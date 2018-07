J. R., Neu-Ulm

S pießer- und Soldatenstadt Neu-Ulm“ nannte Edwin Schar ff, der vor zwei Jahren verstorbene Hamburger Bildhauer, seine Geburtsstadt. Vielleicht reizten ihn gerade diese kritisch beanstandeten Qualitäten, seine einstigen Mitbürger mit einer „Pandora“, einer überlebensgroßen, völlig unbekleideten Bronzestatue, zu beschenken; und zwar unter der Bedingung, daß sie im Park am Donauufer aufgestellt wird, wo auch Scharffs vielgenanntes Kriegerdenkmal steht. Vielleicht hat er, dem es an bajuwarischem Humor nicht mangelte, sich genießerisch schmunzelnd an Ludwig Thomas, seines wieder in Mode gekommenen Landsmannes, bissige „Moral“ erinnert, als er diesen Konfliktstoff posthum in die biedere Gemeinderatsdebatte Neu-Ulms warf.

Wie dem auch sei – das Unheil, zu dem Pandora erschaffen wurde, scheint irgendwie auch dieser bronzenen Nachfahrin anzuhaften. Die kleine Minderheit im Stadtrat, zu der auch der weltoffene Oberbürgermeister gehört, versuchte bisher vergeblich, die sittlichen Bedenken ihrer Kollegen zu zerstreuen, indem sie auf den unbestreitbaren Kunstwert der Werke Scharffs hinwies oder auch auf die unzähligen unbekleideten Statuen in aller Welt.

Aus dem Photo der 2,40 m großen Dame, das in einer Lokalzeitung veröffentlicht wurde, ist Scharffs stilisierende und doch auch naturalistische Handschrift wohl zu erkennen, dagegen wenig von der beanstandeten „Sinnlichkeit“. Unter den vielen Lesern, die in Zuschriften Stellung nahmen, behauptet einer, der es wohl wissen muß, daß „die Seitenansicht der Statue die Sinnlichkeit noch vollendeter zum Ausdruck bringt“.

Verhüllende Kleidungsstücke konnte man der Pandora wohl nicht antun. Der Vorschlag, statt ihrer die „Drei Männer im Boot“ aufzustellen, scheiterte daran, daß dafür kein Geld da ist. Ob unbekleidete Bronzemänner die Sittlichkeit weniger gefährden als ebensolche Frauen, blieb unerörtert.

Als Ausweg bietet sich der salomonische Vorschlag von Oberbürgermeister Grimmeiß an, das Streitobjekt vorläufig im Rathaus-Vestibül aufzustellen, damit die Gemeindeväter sich allmählich mit der neuen bronzenen Mitbürgerin befreunden können. Vor der Tür der Polizeiwache wird es ihr nicht schwerfallen, sich an ein gesittetes Benehmen in der Öffentlichkeit zu gewöhnen.