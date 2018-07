Auf den hohen Fenstern des Gerichtssaales lag heller Sonnenschein, aber man hatte die Kunststoffvorhänge vorgezogen. So herrschte in dem großen Raum eine gedämpfte Beleuchtung. Es war die vierte Verhandlung des Vormittags. Die Fenster waren fest geschlossen, und die verbrauchte Luft ermüdete die Menschen, die hier zusammengedrängt waren.

Der Vorsitzende der Strafkammer, ein noch junger Richter, wandte sich an die alte Dame in der Anklagebank: „Bitte, behalten Sie Platz, Frau von Bornheim. – Können Sie mich gut verstehen?“

Der Verteidiger stand auf und antwortete bissig, seine Mandantin sei im vollen Besitz eines gesunden Gehörs. „Das, Herr Präsident, ist vielleicht ihre Tragik. Andere Menschen werden in diesem Alter schwerhörig.“

Die Angeklagte war klein und zart. Unter ihrem schwarzen Kleid zeigte sich am mageren Hals ein hochgeschlossener Spitzenkragen aus kostbarer Handarbeit, die aber verwaschen und vergilbt war. Mit leiser Stimme gab sie Auskunft auf die Fragen des Vorsitzenden.

Von Bornheim, Amély Cäcilie, geborene Freiin von Schlicht, achtundsiebzig Jahre alt, verwitwet, wohnhaft im Altersheim. Nein, nicht vorbestraft.

Als der Vorsitzende die Frage nach den Vorstrafen gestellt hatte, mußte er einen empörten Blick des Verteidigers mit einer bedauernden Bewegung seiner samtbedeckten Schultern quittieren. Der Verteidiger, ein prominenter Anwalt, stellte gleich darauf den Antrag, die Vernehmung der Angeklagten zunächst zurückzustellen und erst die Zeugen zu hören. Dadurch könne man der Angeklagten viele Fragen ersparen, die sie nur unnötig quälen würden ...

Es sei ganz schnell gegangen, berichtete der Zeuge Schröder, ein unauffälliger Buchhalter, 38 Jahre alt. Die – er zögerte ein wenig – die Angeklagte sei langsam auf dem rechten Bürgersteig der Unterführung in Richtung auf den Augustplatz gegangen, auf ihren Stock gestützt und ein Milchtöpfchen in der freien Hand. Plötzlich sei ein großer Fernlaster in die Unterführung eingefahren, gerade als die – die Dame die Fahrbahn überqueren wollte. Dicht an der Bordschwelle habe sie angehalten und in die Richtung des Lastzuges gebildet. Dann habe der Fahrer des Lastzuges Signal gegeben, es habe furchtbar gehallt in dem engen Tunnel, und das Hupen habe schon begonnen, als der Lastzug noch gute fünfzig Meter von der Dame entfernt gewesen sei.