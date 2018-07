Eigentum ist heute ein politisches Faktum, denn es ist der wirksamste Schutz gegen eine Bolschewisierung von innen heraus. Trotz dieser Erkenntnis sind in vielen Fällen weder das Parlament noch die Regierung bereit, am Privateigentum begangenes Unrecht wiedergutzumachen. Im Bereich des Wertpapierbesitzes müssen noch zahlreiche Sünden der Vergangenheit korrigiert werden. Wenn das nur so schleppend und in der Sache oft genug ungenügend geschieht, dann liegt es an der geringen politischen Stoßkraft der Wertpapierbesitzer, die von den Parteien als Wähler offensichtlich nicht beachtet zu werden brauchen. Dem ist nur durch eine breitere Streuung des Wertpapierbesitzes abzuhelfen. Der Wertpapiersparer von heute ist gezwungen, das politische Risiko einzelner Anlagemöglichkeiten in Rechnung zu stellen. Allein schon der schwankende Kurs der Reichsbankanteile zeigt, wie notwendig es für den Wertpapierbesitzer ist, die Parlamentsarbeit und das sich aus ihr ergebende Echo zu verfolgen, um richtig handeln zu können.

In den vergangenen Wochen haben beträchtliche Umsätze in Reichsbankanteilen stattgefunden, die den lange Zeit bei 60 v. H. verharrenden Kurs zeitweise bis auf 72 v. H. heraufbrachten. Grund für die Käufe war die Hoffnung, daß der jetzige Bundestag eine Entschädigung der Reichsbankanteilseigner im Rahmen des Bundesnotenbankgesetzes beschließen würde. Damit verbunden war die Erwartung auf eine günstigere Abfindung, als sie der Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vorsieht. Die Bundesregierung will die Reichsbankanteilseigner im Verhältnis 10:6 gegen Bundesbankgenußscheine entschädigen, die ab 1. 1. 55 mit sechs v. H. verzinslich sein sollen.

Ohne auf den langjährigen Streit einzugehen, der über die Bewertungsgrundlagen für die Abfindung entbrannt ist, muß der Wertpapieranleger, der entweder Reichsbankanteile besitzt oder sich durch einen Kauf spekulative Gewinne erhofft die Risiken abmessen, die in dem Papier, das zu den umstrittensten in den Börsensälen zählt, enthalten sind. Die Möglichkeit, daß die Anteilseigner völlig ohne Entschädigung ausgehen werden, scheidet aus, solange wir einen Rechtsstaat haben. Man kann das Regierungsangebot als die unterste Grenze annehmen, was für die Entschädigung in Frage kommt. Ein Reichsbankanteil von nom. 1000 RM würde dann durch einen Genußschein über nom. 600 DM abgelöst werden. Rein rechnerisch ergäbe sich also ein Pari-Kurs von 60 v. H. (Nennwert und Kurswert stimmen überein). Dazu kommen noch rückständige Zinsen für zwei Jahre gleich 12 v. H. Das heißt, mit 72 v. H. wäre das Papier „bezahlt“, wenn man einen sechsprozentigen Genußschein tatsächlich auch mit pari bewerten könnte. Das ist aber nicht sicher; denn selbst achtprozentige Industrieobligationen erreichen nicht einmal ganz den Satz von 100 v. H. Da es ein mit dem Bundesbankgenußschein vergleichbares Papier nicht gibt, können ganz Vorsichtige auf den Gedanken kommen, dem sechsprozentigen Genußschein nur einen Wert von 88 v. H. zubilligen zu wollen. Dazu kommen wieder die 12 v. H. rückständigen Zinsen, man kommt also auf 100 v. H. (oder auf einen RM-Kurs von 60 v. H.). Aus dieser nun wirklich mit aller Vorsicht aufgemachten Rechnung geht hervor, daß das Papier mit einem Kurs von unter 60 v. H. handfest unterbewertet sein würde.

Nun die Zukunftschancen: Es ist wenig wahrscheinlich, daß die Bundesnotenbank ihre Genußscheine unter 100 v. H. absinken lassen würde. Das wäre ihrem Ansehen wenig zuträglich. Wer also glaubt, daß die künftige Bundesnotenbank auf Reputation hält, kann noch unter 72 v. H. beruhigt kaufen. Man muß allerdings abwarten können; denn in dieser Legislaturperiode des Bundestages dürfte das Thema Reichsbankabfindung kaum mehr angeschnitten werden. Die politische Konstellation ist dafür nicht günstig.

Die Reichsbankanteilseigner könnten auf eine Liquidation der Reichsbank drängen. Dann müßte das vorhandene Reichsbankvermögen (abzüglich der Verpflichtungen) aufgeteilt werden. Ebenfalls eine langwierige Sache, die jedoch vermutlich ein besseres Endergebnis haben wird, als die Bundesregierung den Anteilseignern zubilligt. Sollte es eines Tages (durch den neuen Bundestag) zu einer Abfindung auf der Basis des von den Anteilseignern als unzulänglich empfundenen Gesetzentwurfes kommen, dann ist eine Klage der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gegen den Bund sicher. Auch sie braucht viel Zeit. Wer jedoch geduldig ist, dem bieten die Reichsbankanteile auch zu den heutigen Kursen von 71 v. H. noch einige Möglichkeiten. Man darf sich aber durch kleinere Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen lassen. K. W.