM. Die Wechselbestände erhöhten sich um 19,6 v. H. auf 1,387 Mrd. Da die Indossamentsverbindlichkeiten um 29,9 v. H. auf 352 Mill. zurückgeführt wurden, errechnet sich für das Wechselkreditvolumen eine Zunahme um nur 4,7 v. H. Buch- und Wechselkredite zusammen sind, der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der erforderlichen Zurückhaltung im Kreditgeschäft entsprechend, mit einer Zunahme um 6,6 v. H. nur etwa halb so stark gestiegen wie im Vorjahr.

Zum Schluß verdienen noch die Pensionsrückstellungen erwähnt zu werden, die in der Gruppe gegenüber dem Vorjahr unverändert gelassen worden sind. Mit Rücksicht auf die noch nicht voll übersehbaren Auswirkungen der Rentenreform wurde von einer Erhöhung Abstand genommen Man will zunächst abwarten, welche Beträge nach den Rentenerhöhungensteuerlich noch zurückgestellt werden dürfen. Es ist noch nicht geklärt, ob durch die Rentenmehrzahlungen nicht eine Zurückführung der Pensionsrücketellungen bei den Gesellschaften herbeigeführt werden muß. K. W.