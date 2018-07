Im Stuttgarter Staatsschauspiel eröffnete das Europäische Wandertheater „Der Guckkasten“ am letzten Wochenende seine neue Tournee durch Westdeutschland mit Jean Cocteaus „Bacchus“, dem jüngsten Werk dieses geistreichen französischen Poeten also. Wie die meisten psychologischen Studien Cocteaus, so stellt auch dieses Stück wieder beträchtliche Anforderungen an die Aufmerksamkeit des Zuschauers.

„Bacchus“ ist die Tragikomödie eines entschiedenen jugendlichen Idealismus, der schließlich am Widerstand einer nur zu langsamen Wandlungen entschlossenen Umwelt scheitert. Im vorliegenden Fall ist diese Umwelt eine kleine deutsche Stadt nahe der Schweizer Grenze zur Reformationszeit, die in allen ihren geistigen Widersprüchen in einem alten Brauch zur Weinlese eingefangen wird: ein Jüngling wird als Alleinherrscher der Stadt für eine Woche zum König Bacchus gewählt, um dann am Ende seiner siebentägigen absoluten Herrschaft selbst in Gestalt einer Puppe auf einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. In Cocteaus Spiel entpuppt sich der zum Bacchus gekrönte Dorftrottel nur zu bald als ein zwischen Katholizismus und Reformation stehender Idealist, der Liebe und Güte zu den Hauptkräften einer neuen gesellschaftlichen Ordnung machen will, aber verkannt wird und als Ketzer der Volkswut zum Opfer fällt.

Dem vor allem auf Wortregie bedachten Spielleiter Josef Gielen standen eine Reihe großer Schauspieler zur Verfügung – allen voran Werner Krauss, ebenso menschlich wie souverän als außerordentlicher Gesandter des Vatikans. Oskar Werner als Bacchus verkörperte ergreifend die heillose Einsamkeit junger Menschen, die sich nur sich selbst verpflichtet fühlen. Als eine nicht weniger große Begabung der jüngeren Generation erwies sich wieder einmal Gertrud Kückelmann, von madonnenhafter Anmut und Reinheit in der Rolle der Christine, der mit der Reformation liebäugelnden Tochter des Herzogs und späteren Geliebten des Bacchus. In weiteren Rollen waren zu sehen Harry Hertzsch als Bischof, Robert Meyn als Generalprofos, Armin Waldeck-Süßenguth als Syndikus, Gustaf Elger als Herzog und Klaus Loweitsch als des Herzogs Sohn. Wolfgang Nied