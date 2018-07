Von Kurt Wendt

Noch in diesem Jahr werden wir in der Bundesrepublik um eine neue Form der Vermögensanlage bereichert werden. Wolfgang Essen, einer der bedeutendsten Finanzmakler (er gab seinen echten Umsatz in 1956 mit einer halben Milliarde DM an), will über die von ihm gegründete Hansa Sachwert – Anlagen – Gesellschaft mbH., Hamburg, (Stammkapital 0,5 Mill. DM) das bislang nur im Ausland bekannte direkte, aber dennoch (etwa in der Art des Investment-Sparens) gepoolte Saciwertsparen jetzt auch bei uns einführen. Da die Hansa-Sachwert nicht auf Basis von Aktien und sonstigen Wertpapieren, sondern auf der Grundlage von Beteiligungen, Eigentums- oder Gläubigerrechten arbeiten will, fällt die Gesellschaft nicht unter das neue Gesetz über Investment-Gesellschaften; ihr konnte deshalb die von der Freien und Hansestadt Hamburg (Behörde für Wirtschaft und Verkehr) erteilte Genehmigung genügen. Die erteilte Erlaubnis gilt für das gesamte Bundesgebiet.

Die Hansa-Sachwert wird verschiedene Spezialfonds errichten. Vorgesehen sind Immobilien-Fonds, Schiffs-Fonds, Industrie-Fonds und Amlands-Fonds. Während die Fondsvermögen der Investment-Gesellschaften aus Wertpapieren bestehen, werden sich die Fondsvermögen der neuen Gesellschaft also aus Beteiligungen oder aus Eigentums- oder Gläubigerrechten zusammensetzen. Damit sind – und das ist mit der Finanzverwaltung geklärt – Einkünfte aus den Fondsvermögen keine Einkünfte aus Kapitalvermögen, sondern Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtung oder aus Gewerbebetrieb. Und das scheint einer der wesentlichsten Vorteile der neuen Alilageart zu sein; denn daraus ergibt sich, daß die innerhalb des Einkommensteuergesetzes vorgesehenen Sonderabschreibungen von den Zertifkatsbesitzern, als den wirtschaftlichen Eigentimern des jeweiligen Fondsvermögens, in Anspruch genommen werden können. Die Inanspruchnahme der normalen Abschreibungen ist selbstverstänclich.

Wie sieht die Vermögensanlage nun praktisch aus? Nehmen wir einen Schiffs-Fonds als Beispiel. Die Hansa-Sachwert schließt mit einem Reeder einen Kommanditvertrag, der den Bau und Betrieb von vier Schiffen zum Inhalt hat. Sie kostei etwa 60 Mill. DM, davon stellt der Reeder eine Mill. DM zur Verfügung, 25 Mill. DM kommet vom Fonds, der Rest wird durch Fremdfinanzierung aufgebracht. Es müssen also für 25 Mill. Zertifikate verkauft werden. Die Stückelung wird nicht unter 1000 DM gehen (aber es haben sich bereits Stellen gefunden, die eine Ratenzahlung finanzieren wollen). Mit seinem Anteil ist der Zertifikatsinhaber Kommanditist, also echter Teilhaber einer Reederei geworden, die die genannte! vier Schiffe besitzt. Er hat Anspruch auf die Gewinne, die auf seinen Anteil entfallen, aber auch auf die Abschreibungsmöglichkeiten, die ihm jährlich mitgeteilt werden (und die in diesem Falle die größere Bedeutung haben). Verlieren kann er schlimmstenfalls seinen Anteil; im Gegensatz zu der Konstruktion einer Parten-Reederei ist er nicht nachschußpflichtig.

Aus unserem Beispiel läßt sich erkennen, wie stark bei der Zusammenstellung der Fonds-Vermögen auf die steuerlichen Interessen der Zertifikatinhaber Rücksicht genommen werden kann. In den Fonds dürfen sich deshalb nur "Gleichgesinnte" zusammenfinden: sie müssen vorher überlegen, ob sie eine hohe Rendite, einen Einmalgewinn durch Anreicherung stiller Reserven, eine große Anlagesicherheit, steuerliche Einsparungen oder echte Sachwertsicherung anstreben. Für jeden Wunsch lassen sich Objekte finden, zumal ein versierter Finanzmakler als Motor des Unternehmens fungiert. Aber Wolfgang Essen war sich natürlich darüber im klaren, eine möglichst breite Vertrauensbasis schaffen zu müssen; denn in der Beurteilung von Vermögensanlagen pflegt man keineswegs immer einer Meinung zu sein. Hinzu kommt, daß die Hansa-Sachwert, wenn sie die den Zertifikatsinhabern gegebenen Versprechungen einlösen will, auch einen wirtschaftlichen Einfluß auf die Unternehmen, in denen Fonds-Vermögen stecken, ausüben muß. Daraus ergibt sich nun wieder, daß vorher "glasklare" Verträge abgeschlossen werden müssen. Die Hansa-Sachwert glaubt sich gegen Anlagefehlentscheidungen dadurch abgesichert zu haben, daß sie für jeden zu bildenden Fonds Verwaltungsräte schaffen will, in denen sich Experten aus dem jeweiligen Wirtschaftsbereich zusammenfinden. Über die Einhaltung der den Zertifikatsinhabern gemachten Zusagen wachen Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften.

Solange sich die Einmütigkeit der Zertifikatsbesitzer eines Fonds aufrechterhalten läßt, können also kaum Schwierigkeiten auftauchen. Nun wird aber kein noch so gewiegter Jurist behauptet; wollen, daß sich in Verträgen alles erfassen läßt, was in der Praxis vorkommen kann. Es sind also Entscheidungen denkbar, die sehr wohl zu Interessenkollisionen innerhalb der Zertifikatsbesitzer führen können. Essen hat dazu auf einer Pressekonferenz erklärt, daß man in einem solchen Falle die Meinung der Zeichner einholen würde. Aber juristisch ist man nicht verpflichtet, auf Mehrheitsentscheidungen Rücksicht zu nehmen. Die Zertifikatsinhaber sind von einer echten Mitbestimmung ausgeschlossen – wie bei den Investment-Fonds für Wertpapiere. Diese Feststellung soll die Notwendigkeit der zu schaffenden Vertrauensbasis unterstreichen und gleichzeitig die Verantwortung und die Schwierigkeiten aufzeigen, vor denen Verwaltungsräte und Wirtschafts-Prüfgesellschaften stehen. Ohne eine weitgehende Publizität ist ihre Aufgabe nicht zu meistern. Man sollte Wolfgang Essen dankbar sein, wenn er nicht nur die amerikanischen Formen der Vermögensanlagen bei uns importiert, sondern auch gleichzeitig mit seinen Fonds dazu beiträgt, daß die Öffentlichkeit Bilanzen zu sehen bekommt, die der Offenheit amerikanischer Bilanzierungstechnik angenähert sind.

Wer kommt als Anlage-Interessent für die neue Form des Sachwertsparens in Betracht? Essen will, so sagte er, den "begüterten Mittelstand" ansprechen. Leitende Angestellte, Bezieher von Tantiemen, die in der Steuerprogression ungünstig liegen, finden hier ohne Zweifel Wege der Steuerersparnis, die ihnen wohl beruflich vertraut sind, weil sie in den von ihnen geleiteten Unternehmen seit Jahren angewendet werden, ihnen selbst aber (da Lohn- und Gehaltsempfänger keine Abschreibungen machen können) bislang verschlossen waren. Daneben glaubt Essen, daß Kapitalsammelstellen an denjenigen Fonds Interesse haben werden, deren Vermögenswerte aus Wandeldarlehen und Wandelhypotheken bestehen. Hier wird das Fondsvermögen mündelsicher und deckungsstockfähig in Hypotheken oder garantierten Schuldscheindarlehen angelegt, und zwar im ersten Rang oder mit Staats- oder Kommunalbürgschaft. Darüber hinaus wird dem Zertifikatsbesitzer noch das Recht zur Wandlung in Beteiligung eingeräumt. (Also Sachwertsicherung, Teilnahme an etwaigen Wertsteigerungen und eventuell Index-Einnahmen.)

Bei der neuen Anlageform handelt es sich für die breiten Sparer- und Anlegerkreise um "höhere Anlagemathematik". Sie ist deshalb aber nicht reizlos; denn mit ihr wird der Versuch gemacht, die Vermögensbildung, die sich in den letzten Jahren (über die Abschreibevergünstigungen) überwiegend in den Unternehmen und bei ihren Eigentümern vollzog, jetzt auch auf andere Bevölkerungsschichten zu verlagern. Es wäre schade, wenn dieser Vorstoß an der Skepsis des "abschreibungsunkundigen" Mittelstandes scheitern würde. Über eines muß jedoch Klarheit herrschen: Die Zertifikate lassen sich nicht so einfach verkaufen, wie es bei Wertpapier-Fonds der Fall ist. Einen Börsenkurswert kann es nicht geben. Wer sich von seinem Zertifikat trennen will, muß einen Interessenten suchen, der gerade die Vorteile sucht, die der Fonds bietet. Mit den Zertifikaten der Sachwert-Fonds lassen sich durch Kauf und Verkauf kaum Gewinne erzielen (höchstens für denjenigen, der hier vermittelt). Es handelt sich also um echte Anlagepapiere, die ihren Wert erst langfristig entfalten.