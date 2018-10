SPORT DER ZEIT

Der in der Sowjetzone neugegründete Turn- und Sportbund (DTSB) hat mit brutaler Offenheit seine Ziele bekanntgegeben. Es heißt in dem Statut der neuen Sportgemeinschaft: „Der DTSB unterstützt unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und tritt für die Festigung und Stärkung der Arbeiter- und Bauernmacht ein. Er kämpft unter der Führung der Arbeiterklasse gegen die Todfeinde des deutschen Volkes, den Imperialismus und Militarismus, gegen den Mißbrauch des Sports in Westdeutschland durch die Imperialisten und Militaristen und gegen alle Formen der reaktionären bürgerlichen Ideologie wie die demagogischen Theorien des Nur-Sportlertums und der politischen Neutralität des Sports.“

Nach dieser anmaßenden und verlogenen Erklärung stellt sich die Frage neu, ob unter diesen Umständen überhaupt noch ein Sportverkehr zwischen Ost und West, den wir vor Monaten voll Hoffnung begrüßten, ratsam und möglich ist. Denn nun können nicht einmal mehr die Begegnungen von Verein zu Verein als unpolitische Veranstaltungen angesprochen werden. Und nicht nur für uns in Westdeutschland ergeben sich aus diesem Programm des neuen DTSB, dessen Präsidium sich aus vierzehn (!) Männern zusammensetzt und dessen Vorstand nicht weniger als 109 meist im deutschen Sport völlig unbekannte Personen umfaßt, wichtige Folgerungen. Wie wird das Internationale Olympische Comité reagieren?

Da nun also die sowjetzonalen Sportfunktionäre ausdrücklich die politische Neutralität des Sports zu einer demagogischen Theorie und einer reaktionären bürgerlichen Ideologie erklären – warum legen sie eigentlich weiter so großen Wert auf gemeinsame Kämpfe mit diesen verrotteten und dekadenten bürgerlichen Sportlern im Westen?

In einer Erklärung zahlreicher Mitglieder der Britischen Fußballer-Gewerkschaft“ heißt es: „Wir, die Unterzeichneten, sind bereit, zu beeiden, daß wir irreguläre Zahlungen im Widerspruch zu den Regeln des Britischen Fußballverbandes und der britischen Liga erhalten haben.“ Dieses freimütige Bekenntnis ist eine der vielen Folgen des großen Fußball-Skandals des Inselreiches, in dessen Verlauf zunächst fünf Spieler des FC Sunderland Spielverbot erhalten haben, weil sie entgegen den geltenden Bestimmungen Prämien ihres Vereins angenommen haben. Der Verein selbst wurde mit 5000 Pfund Geldstrafe belegt. Die Gewerkschaft will mit ihrer Unterschriftensammlung beweisen, daß fast jeder britische Spieler schon einmal gesündigt hat, was die Entgegennahme von Prämien angeht, und daß wohl nichts anderes übrigbleiben dürfte, als eine allgemeine Amnestie zu erlassen. Gleichzeitig wird wieder einmal die Forderung erhoben, die Bezüge der englischen Berufsfußballspieler, die zur Zeit – bei Verbot jeglicher Prämien – bei rund 170,– DM je Woche liegen, zu erhöhen.

Eine Aufbesserung der Gehälter ist auch noch aus einem anderen sehr wichtigen Grunde dringend geboten. Der britische Klassestürmer von Leeds United, John Charles, wurde unlängst von dem jungen italienischen Millionär und Vorsitzenden von Juventus Turin, Umberto Agnelli, nach einem angeblich „dramatischen Kampfe um den Kontrakt“ für seinen Verein gekauft und wird demnächst sein Heimatland verlassen. Britische Vereine verfügen nicht über so ungeheure Summen, wie sie den Spielern in Italien gezahlt werden (Charles soll ein Jahresgehalt von etwa 35 000, \– DM erhalten, weiter wird ihm und seiner Familie, die sich bald durch ein drittes Kind vergrößern wird, eine schöne Wohnung eingerichtet und schließlich lockt auch noch ein Auto). Da zudem böse Beispiele gute Sitten verderben, fürchten viele Briten, da? auch noch andere gute Spieler abwandern werden. Der Fußball-Sachverständige des „Daily Herald“ schrieb: „Es wäre tragisch, wenn so gute Fußballer wie Duncan Edwards, Ivor Allchurch und Johnny Haynes das Beispiel von Charles nachahmen würden.“ Obwohl die Ablösungssumme für Charles nicht genannt wurde und Agnelli auch jede Summe bestritt, hält sich nach wie vor das Gerücht, daß der großzügige Italiener 55 000 Pfund Sterling (etwa 650 000,– DM) für Charles bezahlt und der Spieler selbst rund 117000,– DM erhalten habe. Nicht nur gegenüber den sehr bescheidenen zehn Pfund pro Woche bei Leeds United bedeutet das eine hübsche Verbesserung. Fußballer müßte man sein!