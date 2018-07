Im Jahre 1932 stand das Kölner Ford-Werk auf einer bebauten Fläche von 23 300 qm. Jetzt, 25 Jahre nach der Vollendung des ursprünglich geplanten Werkes, nehmen die Hallen eine bebaute Fläche von 278 700 qm ein; das Werk ist also auf das Zwölffache seines Umfanges angewachsen. Mit den Bauten wuchs auch die Landfläche, die das Ford-Werk einnimmt: 1932 waren es 170 000 qm, jetzt sind es 1 170 000 qm. Die Straßen, die das Werk durchziehen, haben eine Länge von 23,2 km, die Gleisanlagen sind 9,1 km lang.

In den letzten Wochen entstand landeinwärts (das Verwaltungsgebäude liegt am Rhein) die größte Halle des Ford-Werkes: sie ist allein zweieinhalbmal so groß wie das gesamte Ford-Werk des Jahres 1932; auf ihrer Grundfläche von 56 100 qm könnte man sieben Fußballfelder unterbringen. Die neue Riesenhalle soll die Personenwagen-Endmontage aufnehmen. m o p