Von Alfred Schacht

In der schleswig-holsteinischen Stadt Itzehoe steht, der 33jährige Bernhard Wolter, angeklagt wegen Giftmordes an seiner Frau, vor dem Richter. Wie in jedem Prozeß, in dem es um ein so schwerwiegendes Delikt geht, wurde auch dieser Angeklagte durch medizinische Sachverständige beobachtet und beurteilt. Die Bestellung fiel in seinem Falle sehr negativ auts. Im folgenden geht es uns nicht darum, dieses Gutachten anzuzweifeln, wofür uns ja auch alle Unterlagen fehlen, oder gar in ein schwebendes Verfahren einzugreifen. Unser Mitarbeiter nimmt lediglich einige Formulierungen der Sachverständigen unter die Lupe, vergleicht sie mit Sachverständigenformulierungen früherer und größerer Prozesse und versucht so, die Problematik des Sachverständigengutachtens für das Gericht und auch für den Angeklagten einmal aufzuzeigen.

Als ich Elisabeth von G. wiedersah, erzählte sie mir von einem bemerkenswerten Traum: Ich bekam eine Vorladung zu einem Sachverständigen, und ging, weil das Wort „Vorladung“ da stand und in seiner Normalität zwingend wirkte. Auf dem Wege nahm ich eine merkbare Veränderung bei mir wahr. Mein sonst sicherer Gang wurde schwankend und meine Extremitäten veränderten sich völlig unproportional zu meinem Rumpf. Sie wurden lang und dürr, während der Rumpf etwas schwoll. Sie können sich vorstellen, daß meine Kleidung, die sich keineswegs meiner Körperveränderung entsprechend änderte, einen ausnehmend ungeordneten Eindruck zu vermitteln geeignet war. In dem Bemühen, das sich in mir steigerte, vor dem Sachverständigen wie vor anderen Menschen zu erscheinen, hatten sich meine Gedanken auf meine äußerliche Erscheinung konzentriert. Sie können sich vorstellen, wie verwirrt und verirrt ich war, als ich die körperlichen Veränderungen und in der Folge die Unordnung meiner Kleidung bei mir sah. Mein Rock war mir nun teils zu eng, teils aber auch zu weit, wenn auch zu kurz.

Als ich Fräulein von G. fragte, ob sie denn schon einmal bei einem Sachverständigen zur Begutachtung gewesen sei, erwiderte sie, sie habe von Sachverständigen und ihren Gutachten nur in der Zeitung gelesen. Sie etymologisierte daraufhin die Worte „Gut-Achten“ und „Sach-Verstand“, womit sie als Germanistin mich für den Rest des Abends beschäftigte ...

An diese Traumgeschichte mußte ich denken, als ich heute las, der Herr Sachverständige Dr. Gerchows habe in einem Mordprozeß in Itzehoe den Angeklagten als „wandelndes schlechtes Gewissen“ bezeichnet. Wenn ich hier an Friedrichs des Großen Gespräche mit Henri de Catt denke, so bin ich versucht anzunehmen, daß jedenfalls Friedrich der Große von jedem Christen, dem das Christentum mehr als eine Rubrik im Fragebogen ist, angenommen hätte, er sei ein wandelndes schlechtes Gewissen. Der Herr Sachverständige erklärte weiter, der Angeklagte sei bemüht, den Schuldzeiger möglichst weit von sich zu weisen. Ist es nicht so, daß auch der Unschuldige – und gerade er – bemüht sein wird, den Schuldzeiger von sich zu weisen? Man wird antworten: aber doch nicht „mit gespieltem Nichtwissen“. Nun, dazu ist zweierlei zu sagen.

Ob das Nichtwissen gespielt ist, können wir erst am Ende des Prozesses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, nämlich wenn es feststeht, daß er wußte. Ist das Wort vom gespielten Nichtwissen, also doch wohl vom vorgetäuschten Nichtwissen, nicht das gleiche, als wenn man sagt: der Angeklagte weiß? Und ist das nicht folgerichtig eine Vorwegnahme des Ergebnisses des Prozesses, nämlich die Verurteilung? Ist das aber Aufgabe des Sachverständigen? Weiter? Auch der Unschuldige wird doch nur angeklagt, wenn dringender Tatverdacht besteht. Das aber heißt, daß eine ganze Anzahl von Tatsachen gegen ihn und dafür sprechen, daß er auch wirklich der Täter ist. Zwar obliegt es nicht, ihm zu beweisen, daß er nicht der Täter ist. Aber das kann doch nicht daran vorbeiführen, daß er bei dem notwendigerweise vorliegenden Tatverdacht auch als Unschulweise bemüht sein wird, dem Gericht eine einleuchtende Erklärung dafür zu Gericht daß zwar die Umstände gegen ihn sprechen, er aber gleichwohl nicht der Täter ist. Das kann im Einzelfall außerordentlich schwierig und dem Angeklagten unmöglich erscheinen. Er ist, einmal angeklagt, in die Verteidigung gedrängt. Auch der unschuldige Angeklagte wird unter der Last der gegen ihn sprechenden Tatsachen und in seiner doch gesteigerten Angst vor der unschuldigen Verurteilung durchaus geneigt sein können, ein Nichtwissen zu spielen, vorzutäuschen.

Der Sachverständige Professor Hallermann soll in dem gleichen Prozeß auf die Frage des Verteidigers geantwortet haben, der Giftmord sei für den Angeklagten der Weg des geringsten Widerstandes gewesen. Wäre nicht auch das eine Vorwegnahme des Urteils?