Sturm auf das Rote Schloß“ – das war derBefehl zum Angriff auf die Schinkelsche Kunstakademie am Berliner Lustgarten, Befehl an die zwangsverpflichteten „Betriebskampfgruppen“ Ostberlins, die in den Manövern während der letzten Wochen ihre Kampfkraft beweisen sollten. Kampffreudig war freilich nur die erste Welle der Anstürmenden, die, hustend und mit feuchten Augen, schon in den Einmaligen der tränengaserfüllten Gebäude mutlos eine volle Kehrtwendung ins Freie machte. „Das ist doch alles Käse“, schimpften sie und stellten unlustig die Gewehre zusammen. Der „Kampf“ wurde abgebrochen, und das Schloß blieb in der Hand des angenommenen „Feindes“.

Tapferer waren dagegen die aus den Betrieben mobilisierten Arbeitermilizen in Boitzenburg, die auf Trillerpfeifensignal eines Vopo-Offiziers das Rathaus im Sturm eroberten. Besiegt wurde hier neben dem imaginären Feind über das Plansoll hinaus auch noch der linientreue Hausmeister, der nur ungern den Schlüssel zum Ratskeller herausrückte. Dort nämlich wußte man die Spirituosenvorräte des Stadtrates aufbewahrt, und während sich die erfolgreichen Angreifer außerplanmäßig bei Bier und Wein weiteren Mut antranken, wurde im Befehlsstand der Vopo der „Sturm auf Boitzenburg“ als „planmäßig durchgeführt“ verzeichnet.

Von diesen Erfolgen – und Mißerfolgen – der in den letzten Wochen in der gesamten Sowjetzone durchgeführten „Kampfgruppen“-Manöver – sogenannte „Großeinsätze gegen konterrevolutionär! Verbände“ – haben nun die „Kampfgruppenchefs“

in einer vertraulichen Aussprache vor dem Pankower Innenminister Maron berichten müssen, und er teilte durchaus nicht die Meinung der Rostocker „Ostsee-Zeitung“, die in ihrem Manöverbericht in Anspielung auf den Ungarnaufstand zu dem Schluß kam: „Das Auftreten der bewaffneten Kräfte der Partei zeigt allen Spießern und satten Bürgern, daß man in der DDR die Kommunisten nicht an den Laternenpfählen aufknüpfen kann.“ Minister Maron nämlich urteilte in der Geheimsitzung über die 45 000 Mann starken Kampfgruppen: „Die Manöver haben bewiesen, daß fast alles fehlt, um im Ernstfall mit diesen Verbänden rechnen zu können.“ So war er auf seltsame Weise einig geworden mit jenem blauuniformierten Kampfgrüppler vor dem Berliner „Roten Schloß“, der alles als „Käse“ bezeichnet und seine Platzpatronen wieder abgeliefert hatte.

Freiwilligenmeldungen waren allein für die „Truppen“ der „Konterrevolutionäre“ zu verzeichnen, die – insgesamt 8000 Mann stark – während der Manöver die „Feindobjekte“ besetzt zu halten hatten; der Drang zu den Konterrevolutionären war sogar außerordentlich groß. Zu kämpfen gab es dort nämlich nichts, da die Schiedsrichter sofort jeden Konterrevolutionär für tot erklärten, wenn die Angreifer sich den „Feindobjekten“ auch nur genähert hatten. So also saßen die freiwilligen „Verteidiger“ gemütlich beim Kartenspiel und kämpften um einen anderen Sieg.