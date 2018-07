Beide Häuser des Belgrader Parlaments haben den „Bundesgesellschaftsplan“ für 1957 verabschiedet, der jeweils für ein Kalenderjahr in Gesetzesform erlassen wird. Er beschränkt sich (im Gegensatz zu den Wirtschaftsplänen der Ostblockstaaten) nur auf die Festsetzung gewisser Grundproportionen der Wirtschaft. Die in dem Plan enthaltenen Richtlinien sollen nicht unterschritten, dürfen jedoch überschritten werden. Bei der Bekanntgabe des neuen Plans wurde der Wunsch geäußert, den Außenhandel zu liberalisieren und produktivere Wirtschaftsmethoden einzuführen. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, daß Maß und Tempo der Wirtschaftsentwicklung so abgestimmt sein sollen, daß eine zunehmende Stabilisierung der Wirtschaft:struktur und des Marktes gesichert wird. Weiterhin soll der neue Gesellschaftsplan eine viel elastischere Wirtschaftspolitik als in den Jahren zuvor ermöglichen.

Im neuen Gesellschaftsplan Jugoslawiens ist ein Ansteigen der Investitionen, der Industrieproduktion, der Ausfuhr sowie eine Anhebung des persönlichen Verbrauchs – jedoch nur für die Stadtbevölkerung – vorgesehen. Es sind Investitionen in Höhe von insgesamt 438 Mrd. Dinar geplant, was einer Steigerung um etwa 14 ?. H. im Vergleich zu 1956 entspricht. Ein Teil dieser Investionen soll in die Landwirtschaft und in den Wohnungsbau fließen. Ferner ist vorgesehen, die Investionen in der Konsumgüterindustrie, in der Halbzeugindustrie und auch in der Grundstoffindustrie zu erhöhen. Eine Steigerung der Kohleförderung ist gleichfalls geplant. Die Produktionskapazitäten in der verarbeitenden Industrie sollen ebenfalls besser als bisher ausgenutzt werden. Weiterhin ist geplant, die gesamte Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 13 v. H. zu steigern. Ein Anziehen der Verbrauchsgüterproduktion um 12. v. H. ist in Aussicht gestellt worden, womit allerdings nur ein um 6 v. H. höherer persönlicher Konsum je Kopf ermöglicht werden würde.

Die relativ umfangreichen Investitionen gehen nach wie vor überwiegend zu Lasten der Bevölkerung, die weiterhin gezwungen ist, auf eine Besserung des Warenangebots zu verzichten. Nur ein Teil der Investitionen soll durch Auslandskredite finanziert werden. Dies ist durch die Regelung noch offener Reparationsforderungen und die Abschlüsse einiger Abkommen ermöglicht worden. Belgrad beabsichtigt, die Gehälter und Löhne um 10 v. H. für qualifizierte Kräfte und um 5 v. H. für ungelernte Kräfte zu erhöhen, um damit einen Anreiz zur größeren Leistung zu geben.

Es ist im vergangenen Jahr gelungen, das Defizit in der Handelsbilanz beachtlich zu vermindern. Rund 53 v. H. aller Importe entfallen heute bereits auf die europäischen Länder, etwa 35 T. H. auf Nordamerika. Es ist vorgesehen, den Export um 14. v. H. gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Erwartungsgemäß müßte dann aber die Ausfuhr von Fertigwaren den größten Anteil haben. Der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse soll um 2,2 Mrd. Dinar verringert werden. Die Einfuhr von Konsumgütern will Belgrad von etwa 8,5 Mrd. auf 10 Mrd. Dinar steigern. Es sollen aber nicht nur Qualitätserzeugnisse, sondern auch billige Massenartikel eingeführt werden, um endlich ein größeres Warenangebot zu schaffen; außerdem soll die eigene Verbrauchsgüterindustrie zu einer rationellen Produktion gezwungen werden. Voraussichtlich werden aber die Importe nicht mit den Exporten in gleichem Umfange steigen, so daß die Planungsbehörden eine weitere Verminderung des Defizits der Handelsbilanz erwarten.

Die schon recht ungünstige Lage der Landwirtschaft hat sich durch die geringe Weizenernte des Vorjahres noch weiter verschlechtert: nur die Maisernte konnte den Ertrag von 1955 erreichen. Daher ist die landwirtschaftliche Produktion im vergangenen Jahr um insgesamt 10 v. H. zurückgegangen. Auch für dieses Wirtschaftsjahr wird keine Steigerung der Agrarproduktion erwartet.

Nach der Abwendung von den zentralistischen Wirtschaftsmethoden nach Moskauer Vorbild hatte sich die Wirtschaftslage – im Vergleich zu der früheren totalen Zwangswirtschaft – sichtbar gebessert. Seit einiger Zeit ist jedoch eine Stagnation (wenn nicht sogar eine Verschlechterung der Lage) nicht mehr zu übersehen. Die Engpässe, die durch das ungleichmäßige Wachstum von Landwirtschaft und Industrie entstanden sind, die steigenden Lebenshaltungskosten, die mangelnde Versorgung der Bevölkerung, die Devisenknappheit und die völlige unbefriedigende Lohnstruktur kennzeichnen die heutige Wirtschaftslage des Landes besonders. Wenn auch das gegenwärtige Wirtschaftssystem Jugoslawiens bewiesen hat, daß es der früheren Zwangswirtschaft überlegen ist, so konnte es – jedenfalls bis jetzt – den Beweis nicht erbringen, daß es in der Leistung etwa der freien Unternehmerwirtschaft gleicht. D. Matkovic