Zu einer Uraufführung im Württembergischen Staatstheater

Daß die Erfolgskurve Carl Orffs noch immer ansteigt und daß sein Werk beginnt, auch im Ausland zunehmend gewürdigt zu werden, ist ein Symptom, das Beachtung verdient. Ist er doch der namhafteste Vertreter jener Handvoll zeitgenössischer Komponisten, die sich auf ihren schöpferischen Charakter verlassen und es sich leisten können, nicht mit der Mode zu laufen. Wenn man bei Orff schon von einer Art echter Popularität sprechen darf, so basiert diese ohne Frage hauptsächlich darauf, daß er gewissen modischen Kunstprinzipien in zwei wesentlichen Punkten widerspricht: seine Kunst will sich nicht in esoterische Selbstgefälligkeit verlieren – sie will vielmehr, in ihrer Vereinigung von spirituellem und saftig-diesseitigem Leben, den lebendigen Menschen, ja, das oft berufene und auch von „demokratischen“ Geistern gern nobel verachtete „Volk“ ansprechen; und sie sucht die Nährkräfte ihrer schöpferischen Erneuerung nicht im permanenten Experiment, sondern in einem schier exorbitanten, aber zugleich produktiven Traditionalismus.

Von Werk zu Werk wird das deutlicher: was gemeinhin an Orffs Musik als „modern“ gepriesen wird, das ist ja – durch ihn selbst und auch durch andere – schon längst neue Klassik geworden; nämlich: sein ganzes (in seiner ästhetischen Reizwirkung keineswegs unerschöpfliches) Arsenal von rhythmischen Impulsen und Effekten, sein entsprechendes Instrumentarium, seine psalmodierende, oft wie eine melismatisch überhöhte Gregorianik anmutende Gesangsbehandlung, die im Chor ihren harmonischen Verlauf meist irgendwie vom Quintieren im alten Organum-Stil oder von der Fauxbourdontechnik bezieht. Diese ganz typische Orff-Praxis (wie sie ihren pädagogischen Niederschlag im „Schulwerk“ gefunden hat) würde sich heute vielleicht bereits müde gelaufen haben, wenn dahinter nicht das Entscheidende stände: das urige bajuvarische Theatertalent, dem hier alles Musikalische oder auch nur Klangliche lediglich als Stimmungs- oder Ausdrucksrequisit zu dienen hat. Orffs Musik ist, genau wie die Musik jener Epochen, an deren Traditionen er anknüpfte, niemals „Musik an sich“; sie ist immer Gebärde; tänzerische oder dramatische oder beides in einem. Und sie ist engstens dem Gezeitenwechsel der rhythmisch gehobenen Sprache verbunden. Solange das Wort „frisch“ bleibt, solange auch sein musikalischer Widerklang, sein klangrhythmisches Korrelat, dessen Eigensubstanz sich immer mehr auf Minimalansprüche reduziert. Die Aussagekraft, die Suggestivität, deren sie dennoch fähig wird, entstammt stets dem Pathos der Dichtung.

Und auch die Urkraft des Dichterischen schöpft Orff aus dem Quell unverbrauchter Tradition: mehr noch als in dem „bairischen Stück“ der „Bernauerin“, und in der „bairischen Komödie“ „Astutuli“ steht er in dem jüngsten Sproß dieser bayerischen Trias auf dem historischen Boden des mittelalterlichen und frühbarocken Volksspiels, das immer auch ein Stück Welttheater war, zumal im religiösen Mysterienspiel. Wer die Renaissance der von Schröer wiedererweckten Oberuferer Weihnachts-, Oster- und Paradeisspiele nach dem ersten Weltkrieg erlebt hat, fühlt sich sofort in vertrauter Atmosphäre, als er im Württembergischen Staatstheater vor der Bauernbarockszenerie der Comoedia de Christi Resurrectione saß. Das Im Vorjahr schon über den Funk bekanntgewordene Osterspiel präsentierte sich hier in all seiner Deftigkeit und Zartheit auch insofern als echte Wiedergeburt des Mysterienspiels aus dem Geiste barocken Bajuwarentums (auch Ludwig Thoma hat ja diese Spielart kultiviert!), als sowohl im Bildlichen wie im Darstellerischen dem unbefangenen Beieinander verschiedener Weltzeitalter ein ebenso natürliches Nebeneinander, besser Ineinander von bäurischer Erdhaftigkeit und sublimer Geistigkeit entsprach. Freilich mußte man die eine auch durch die andere hindurchzusehen verstehen.

Im Proszenium ertönt die Totenklage um den Heiland in griechischer, lateinischer und deutscher Zunge; ebenso im Schlußteil, der mit dem griechisch-orthodoxen „Christ ist erstanden! Christ ist in Wahrheit erstanden!“ anhebt. Auf diese beiden Rahmenteile beschränkt sich der musikalische Anteil. Dazwischen liegt das eigentliche Spiel, in Orffs selbsterfundenem, gewissermaßen stilisiertem Altbayrisch. Die Passionsgeschichte ersteht auf eine wahrhaft rührende Weise aus den Dialogen der wachehaltenden Soldaten. Sie haben sich leider bestechen lassen, dem unerkannten Teufel zu erlauben, seinerseits über dem Grab zu wachen. Der wirkt mit anrüchigen Bannformeln gegen die Auferstehung. Schließlich läßt er sich aber doch von der Aussicht auf ein paar arme Seelen verleiten, sich in das Würfelspiel der Wächter zu mischen. Und in dem Augenblick, in dem er triumphierend „Gewunnen!“ schreit, geschieht unter Donner und Erdbeben das große Wunder. Wie hier sowohl der Textdichter Orff wie nicht minder der ganz realistische Inszenator Wieland Wagner, die Spannung ganz auf das Teufelsspiel zu konzentrieren wußten, so daß die Auferstehung, obwohl ja doch genau für diesen Moment vorausgeahnt, vollständig überwältigend wirkte, das verdient als dichterischdramaturgische Gemeinschaftsleistung von Rang besonders angemerkt zu werden. Sie meisterte übrigens auch das vielleicht gefährlichste Zugleich von sakraler Hochstimmung und groteskem Humor: als der geprellte Teufel inmitten des Auferstehungsjubels der himmlischen Heerscharen sich vor blinder Wut eigenhändig den Schwanz abhackte...

Autor und Regisseur (auch dieser hier fast durchweg jenseits jeder Problematisierungstendenz) wurden mit Recht aufs herzlichste bedankt. Zum Gelingen der Uraufführung trugen erheblich die vorzüglichen Sprecher bei, von denen eine ganze Reihe aus München herübergeholt worden waren. Der „neue Orff“ – ein neuer in der alten Art (warum auch nicht?) – gesellt sich zu den übrigen als Zuwachs wertvoller, welttheatralischer Volkskunst. Daß die meisten Zuhörer kein Griechisch und kein Latein verstehen, macht gar nichts. Wie viele werden in Schwabens Hauptstadt die boarische Würze geschmeckt haben? W. Abendroth