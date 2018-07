Der neue Schach Weltmeister Smyslow

Es gehört auch zu den kleinen seltsamen und zugleich ironischen Seitensprüngen des Weltgeschehens, daß ausgerechnet die Sowjetrussen seit Kriegsende im „Königlichen Spiel“ dominieren. In Moskau ist jetzt wieder ein Kampf um die Schachweltmeisterschaft zu Ende gegangen. Der junge Wassilij Smyslow hat das Erbe der Lasker, Capablanca, Aljechin angetreten und seinem Landsmann Botwinnik den Titel entrissen. Für den Nicht-Schachspieler mag das eine Bagatelle sein. Aber für die Adepten dieses einzigartigen Spieles und für die sogenannten Kiebitze müssen es doch aufregende und inhaltsvolle Wochen gewesen sein. Man muß sich die Atmosphäre bei solchen Weltmeisterschaftskämpfen vergegenwärtigen. Da herrscht im Saal ehrfurchtsvolles Schweigen – hin und wieder von einem ängstlichen, unterdrückten Räuspern unterbrochen –, und etwas erhöht an einem Tisch, allen Blicken gleich Gladiatoren preisgegeben, brüten die beiden Meister über die Probleme des großen Spieles. Alles starrt gebannt und wartet mit großem Ernst auf den göttlichen Funken des Geistes.

Le roi est mort, vive le roi! Der 36jährige Smyslow hat es gegen Botwinnik geschafft. Er hat im zweiten Ansturm den Thron bestiegen. Lange Zeit sah es nach einem Erfolg des alten Weltmeisters aus, bis sich schließlich die Waagschale zugunsten des Herausforderers neigte. Der Titel des Schachweltmeisters ist gewissermaßen in der Familie geblieben. Es hat durchaus den Anschein, als ob die sowjetrussische Vorherrschaft noch für unabsehbare Zeit bestehen wird. Denn die gesamte Spitzenklasse im internationalen Schach rekrutiert sich – wenn man von dem polnischen Amerikaner Reshewski absieht – aus Sowjetrussen. Die neuen Anwärter neben Smyslow sind Botwinnik, Bronstein, Keres, Geller, Taimanow und Petrosjan.

Die Hegemonie der Russen im „Königlichen Spiel“ ist neben der großen Begabung der slawischen Völker in erster Linie der großzügigen Förderung des Schachspiels in der UdSSR zu danken. Knaben und Mädchen lernen es als Pflichtfach in der Schule. Die Turniere finden nicht unter Berufsschachspielern statt. So konnte eben jetzt ein Opernsänger einen Elektrotechniker vom Weltmeisterthron verdrängen. H.N.