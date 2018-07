Inhalt Seite 1 — Dreizehn Stunden täglich an der Arbeit... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Arbeitstag der berufstätigen Ehefrau liegt im Durchschnitt bei 13 Stunden. So ist es jedenfalls statistisch errechnet worden. Und jedes achte deutsche Nachkriegskind wird von der arbeitenden Mutter tagsüber allein oder in fremder Obhut gelassen: 1939 waren nur 21 v. H. der verheirateten Frauen erwerbstätig, 1950 waren es schon 35 v. H., und heute arbeiten annähernd 38 v. H. aller Ehefrauen.

Diese Entwicklung zeigt sich-nicht etwa nur in der Bundesrepublik, und von einer „Nachkriegsfolge“ kann man auch längst nicht mehr sprechen. An Stelle des Wortes „Nachholbedarf“ ist inzwischen längst das Wort „Lebensstandard“ getreten. Selbstverständlich gibt es unter den arbeitenden Ehefrauen und Müttern auch viele, die es „nötig“ haben. In der Metallindustrie z. B. sind 58 v. H. der arbeitenden Frauen alleinstehende Mütter, die ihre Angehörigen unterhalten müssen. Und was die Mütter anbetrifft, so sind es besonders die Kriegerwitwen, die auf einen Verdienst angewiesen sind, weil die Rente allein einfach nicht ausreicht.

Aber es ist ja nicht nur so, daß die Frauen nach einem Verdienst und nach einem Arbeitsplatz streben. Die Wirtschaft wirbt um die Arbeitskraft der Frau. Experten behaupten, daß das in den Industrieländern auch für die Zukunft nicht wesentlich anders sein wird. In Amerika kommen auf eine unverheiratete Berufstätige schon heute zwei berufstätige Ehefrauen...

Und wie stehen die Frauen selbst zu dieser Zukunftsentwicklung? Werden sie auch künftig in so großer Zahl bereit sein, zu arbeiten, wie heute? „Wollen Sie nach der Heirat berufstätig sein?“ Diese Frage wurde in fünfzehn Ländern der Erde an junge Mädchen gestellt. In Frankreich und in den USA z. B. antworteten 50 v. H., in Deutschland sogar 75 v. H. der Befragten mit „Ja“. Es scheint also, daß die berufstätige Ehefrau und Mutter mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird.

Bis auf den heutigen Tag aber steht die erwerbstätige Frau in einer von Männern für Männer erdachten Arbeitswelt. Weder die Konstruktion der Maschinen noch die Werkzeuge entsprechen der Konstitution der Frau. Weder Arbeitsformen noch Arbeitszeit entsprechen den Bedürfnissen, die sich aus der Eigenart der Frau und ihrer besonderen Situation zwischen Betrieb und Familie ergeben. Fast alles, was der Frau in der Arbeitswelt begegnet, alles, was sie zu leisten hat, ist auf die größere körperliche Leistungskraft, auf die andersartige Funktion des Mannes innerhalb der Familie zugeschnitten. Das bringt für die meisten Frauen – verheiratete wie unverheiratete – eine ständige Überforderung mit sich. Einen Beweis dafür liefern die Sozialversicherungsstatistiken: Bei den Frauen erhielten in der Invalidenversicherung nur 18,2 v. H. die Rente beim Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren, 2,8 v. H. nach dem 55. Lebensjahr und 79 v. H. wegen Invalidität (Statistik des Verbandes deutscher Rentenversicherungsträger für 1954). Von den oft unzureichend versorgten und wenig miteinander verbundenen Familien oder von dem Los der Schlüsselkinder wagt man gar nicht mehr zu sprechen, weil beides allerorten und immer heftiger beklagt wird.

Was soll man also tun, um dieser Situation abzuhelfen? Arbeits- und Sozialwissenschaftler, Ärzte und Ingenieure, Gesellschaften und Forschungsgemeinschaften befassen sich mit dieser Frage. Und fast auf jeder Frauentagung ist die Diskussion dieses Problems ein Programmpunkt. Meist kommt man dann zu dem Ergebnis, daß die Betriebsarbeit der Frau angepaßt werden müsse. Besonders dringend – so heißt es immer wieder – sei eine verkürzte Arbeitszeit für die Frau und vor allem für die berufstätige Mutter. Die Vierzigstundenwoche und die Möglichkeit zu Halbtags- bzw. zu Teilzeitarbeit müßten geschaffen werden. Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsformen sollten der geringeren Körperkraft und der anderen Konstitution der Frau angepaßt werden. Größere Betriebe müßten einen Zubringerdienst einrichten, d. h. die Frauen mit einem Omnisbus abholen und wieder nach Hause bringen – Dinge, durch die Kraft gespart und die Gesundheit geschont wird. Außerdem sollten die Betriebe Krippen, Kindergärten und Kindertagesstätten einrichten und Schulkinder in der Werkkantine verpflegen. Bei Krankheit in der Familie soll die arbeitende Mutter beurlaubt oder durch Stellung einer Hausschwester entlastet werden. Das sind nur einige der Vorschläge, die bisher zur Frage der „Anpassung der Betriebsarbeit an die Eigenart der Frau“ gemacht wurden.

Natürlich ist die Möglichkeit, weniger als 48 Stunden zu arbeiten, für verheiratete Frauen und für ältere Arbeitnehmer – auch für Männer – dringend notwendig. Natürlich bedürfte die Akkord- und Fließbandarbeit dringend einer Überprüfung, weil sich viele Frauen dabei gesundheitlich ruinieren. Und wenn man in den Konstruktionsbüros am Zeichenbrett, schon immer ein bißchen mehr an den Menschen gedacht hatte, der an der Maschine arbeiten muß, so wäre das allen Arbeitnehmern – Männern und Frauen – zugute gekommen. Es gibt also eine ganze Anzahl von Arbeitsbedingungen, die geändert werden müßten.