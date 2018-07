Zu einem neuen Roman von Werner Helwig

Wer Werner Helwigs Bücher einmal gelesen hat, wird sie nicht leicht vergessen können. Dieser noch so wenig bekannte Autor hat der zeitgenössischen Romanliteratur ein sehr bemerkenswertes Kapitel hinzugefügt.

Im ersten Band seiner Hellas-Trilogie, dem Roman-Debüt „Raubfischer in Hellas“, wird die Frage nach der Verantwortlichkeit des Menschen, die Frage nach der Entscheidung für oder gegen die überkommenen Rechnungen der Geschichte gestellt. Aber während sie hier eine ins Mythische entrückte Antwort enthält, wird sie in Helwigs jüngstem Buch

„Das Steppenverhör“, Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln, 162 S., 9,80 DM,

zu einem dringenden Anruf gesteigert und gewinnt in einer Allegorie deutliche Gestalt. – Ein Mann reitet tagelang durch die öde Einsamkeit der sonnendurchglühten argentinischen Pampa. Er hat alle Brücken zur Vergangenheit hinter sich abgebrochen. Der Heimat und damit dem Zwang zur militärischen Einberufung hat er den Rücken gekehrt. Er ist auf der Fahnenflucht nach vorn – ohne Papiere. Sein einziger Ausweis, der Beleg seiner Identität, und mehr noch: die Rechtfertigung seiner Flucht durch das Land Evitas ist ein kostbarer Diamant, der ihm zufällig in die Hände geraten ist. Mit diesem Besitz will er sich „seine paar Daseinsjahre ausklammern aus den Zwängen einer gnadenlosen Zeit“.

Aber als ob er von seinen eigenen Zweifeln unnachsichtig eingeholt würde, heften sich zwei Steppenbriganten an seine Fersen, klammern ihn ein und treiben ihn durch ein satanisches Verhör in die Enge seiner vermeintlichen Verpflich’tungslosigkeit. Das folternde Frage- und Antwort-Spiel dieser Kreaturen – Menschenjäger im Dienst einer obskuren Ideologie – stößt seinen Geist in tiefere Zonen der Einsicht, zwingt ihn, sich meditierend durch die West-Ost-Auseinandersetzung zu tasten, von der er als „Kontrebandier der Freiheit“ zwischen Ja und Nein sich abzusetzen gedachte.

Die sichere Beherrschung des Stoffes erlaubt dem Autor, die äußere Handlung skizzenhaft zu lassen. Er gibt nur Andeutungen, zeigt Möglichkeiten auf und stellt der Phantasie des Lesers anheim, über Fortleben oder Tod seiner Gestalt zu entscheiden. Es ist im Grunde auch unerheblich, ob der Mann, der da gewissermaßen stellvertretend für uns alle durch die Steppe reitet, der abgefeimten Verhörtechnik seiner Peiniger physisch erliegt. Denn die eigentliche Entscheidung vollzieht sich auf der Ebene der Gesinnung. Ihr Fazit heißt: Nicht privates Abseitsstehen, sondern Stellungnahme, Engagement. Dies Wort muß hier im reinsten Sinne begriffen werden als Bekenntnis zum Menschen, als Kampfansage gegen eine Weltder politischen, moralischen und technischen Versklavung, in der alles Menschliche zur leeren Termitenfunktion degradiert wird.

Was einem weniger begabten Autor leicht zu einem schlecht verhüllten Pamphlet entgleist wäre, das verdichtet sich bei Helwig zu einer dramatischen und atemberaubend spannenden Begebenheit. Er gebietet über ungemein präzise Beschwörungsformeln, die den sinnlich-wahrnehmbaren Erscheinungen eine gleichsam transparente Körperlichkeit verleihen. Wer die Dinge so plastisch machen kann wie er, der hat es nicht nötig, als Kommentator in den Zusammenhang der Erzählung deutend einzugreifen. Doch sei diese Kritik nur am Rande vermerkt. Sie ist unwesentlich gegenüber einem Buch, das fasziniert – und zwar sowohl den, der sich am fesselnden Stoff Genüge sein läßt, wie auch den, der ihn glänzend bewältigt sehen möchte. Maria Poelchau