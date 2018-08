Dd, Speyer/Pfalz

Fast gleichzeitig mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz feiert das liebste Pflegekind der Landesregierung seinen zehnten Geburtstag: die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Eine akademische Feierstunde zu Beginn dieses Semesters gab Anlaß zu einem Rückblick auf das erste Jahrzehnt in der Geschichte einer Ausbildungsstätte, die in Deutschland nicht ihresgleichen hat; darum tragen heute auch alle Bundesländer und die Bundesregierung selber zur Finanzierung der Hochschule bei.

Einen offiziellen deutschen Namen hatte sie noch nicht, als sie im Mai 1947 durch einen Erlaß der französischen Besatzungsmacht als Ecole supérieur d’administration gegründet wurde. Die unverbindliche deutsche Übersetzung lautete „Höhere Verwaltungsakademie“.

Bei der juristischen Einheitsausbildung für alle Assessoren kommt, nach Ansicht der Fachleute, die Verwaltungswissenschaft zu kurz.

Nach dem Referendarexamen folgt eine dreieinhalbjährige Ausbildungszeit bis zum Assessorexamen. Davon sind in verschiedenen Ländern 36 Monate in der Justiz und nur sechs Monate in der Verwaltung vorgesehen.

Den Wünschen der Verwaltungswissenschaftler kommt die bayerische Regelung noch am weitesten

entgegen: dort müssen die Referendare immerhin zwölf Monate bei Verwaltungsbehörden und sechs Monate beim Verwaltungsgericht arbeiten. In Nordrhein-Westfalen sind zwölf Monate Verwaltungsausbildung möglich, jedoch nur sechs Monate vorgeschrieben. Berlin verlangt neun Monate bei Verwaltungsbehörden, drei Monate beim Verwaltungsgericht. Hessen hält zehn Monate in der Verwaltung, einen Monat im Strafvollzug und drei Monate bei einer Rechtsberatungsstelle für erforderlich. Niedersachsen und Baden-Württemberg erstrecken die „Verwaltungsstation“ auf zwölf Monate. Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg sehen nur sechs Monate vor, jedoch ist in Schleswig-Holstein die Ausdehnung auf zwölf Monate möglich. Rheinland-Pfalz und das Saarland verlangten bisher gleichfalls nur sechs Monate Verwaltungsausbildung, jedoch wurde die Frist in Rheinland-Pfalz inzwischen auf zwölf Monate erhöht. Eine hübsche föderalistische Blütenlese, die wir Professor Dr. Erich Becker und seiner Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Speyerer Hochschule verdanken.

Wer sich in der öffentlichen Verwaltung bewähren will, braucht nicht nur juristische Kenntnisse. Der Bau eines Theaters, Krankenhauses oder Altersheimes bedarf ebenso außerrechtlicher Erwägungen wie die Errichtung einer Brücke, eines Verkehrsbetriebes oder der Kanalisationsanlagen.