Der Aktionär braucht auch dann nicht zu resignieren, wenn er sich auf der Hauptversammlung einer erdrückenden Majorität oder einer Verwaltung gegenübersieht, die keine Neigung zeigen, auf seine Wünsche einzugehen. In der ZEIT Nr. 11 haben wir über ein Urteil des Bundesgerichtshofs berichtet, das den Aktionären bei Vorhandensein eines Gewinns das Recht auf Ausschüttung einer Dividende sichert. Ein weiteres Urteil, und zwar das der 2. Kammer für Handelssachen beim Landgericht Bonn (Aktenzeichen 120 154/55), gesteht den Aktionären nun auch das Recht auf Auskunft zu. Da Berufung eingelegt worden ist, wurde es noch nicht rechtskräftig.

Ein Kleinaktionär der Ferd. Rückforth Nachf. AG (die Gesellschaft hat in den Jahren von 1924 bis 1956 insgesamt nur 13 v. H. Dividende ausgeschüttet!) hatte in der HV, die über die Abschlüsse für 1954 und 1955 beschließen mußte, Fragen an die Verwaltung gestellt, von denen ihm einige unzulänglich, andere überhaupt nicht beantwortet Wurden. In einem Urteil ist die Gesellschaft verpflichtet worden, dem Kläger in der nächsten HV „gewissenhafte Auskunft darüber zu geben, worauf der Rückgang des Jahresertrages für 1954 zurückzuführen ist. Der Hinweis auf schlechte Preise ist zu allgemein gehalten, als daß er eine Beantwortung darstellen könnte.“ Die Anmerkung der Verwaltung, sie dürfe über Betriebsinterna schweigen, verwarf das Gericht.

Die beklagte Rückforth-Verwaltung wurde ferner verpflichtet, dem Kläger die mit der C. W. Kemp Nachf. GmbH und der Vereinigung ostdeutscher Weinbrennereien Haertel & Co abgeschlossenen Verarbeitungsverträge und eventuell geschlossenen Nebenabreden bekanntzugeben. (Die C. W. Kemp ist überwiegend im Besitze des Großaktionärs „Treuhand“ und nach einer Aussage ihres Geschäftsführers in der HV der Rückforth „wahrscheinlich die größte Kundin der Rückforth.“) Die Verwaltung wurde weiter verpflichtet, Auskunft über die Verbindlichkeiten von Mitgliedern des AR und des Vorstandes gegenüber der Gesellschaft zu geben. In dem Urteil heißt es: „Die Weigerung wird nicht dadurch rechtmäßig, daß die Geschäftsbücher sich nicht im Raum befanden und daß der Kläger seine Frage nicht vorher ankündigte. Es war dem Vorstand zuzumuten, die Beantwortung der Frage auf einige Zeit zurückzustellen und inzwischen Auszüge aus den Unterlagen machen zu lassen.“

Schließlich wurde die Beklagte verpflichtet, dem Kläger Auskunft darüber zu geben, wie viele und welche anspruchsberechtigten Pensionäre die Gesellschaft 1950 und 1955 hatte und welche Rückstellungen für die Pensionäre gebildet wurden. Die Weigerung des Vorstandes, über diese Frage Auskunft zu geben, „beruht nicht auf einer pflichtgemäßen Abwägung der Interessen aus der Situation des Klägers als Minderheitsaktionär und seiner Befürchtungen, die Dividendenlosigkeit werde durch verdunkelte direkte oder indirekte Zuwendungen an die Mehrheitsaktionäre zu seinem Nachteil hervorgerufen“.

Dieses Urteil ist deshalb erfreulich, weil der Kleinaktionär erkennen kann, daß er bei den ordentlichen Gerichten Unterstützung bei der Wahrung berechtigter Interessen findet. Die in der Rückforth-Klage angeschnittenen Probleme lassen sich zwar nicht verallgemeinern, weil der Fall Rückforth weitgehend Sondercharakter hat, doch treten sie in abgewandelter Form auch bei anderen deutschen Aktiengesellschaften auf. –dt