Seit der Aufhebung der Blockade haben alle Berliner Wirtschaftszweige Beweise ihrer Leistungsfähigkeit erbracht, darunter auch das Handwerk, das seinen Umsatz im letzten Jahr von knapp 1,35 auf über 1,43 Mrd. DM erhöhte. Daß ein Gewerbezweig, der von den 830 000 in Westberlin Beschäftigten immerhin 140 000 umfaßt, den Wunsch hat, sich an der Ausstattung einiger Häuser auf der bevorstehenden Internationalen Bauausstellung im Hansaviertel zu beteiligen, ist verständlich. Daß bei diesem Versuch ein ausländischer Architekt Vorbedingungen stellte, die von den Berliner Handwerkern und ihrer Kammer aus finanziellen Gründen unerfüllbar waren, ist vielleicht noch mit der bei einem Ausländer verzeihlichen Unkenntnis der Berliner Verhältnisse erklärlich. Daß aber eine deutsche Gruppe, die anfänglich geneigt war, 17 von ihr errichtete Wohnungen von Handwerkern ausstatten zu lassen, die Beschäftigung Berliner Handwerksmeister mit der Begründung zurückwies, das Berliner Handwerk sei solchen Aufgaben nicht gewachsen, ist eine Unterstellung, die man fast böswillig nennen könnte. Offenbar wollten diese Auftraggeber an repräsentativer Stelle sparen, wie sich aus der Tatsache schließen läßt, daß sie inzwischen von Firmen der westdeutschen Möbelindustrie die leihweise Überlassung einzelner Möbel- und Ausstattungsstücke erbeten und zugesagt erhalten haben. Ob eine internationale Ausstellung der rechte Ort für eine derartige Sparsamkeit ist, bleibe dahingestellt. Wenn man aber schon so kleinlich ist, sollte man nicht diejenigen, die nichts zu verschenken haben, mit der Behauptung mangelhafter Leistungsfähigkeit diffamieren. gg