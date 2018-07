Aus mehreren übereinstimmenden und ergänzenden Parteimeldungen und anderen Berichten verlautet, daß in Westsibirien – im Gebiet Tomsk, unweit der kleinen Landstadt Kolpaschew – ein großes Eisenerzvorkommen festgestellt worden ist. Und zwar geschah das im Zuge der planvoll in ganz Westsibirien vorgenommenen – bisher offensichtlich erfolglosen – Suche nach neuen Naphthaquellen. Die erste, relativ flache Eisenerzschicht wurde in einer Tiefe von 200 m fixiert, die nächste liegt 70 bis 100 m tiefer und ist von einer bis jetzt noch nicht feststellbar gewesenen Stärke, obwohl nun bereits schon über 80 Explorationsbohrungen auf einem Areal von rund 1200 qkm angelegt worden sind.

Die Qualität des Erzes entspricht annähernd der des Beckens von Kertsch, enthält jedoch weniger Phosphor. Der Eisengehalt wird mit durchschnittlich 36 v. H. – in Einzelfällen bis zu 40 v. H. – angegeben, wobei vermerkt wird, daß die größten Erzvorkommen Westeuropas in Elsaß-Lothringen nur einen Eisengehalt von 32 v. H. besitzen. F. D.