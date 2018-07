Mit der Heimat eng verbunden war Leo Janáček, der jüngste der böhmischen Komponisten großen Formates, und darin liegt – sowohl stofflich als auch musikalisch – die Hauptquelle seiner schöpferischen Kraft. Für seine vielen Opern, an ihrer Spitze die Jenufa, ist diese Deutung ohne Einschränkung richtig. Diese Werke nämlich bewegen sich nicht nur im Milieu, sondern auch in ihrer melodischen und harmonischen Substanz ganz im Rahmen der Folklore seiner Heimat.

Auer der schöpferische Geist – sofern er Größe besitzt – ist undenkbar, bei dem nicht das bedingt und individuell Bodenständige vom Allgemein-Menschlichen überflügelt würde. Sogar die Verwurzelung mit der Heimat kann vom individuellen vaterländischen Moment abstrahiert und als rein emotionale Kraft verselbständigt werden. Diesen Vorgang erleben wir in sehen anschaulicher Weise bei Janáček.

Leo Janáček: Sinfonietta, Kubelik/Wiener Philharmoniker (Decca LW 5213). Streichquartett Nr. 2 (Intime Briefe), Janáček-Quartett (Dt. Grammophonges. l8 342 LPM).

Es ist besonders interessant, daß dieser Böhme, wie neben ihm wohl nur noch Händel und Verdi in hohem Alter eine grundlegende und umfassende Stilwandlung durchgemacht hat, die von einer wunderbaren Verjüngung seiner schöpferischen Kräfte begleitet war. Seine Erhöhung vom rein Schildernden zum Kontemplativen ist der eine, die Loslösung der Persönlichkeit vom Nationalen ins Allgemein-Menschliche der andere Gehalt dieser Stilwanderung.

Janáčeks Sinfonietta verdankt ihre Entstehung dem Auftrag, für ein großes nationales Sportfest eine Begrüßungsfanfare zu schreiben. Aus dieser Gelegenheitsarbeit wurde über Nacht der schmetternde erste Satz einer fünfsätzigen Suite von abwechselnd dramatischen und pastellhaft sanften Farben. In ihr drücken sich die Empfindungen eines Mannes aus, der mehr als siebzig Jahre lang in unbeirrbarer Liebe an seiner Vaterstadt gehangen hat und sie nun, gegen Ende seines Lebens in sublimiertem Lichte sieht.

Der Übergang vom Landschaftlichen ins emotional Persönliche verkörpert Janáčeks zweites Streichquartett, „Intime Briefe“, das der 73jährige kurz vor seinem Tode schrieb. In diesem Werk kommt die jahrelang zurückgehaltene Neigung des Komponisten zu einer Frau in explosiver Weise zum Ausdruck.

Die Sinfonietta bannt Janáčeks Landsmann Kubelik mit all ihren klanglichen Kontrasten ohne irgendwelche Einbuße an Farbenpracht auf die Schallplatte – ein Wunder moderner Klangtechnik. Im Streichquartett lernen wir eine neue böhmische Quartettgenossenschaft kennen, der für ihre Leistungen vom tschechischen Staat der Name Janáček-Quartett verliehen worden ist. Sie hält das Ansehen der großen böhmischen Quartettvereinigungen einer vergangenen Generation mit ihrer so sehr überragenden Darstellung hoch. Chr.