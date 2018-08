Inhalt Seite 1 — Faschismus in Frankreich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im April

Wird Frankreich faschistisch? Vor nicht allzu langer Zeit noch hätte diese Frage absurd geklungen. Seit einigen Monaten jedoch muß der aufmerksame Beobachter feststellen, daß in Frankreich mehr als in jedem anderen europäischen Land diesseits des Eisernen Vorhanges jene Vorbedingungen eingetreten sind, die eine faschistische Umwälzung überhaupt erst möglich machen.

Nun ist allerdings das Wort „Faschismus“ längst zu einem Kautschuk-Begriff geworden. Halten wir darum die Definition fest, die am ehesten umschreibt, was wir mit diesem Wort meinen. Wir fanden sie in dem letzten Heft der besonnenen Dominikaner-Zeitschrift La Vie intellectuelle. Dem letzten, das erschienen ist, ehe sie trotz wirtschaftlich guter Lage unter dem Druck der angedeuteten Entwicklung ihr Erscheinen eingestellt hat. Nach ihr ist Faschismus „ein autoritäres Regime der Rechten auf kleinbürgerlicher Basis, gestützt durch eine Aufwallung des sentimentalen Nationalismus, das zu Polizeimethoden Zuflucht nimmt.“ Damit ist bereits gesagt, welche „Vorbedingungen“ gemeint waren: Der Boden muß sowohl im Sozialen wie im Ideologischen vorbereitet sein. Und als drittes muß der Faschismus bei seinen Gegnern auf eine bereits ausgehöhlte Stellung stoßen.

Die Aushöhlung der Stellungen der Republik ist offensichtlich, seit der Mendèsismus als letzter ernsthafter Reformversuch innerhalb des legalen Rahmens gescheitert ist. Seither ist die Republik von neuem etwas, wofür nicht allzuviele Franzosen zu sterben bereit sein dürften. Und der Kommunismus, mit dem sich die Republikaner seinerzeit verbündeten, um die faschistische Welle der 30er Jahre zurückzuschlagen, steckt seit Stalins Tod auch in Frankreich in einer tiefen Krise. Zwar hat er, trotz Ungarn, seine Positionen einigermaßen halten können, aber zu mehr scheinen seine Kräfte vorläufig nicht zu reichen.

Um so bedenklicher ist der solide Zündstoff, der sich in Frankreich angehäuft hat. Das Land hat die soziale Entwicklung der Nachbarstaaten, welche die beste Garantie gegen den Extremismus zu sein scheint, nicht mitgemacht: Jene allmähliche Einschmelzung der alten Klassen in eine einzige, breite Mittelschicht, die dann gleichmäßiger als zuvor an der Prosperität teilnimmt. So ist das übermäßig gewucherte Kleinbürgertum zur eigentlichen Belastung der französischen Wirtschaft geworden. Es weiß, daß jede Reform nur auf seine Kosten vor sich gehen könnte. Und gerade diese Schicht hat im Poujadismus gelernt, daß auch andere Kräfte als das Proletariat auf die Straße gehen können ...

Der Auflösungsprozeß des französischen Kolonialreiches liefert nun zusätzlich den ideologischen Zündstoff, der andere Bevölkerungsschichten mitzureißen vermag, deren materielle Interessen nicht unbedingt mit denen des Kleinbürgertums identisch sind. Es ist kein Geheimnis, daß seit Beginn des Algerienkrieges große Teile des französischen Volkes sich in dem Zustand befinden, den die Psychologen als frustration bezeichnen: Für den Frangais moyen sind nämlich die Vorgänge schwer durchschaubar, die zum Einholen der Trikolore in einer Kolonie nach der andern führen; er fühlt sich betrogen und hintergangen, und sein nationalistisches Ressentiment bäumt sich auf.

Der Algerienkrieg liefert aber nicht nur den gefühlsmäßigen Antrieb für einen kommenden Faschismus; er liefert auch die finanziellen Fonds und die militärischen Stoßtrupps. Ein rechtsextremistisches Wochenblatt herauszugeben, ist heute leicht, wenn man in ihm die Sache der Kolonialisten zu verfechten gewillt ist – die bedrohten Interessengruppen haben recht große Reptilienfonds gesammelt und berieseln damit eifrig die seit Anfang 1956 überall hochschießendenrechtsextremistischen Grüppchen und Blättchen. Und unter den Frontkämpfern, die in Kolonialkriege brutalster Art hineinwuchsen und eine demütigende Niederlage nach der andern erleben mußten, finden sich genügend Aktivisten, welche für das beunruhigte Kleinbürgertum (die diesem fehlende) Angriffsspitze zu bilden vermögen. Der auf den Bürgerkrieg umschaltende Fallschirmjäger ist bereits zu einer stehenden Figur der französischen Innenpolitik geworden.