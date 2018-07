In Leipzig, der altehrwürdigen Messestadt im Herzen Mitteldeutschlands, haben sich dieser Tage weit über zweitausend Funktionäre, darunter auch einige Fachleute, mit einem Wirtschaftsproblem der Zone beschäftigt, das so alt und ungelöst wie das derzeit dort herrschende Regime selbst ist: mit der höheren Kohlenförderung und der Steigerung der Energieerzeugung. Beide Industriezweige haben, wenn man den Angaben des gegen Ende des vorigen Jahres erschienenen ersten Statistischen Jahrbuches der Zone Glauben schenken darf, eine Entwicklung genommen, die alles Gerede von den „sozialistischen Aufbauerfolgen“ nüchtern und schlagend widerlegt.

Unbestreitbar ist die Schwerindustrie der Sowjetzone seit 1950 beträchtlich ausgebaut worden, und daß gerade sie einen Mehrverbrauch an Kohle und Energie heraufbeschwor, ist nichts als eine Selbstverständlichkeit. Während aber die gesamte Industrie (ohne Bau) im Jahre 1955 einen Produktionsindex von 189,6 (1950 = 100) erreichte, lauteten die Vergleichszahlen für die Energiewirtschaft 146,6 und für den Bergbau sogar 147,2. Für die besonders „stromfressende“ chemische Industrie ist 1955 ein Index von 183,9 ausgewiesen, für den exportintensiven Maschinenbau 212,4 und für die Metallverarbeitung sogar 243,1. Die innerhalb von sechs Jahren im Durchschnitt fast verdoppelte Produktion der wichtigsten Industriezweige ruht auf einer Kohlen- und Energiebasis, die mit dieser Entwicklung nur halb Schritt gehalten hat. So wurde das hochindustrialisierte Land im Herzen Europas zum geradezu klassischen Experimentierfeld für Stromsperren, Energiekontingente und ähnliche „Erfindungen“, die anderswo schlimmstenfalls Kriegszeiten vorbehalten blieben.

Nun ist zwar der steigende Energiebedarf in allen Industrieländern, auch denen der freien Welt, eine so ernste Frage, daß sie die Fachleute zuweilen mit ernster Sorge erfüllt. Wie ernst aber die Lage in der Sowjetzone ist, erhellt allein aus der Tatsache, daß sich jetzt in Leipzig Ministerpräsident Grotewohl höchstpersönlich mit der beschwörenden Behauptung an das Forum der zweitausend Sündenböcke wandte, der kürzlich von den Wirtschaftsexperten der Einheitspartei ausgearbeitete Energiewirtschaftsplan sei „die entscheidendste Wirtschaftsaufgabe, die vor uns steht, das Programm Nummer eins für die gesamte Volkswirtschaft, der sich alles andere unterzuordnen hat.“

Gesteigert werden sollen bis zum Jahre 1960 die Steinkohlenförderung von 2,75 auf 2,96 Mill. t und die gesiebte Braunkohle von 15,5 auf 19,7 Mill. t, bis zum Jahre 1962 die gesamte Braunkohlenförderung von 216 auf 268 Mill. t und die Produktion von Braunkohlenbriketts von 52,7 auf 59,7 Mill. t, wozu die Abraumbewegung in den Tagebauen von 500 auf 869 Mill. Kubikmeter erhöht werden müßte. Das eigentliche Energieprogramm sieht gleichfalls bis 1960 eine Erhöhung der Kraftwerksleistungen um rd. 2550 Megawatt (MW) vor, wovon 1265 MW durch neue Kraftwerksinstallationen, der Rest durch die angeblich noch vorhandenen Kapazitätsreserven erzeugt werden sollen. (Unerfindlich bleibt dabei, warum bei dem herrschenden Strommangel bisher noch keiner der „Experten“ auf den Gedanken gekommen ist, diese Reserven schon jetzt auszunutzen, zumal es bisher in jedem Winter öfter als einmal Zusammenbrüche in den regionalen Netzen gegeben hat.)

Grotewohl wäre kein guter Satellitenregierungschef, wenn er seine Leipziger Beschwörungsformeln nicht auch mit einigen allgemeinen, aber auch unverbindlichen „Bonbons“ versüßt hätte. Er stellte der Bevölkerung eine „spürbare Verbesserung“ der Versorgung mit Konsumgütern in Aussicht, die in diesem Jahr durchschnittlich um sechs v. H. gegenüber 1956 erhöht werden soll. Im einzelnen prophezeite er 8 v. H. mehr Fleisch, 20 v. H. mehr Fischwaren, 13 v. H. mehr Vollmilch, 18 v. H. mehr Eier und 6 v. H. mehr Butter. Bisher haben die Landwirtschaftsfunktionäre aber „selbstkritisch“ gerade ein Zurückbleiben der Produktion an tierischen Erzeugnissen festgestellt. Aber auch industriell gefertigte Konsumgüter sollen über die staatliche Handelsorganisation HO der Bevölkerung mehr als bisher das Geld aus der Tasche locken: den Zuwachs an „Wohlstand“ bolschewistischer Prägung bezifferte Grotewohl u. a. mit 8 v. H. mehr Schuhen, 14 v. H. mehr Baumwolle und Baumwollgeweben, 37 v. H. mehr wollenen Obertrikotagen, 102 v. H. mehr Fernsehgeräten und 37 v. H. mehr Motorrollern!

Die verdoppelte Fernsehgeräteproduktion ist vielleicht die sinnigste Verheißung: Sie wird mehr Bewohnern der Sowjetzone als bisher die Möglichkeit bieten, den Kurzschluß der Planstrategen von weitem zu beobachten. Vorausgesetzt allerdings, daß diese Geräte nicht auch im Dunkeln stehen, weil der gleiche Kurzschluß sie außer Betrieb gesetzt hat. G. G.