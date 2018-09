Herr Seuffert, der stellvertretende Vorsitzend;des Bundestagsausschusses für Geld und Kredit, ist ein hervorragender Fachmann, dessen Kritik an dem in der „ZEIT“ erschienenen Artikel über Grundsatzfragen des Bundesbankgesetzes – enthalten in dem Beitrag „Bundesnotenbankgesetz – bei der Sache bleiben“, in unserer Ausgabe von 18. April – alle Beachtung verdient. Daß unsere Auffassungen und diejenigen unseres Kritikers im Kern nicht sehr weit auseinanderliegen, muß freilich auch betont werden ... So hat Herr Seuffert in seiner Parlamentsrede vom 30. November 1956 Gedanken entwickelt, die sich mit der von der „ZEIT“ vertretenen Auffassung, daß die Notenbank unabhängig sein muß, voll decken. Dies zeigen vor allem die folgenden Sätze:

„Es ist auch der Standpunkt der sozialdemokratischen Opposition, daß die Notenbank unter allen Umständen unabhängig sein muß, unabhängig von jeder politischen Beeinflussung, unabhängig von der Regierung, unabhängig, ich möchte sagen: von jeder Regierung, unabhängig auch von Regionalpolitik und Regionalinteressen, unabhängig in allen ihren Teilen und in allen ihren Organen und in dieser Vollständigkeit auch unabhängig von der privaten Wirtschaft. Sie soll also stark sein!“

Auch in seiner kürzlich hier erschienenen Erwiderung spricht Herr Seuffert wieder von der Notwendigkeit einer genügend starken und unabhängigen Notenbank. Das ist erfreulich, denn es handelt sich hierbei keineswegs um eine Kleinigkeit, sondern um die Zentralfrage der Währungspolitik. Das gleiche Anliegen ist aber auch in dem von Herrn Seuffert kritisierten Bericht der ZEIT über den derzeitigen Stand der öffentlichen Diskussion zur Notenbankfrage zum Ausdruck gekommen. Der wichtigste Vorschlag, über den in unserem Artikel referiert wurde, ist ja wohl der, der Bank den unabhängigen Status eines Verfassungsorganes zu geben – etwa im Sinne eines obersten Gerichtes. Mit diesem Thema aber hat sich weder der jüngste Regierungsentwurf eines Bundesbankgesetzes, noch, soweit man ersehen kann, der Bundestagsausschuß Geld und Kredit befaßt. Auch Herr Seuffert kommt hierauf in seiner Erwiderung nicht zu sprechen, obwohl sich die von ihm geforderte absolute Unabhängikeit der Notenbank so am besten verwirklichen ließe. Jedenfalls wären durch eine derartige Regelung die (immer wieder in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kommenden) Befürchtungen am leichtesten zu zerstreuen, die besagen: das neue Gesetz werde praktisch eben doch eine Einschränkung der heutigen Unabhängigkeit der Bank bringen – sei es institutionell, organisatorisch oder personell. Es ist nämlich manches in der letzten Zeit geschehen, was solche Befürchtungen nährt. Man muß dabei nicht einmal an große Konflikte denken – die „Fallbeiltheorie“ ist wohl durch den tatsächlichen Ablauf der Entwicklung erledigt –, sondern es genügt, in diesem Zusamenhang zum Beispiel an den jüngsten Entwurf eines Bankenaufsichtsgesetzes zu erinnern, in dem der Notenbank kaum noch ein Raum für ihre Funktionen zugebilligt wird ... Die ernstesten Bedenken aber erweckt die weltweite Inflationsgefahr, die mit den besten Werkzeugen, die es überhaupt nur gibt, bekämpft werden muß – zumal mächtige Gruppen vorhanden sind, deren Interessen nicht immer ganz eindeutig bei einer harten Währungspolitik liegen.

Wir sind immer noch der Meinung, daß sich auch in einem Parlament letztlich die staatsmännische Weisheit gegenüber allen Sonderinteressen und Mehrheitskonstellationen durchsetzen kann, wenn man sich erst einmal über die eigentlichen Grundsatzfragen geeinigt hat. Daher vermögen wir Herr Seuffert, und er fügt hinzu, es seien „wesent-Wichtiger als alle Grundsatzfragen sei, daß es nicht auf die Dauer dabei bleiben könne, den Bund von den Personalentscheidungen bei der Bundesbank vollständig auszuschließen und sie den Länderregierungen und Verwaltungsräten zu überlassen. Das wäre „schlechthin verfassungswidrig“, sagt Herr Seuffert, und er fügt hinzu, es seien „wesentliche Entscheidungen dieser Art fällig“. Wir halten die hier angeschnittenen beiden Fragen für wichtig genug: es wird noch darauf zurückzukommen sein.

Zum Schluß wäre noch klarzustellen, daß uns nicht daran liegt, gegen Herrn Seuffert zu polemisieren –weil die Gefahr, aneinander vorbeizureden, hierdurch nur noch größer werden würde. Das aber wäre ein Übel, denn nach dem, was Herr Seuffert in seiner oben zitierten Rede vor dem Bundestag über die Unabhängigkeit der Notenbank gesagt hat – und wir sind der Überzeugung, daß er diese Auffassung auch heute noch teilt –, haben wir allen Grund, das Gemeinsame in der Grundauffassung – daß nämlich die Notenbank unabhängig und stark sein muß – zu unterstreichen. Im übrigen möchten wir betonen, daß wir den Erklärungen des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundestagsausschusses „Geld und Kredit“ und Meldungen ähnlicher Art, die sich auf diese oder jene von Abgeordneten geäußerte Meinungen stützen, keine irgendwie offiziellen oder offiziösen Auffassungen entgegenzusetzen haben. Die ZEIT macht vielmehr nur von ihrer Pflicht zur öffentlichen Kritik Gebrauch, wenn sie glaubt, davor warnen zu müssen, an die Stelle des bestehenden Guten etwas zu setzen, was nicht besser ist. Wir sind daher auch überzeugt, daß Herr Seuffert und alle die vielen Abgeordneten, denen die Wahrung der Unabhängigkeit der Notenbank am Herzen liegt, uns verstehen werden, weil wir letzten Endes trotz aller kritischen Worte mit ihnen gemeinsam um eine gute Sache kämpfen. E.T.