Algier, im April

Was Algerien für die Franzosen bedeutet, kann nur verstehen, wer die Bedeutung der associations (der Vereine) kennt. In Algier allein gibt es Hunderte davon – für Boule-Spieler, Amateurtrompeter, Angler, Basketballspieler und natürlich die Kriegervereine, genauso, wie man sie in jeder Provinzstadt Frankreichs findet. In Algerien aber haben sie eine andere und manchmal recht unheimliche Bedeutung. Denn mit Hilfe dieser Vereine organisiert sich der französische Mob, der bislang noch alle Bemühungen aller französischen Regierungen um eine Befriedung des Landes zunichte gemacht hat. Diese anscheinend so harmlosen Vereinsbrüder können dem Generalgouverneur das Gesetz des Handelns vorschreiben. Sie sind aus jeder Kraftprobe als Sieger hervorgegangen. Das bisher augenfälligste Beispiel war die erniedrigende Behandlung, die man Mollet im Februar des letzten Jahres zuteil werden ließ. Den überzeugendsten Beweis ihrer realen Macht lieferten sie jedoch in der vergangenen Woche.

Ein Komitee von vier Radikalsozialisten sollte auf Initiative von Mendès France Algerien bereisen, um den Berichten über angebliche Grausamkeiten bei der Bekämpfung der algerischen Aufständischen auf den Grund zu gehen. Diesem Komitee gehörte auch der Abgeordnete Hovnanian an, der bei einer von Pariser Regierungsstellen veranlagten Untersuchung dieser Vorfälle der einzige war, der sich der allgemeinen Auffassung, daß die gegen die Streitkräfte gerichteten Anschuldigungen unbegründet seien, nicht angeschlossen hatte.

Nun war der Zeitpunkt für die Entsendung dieses nicht offiziellen „mendésistischen“ Komitees freilich denkbar ungünstig gewählt; denn unmittelbar vor der geplanten Reise der Parlamentarier überschwemmte eine neue Terrorwelle die nordafrikanische Provinz, wobei 22 französische Soldaten ums Leben kamen. Dennoch war es nicht der Wille des Generalgouverneurs, sondern der Terror der associations, der das Komitee veranlaßte, auf sein Erscheinen zu verzichten.

Generalgouverneur Lacoste telegraphierte an Hovnanian: „Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, brauche ich mehrere 1000 Mann, zu einer Zeit, in der alle Kräfte in wichtigen Operationen gebunden sind. Ich bin überzeugt, daß die Bevölkerung unfähig ist, ihre Gefühle zu beherrschen.“ Dieses Telegramm war die Folge einer Sintflut von Protesten der Vereine in ganz Algerien gegen das Erscheinen von „Unruhestiftern, deren geheimes Ziel die Kapitulation ist“. Kein Beamter erklärte sich bereit, dem erwarteten Komitee Auskünfte zu geben, kein Hotel wollte es aufnehmen, und die vier Politiker wären in keinem Lokal bedient worden.

So scheiterte der erste und wohl auch letzte Versuch einer objektiven Untersuchung von Vorgängen, die in der ganzen Welt Aufsehen erregt und dem Ansehen Frankreichs schwer geschadet haben – an der Macht der Boulespieler, Trompetenbläser, Angler und Kriegervereine. Edward Rehr