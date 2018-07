Inhalt Seite 1 — Reeder-Sorgen trotz frischer Frachtenbrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schiffsneubauten sind Meisterwerke moderner Finanzierungskunst

Die Konjunkturentwicklung der Seeverkehrsmärkte und die Suez-Krise haben gezeigt, daß die deutsche Handelsflotte den gestiegenen Bedürfnissen des deutschen Außenhandels noch nicht angepaßt ist. Sie verfügte zwar am 1 April 1957 über 1031 Einheiten mit rund 3,2 Mill. BRT (ohne Küsten-, Fischerei- und Spezialfahrzeuge), aber das sind erst etwa 75 v. H. des Bestandes von 1938. Während der Suez-Krise konnten ähnlich große Schwierigkeiten, wie seinerzeit in der Korea-Krise, für den Außenhandel vermieden werden, aber in ihren Auswirkungen sind beide Krisen kaum miteinander vergleichbar. Wenn man die staatliche Schiffbauförderung ablehnt, weil wir im Falle Suez mit einem „blauen Auge“ davongekommen sind, dann ist das eine sehr oberflächliche Argumentation. Es steht unverrückbar fest, daß es für eine Volkswirtschaft in Notzeiten lebenswichtig ist, auf eine ausreichende eigene Tonnage zurückgreifen zu können und dann nicht auf fremden Schiffsraum angewiesen zu sein, dessen Einsatz nach Gesichtspunkten erfolgt, auf die die verladende Wirtschaft keinen Einfluß hat.

Hoher Fremdkapitalanteil

Eine schnellere Ausweitung der deutscher. Handelsflotte scheitert an der Finanzierung der Neubauten. Die Hilfen aus dem Bundeshaushalt sind mit 1956 ausgelaufen. Abgesehen von der einigermaßen problematischen Zinsverbilligung, die bislang kaum praktisch wirksam geworden ist (und zunächst wohl auch nicht wirksam werden wird), sind weitere staatliche Mittel nicht zu erwarten. Die Reeder sind in erster Linie auf den Kapitalmarkt angewiesen. Was das bei seiner gegenwärtigen Unergiebigkeit bedeutet, braucht nicht näher erläutert zu werden. Natürlich haben die deutschen Reedereien dank der günstigen Frachtenkonjunktur der letzten Jahre in finanzieller Hinsicht eine größere Bewegungsfreiheit erhalten. Sie gibt jedoch noch keine Grundlage dafür ab, die von ihnen in Auftrag gegebenen und bis 1961 abzuliefernden Neubauten von rund 1,4 Mill. BRT finanzieren zu können. Der Auftragsbestand repräsentiert eine Investitionssumme von 2 bis 2,3 Mrd. DM, nach dem heutigen Kostenstand. Der Bedarf an Fremdkapital für diese Neubauvorhaben wird auf 1,4 bis 1,6 Mrd. DM geschätzt, die der Kapitalmarkt aufbringen muß.

Das gute Reedereigeschäft erlaubt zwar die Eigenkapitalquote bei den Neubauten von bislang 25 bis 30 v. H. bis auf 40 v. H. heraufzusetzen, aber der Fremdmittelbedarf bleibt deshalb unvermindert groß, weil die Schiffbaukosten ständig steigen und weil zum anderen die jetzt üblichen Schiffsgrößen einen höheren Kapitaleinsatz erfordern.

Ein Trockenfrachter von 10 000 tdw – ein nach heutigen Verhältnissen beinahe kleines Schiff – kostet jetzt etwa 11 Mill. DM. Von dieser Summe muß der Reeder rund 40 v. H. (oder 4,4 Mill.) aus eigener Tasche aufbringen. Wenn er Glück hat, werden ihm aus dem ERP-Fonds 5 v. H. (oder 0,55 Mill. zu etwa 5 v. H. verzinslich) zur Verfügung gestellt. 50 v. H. der Schiffbaukosten sind ordnungsgemäß beleihbar (durch Schiffshypotheken usw.). In der Praxis werden dem Reeder durchschnittlich 30 v. H. (in unserem Beispiel 3,3 Mill.) zugesagt und weitere 10 v. H. (1,1 Mill.) in Aussicht gestellt. Es bleibt dann noch eine ungedeckte Spitze von 15 v. H. (oder 1,65 Mill.), deren Beschaffung am meisten Kopfschmerzen macht. Es gibt zwar die Möglichkeit, bei „förderungswürdigen“ Schiffen die Lücke durch ein Wiederaufbaudarlehen zu schließen; aber das sind Sonderfälle, die für die praktische Schiffsfinanzierung ohne Bedeutung sind. Die schwierige Restfinanzierung ist es offensichtlich auch gewesen, die die Hamburger Landesbank bewogen hat, eine staatlich verbürgte achtprozentige Schiffbauanleihe aufzulegen, mit deren Mitteln eingesprungen werden kann. Allerdings ist die Nachfrage der Schiffahrt hier weitaus größer, als Gelder zur Verfügung gestellt werden können.

Geschäftsfreunde halfen mit