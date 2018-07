Scharfe Kremlnote an Bonn: „Käme es zum Einsatz von Kernwaffen, so würde Westdeutschland, dessen Gebiet die heftigsten und konzentriertesten Schläge dieser Waffe unvermeidlich treffen würde, gänzlich zu einem Friedhof werden“, erklärte die Sowjetunion in einer Note an die Bundesregierung. Sie fügte hinzu, diese Note (deren Hauptziel es ist, die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen zu verhindern) bezwecke nicht irgend jemand einzuschüchtern, sondern sei einzig von dem Wunsch diktiert, „das Augenmerk auf die tatsächliche Lage in Europa zu lenken“. Trotzdem sah Bonn in der Note vor allem die Drohung und, wie Herr von Brentano sich ausdrückte, „eine zwischen den Völkern bisher noch nicht dagewesene Art der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines unabhängigen Staates.“ – So groß die Verärgerung in Bonn über die Note war, so hat sie doch an der Absicht der Bundesregierung, die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetunion zu intensivieren, nichts geändert, Eine 60köpfige sowjetische Delegation besucht zur Zeit die Industriemesse in Hannover und die Vorbereitungen für deutschsowjetische Handelsgespräche in Moskau gehen weiter.

DGB-Programm für Gesamtdeutschland: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) trat anläßlich des 1. Mai mit grundsätzlichen Vorschlägen für die staatliche, wirtschaftliche und soziale Neuordnung eines wiedervereinigten Deutschland und einem Zehnpunkteprogramm „für die Überwindung der Zonengrenzen“ in die Öffentlichkeit. Bundeskanzler Adenauer sah in diesen Vorschlagen des DGB „wenig Neues“, was zutrifft, wenn man darin ein Rezept für die Wiedervereinigung sieht. Das aber will die DGB-Erklärung weder sein, noch kann sie es sein. Andere politische Kreise versprechen sich von dem Gewerkschaftsvorstoß vor allem eine günstige psychologische Wirkung auf die Bevölkerung in der Sowjetzone. Mit den Worten: „Keine Person odsr Gesellschaftsgruppe hat das Recht, Menschen auszubeuten oder zu beherrschen“ distanziert sich der DGB, der über sechs Millionen Mitglieder verfügt, ebenso deutlich von einem unsozialen Kapitalismus wie von einer „Diktatur des Proletariats“.

Neues Vierertreffen!: Ein Brief Bulganins an Macmillan, in dem unter anderem der Gedanke einer „militärisch verdünnten Zone in Europa“ (Eden-Plan) aufgegriffen wurde, hinterließ in England zwiespältigeGefühle. Einige Zeitungen meinen, England solle auf die Vorschläge Bulganins eingehen. Sowohl der linksorientierte „Daily Mirror“ wie die konservative „Daily Mail“ ventilieren den Gedanken eines neuen Vierertreffens auf höchster Ebene, mahnen aber geichzeitig den Westen zu größter Vorsicht. – In Bonn herrscht über diese Tendenzen wenig Freude, weil man fürchtet, sie könnten zu einer Entspannung ohne Regelung der deutschen Frage führen. Ob aber überhaupt die Entspannung eine Chance hat, entscheidet sich auf der Londoner Abrüstungskonferenz, die nach den grundsätzlichen Erörterungen jetzt zur Beratung der Einzelvorschläge übergegangen ist. Hierbei muß sich zeigen, ob der bisherige Abrüstungsoptimismus berechtigt war oder nicht. Wenn nicht, wird es auch nicht zu einer Viererkonferenz kommen.

Jordanien: Könige gegen Colonels: Die Hoffnungen König Husseins von Jordanien, auf parlamentarisch-demokratischem We- ge der Umsturzbewegung in seinem Land Herr zu werden, erfüllten sich nicht. Er setzte einen Militärgouverneur mit weitgehenden Vollmachten ein. Der linksgerichtete und mehr ägyptenfreundliche und königstreue sogenannte „Führungsausschuß“, in dem fast alle politischen Parteien des Landes vertreten waren, wurde aufgelöst. Damit ist die Lage im Innern zunächst einmal stabilisiert und die Gefahr einer Einmischung der (unter sich tödlich verfeindeten) Nachbarstaaten, Israel, Syrien und Irak vorläufig gebannt. In Washington notierte man dies mit einem Seufzer der Erleichterung und bot Hussein sofort 10 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe an. „Für alle Fälle“ halte die amerikanische Regierung ihre 6. Flotte mit dem 65 000 – Tonnen – Flugzeugträger „Forrestal“ nach dem östlichen Mittelmeer geschickt, was Moskau als „grobschlächtige Einmischung“ bezeichnete. Washington begrüßt auch die Bestrebungen, ein Bündnis der drei Könige, Hussein, Saud und Feisal zustande zu bringen, als Gegengewicht gegen die „Colonels“, womit Oberst Nasser und der syrische Staatspräsident Kuwatli gemeint sind. Kairo hat sich einstweilen mit dieser Schlappe, als solche empfindet es den jordanischen Staatsstreich, abgefunden, aber es sieht in dem Erfolg Husseins einen Pyrrhussieg und keinen endgültigen Triumph. Sirius 3 5 57