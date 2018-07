M. D., London

Im internen Kreis war es längst kein Geheimnis mehr, daß in der Ehe des britischen Außenministers Selwyn Lloyd gewisse Spannungen bestanden. Aber als nun während der Osterferien bekannt wurde, daß Selwyn Lloyd einen Scheidungsprozeß gegen seine Frau angestrengt hat, da war das für die breite Öffentlichkeit doch ein ziemlicher Schock.

Mr. Lloyd führt seit November vergangenen Jahres einen Junggesellenhaushalt. Seine Frau hatte sich damals nach einem Autounfall aufs Land zurückgezogen. Er ist 52, sie 29. Sie sind seit sechs Jahren verheiratet und haben eine vierjährige Tochter. Mrs. Lloyd war ursprünglich die Sekretärin von Mr. Lloyd.

Ehescheidungen sind in der guten englischen Gesellschaft anrüchig. Liberale in aller Welt finden es anrüchiger, daß Mr. Lloyd sich von seiner Frau scheiden lassen will und nicht – wie unter Gentlemen üblich – seiner Frau die Möglichkeit gibt, sich von ihm scheiden zu lassen. Das ist schließlich ein großer Unterschied. Für Mr. Lloyds politische Karriere ist es freilich wichtig, wenigstens nicht „der schuldige Teil“ zu sein. Aber Liberale in aller Welt halten ohnehin nicht sehr viel von Mr. Lloyd und verfolgen seine Äußerungen mit einigem Mißtrauen, ob es sich nun um Ägypten handelt oder um Atombomben.

Mr. Lloyds „Fall“ ist ein Novum insofern, als es zwar illustre Präzedenzfälle für geschiedene Kabinettsmitglieder gibt – Sir Anthony Eden vor allem, aber auch Exverteidigungsminister Sir Walter Monckton – als aber Sir Anthony und Sir Walter wenigstens nicht im Amt waren, als die Scheidung ausgesprochen wurde. Es blieb Mr. Selwyn Lloyd vorbehalten, als erster amtierender Minister Ihrer Majestät von Tisch und Bett geschieden zu werden.

Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte das automatisch den Ausschluß aus der Regierung zur Folge gehabt. Wohlbekannt ist jedem Engländer der klassische Fall von Sir Charles Dilke. Sir Charles war, zu Ende des vergangenen Jahrhunderts, der fähigste Mann in der Liberalen Parteiführung, Er schien bestimmt, Gladstones Nachfolger zu werden. Da wurde er in einen Eheskandal verwickelt (es gibt darüber einen spannenden Roman, den der Großneffe von Sir Charles, Christopher Dilke, unter dem Titel The Guardian veröffentlicht hat). Und zwar wurde Sir Charles als angeblich schuldiger Dritter von einem Mann vor Gericht zitiert, der auf Scheidung klagte. Das Gericht war von dem Ehebruch nicht überzeugt. Aber die Tatsache, in solchem Zusammenhang genannt zu werden, genügte, eine politische Karriere jäh zu beenden, die zu höchsten Ämtern und Würden geführt hätte.