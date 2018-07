Wenn jetzt in den Börsensälen häufiger von einer „sich abzeichnenden Erholung bei den Renten“, von einer „Wende in der Sparentwicklung“ oder von einer „Renaissance der Achtprozenter“ gesprochen wird, dann vergessen diese Optimisten, daß sich an dem Grundproblem des Kapitalmarktes, nämlich an der Diskrepanz zwischen Kapitalbedarf und Kapitalaufkommen, nichts geändert hat. Zwar sind die Kurse der achtprozentigen Anleihen vom Bosch-Typ in der vergangenen Woche nicht unwesentlich gestiegen und liegen gegenwärtig wieder über ihren Emissionskursen, aber das ist in erster Linie eine Folge der Tätigkeit der „zentralen Banken-Komission“, die über den Markt der Achtprozenter einen milden Schleier der Bewirtschaftung ausgebreitet hat. Die kapitalsuchenden Unternehmen müssen Schlange stehen (und sind zum Teil auf den kostspieligeren Weg der Kapitalerhöhungen ausgewichen). Dadurch wird der Markt nicht mehr mit neuen Anleihen überschwemmt, und die Konditionen konnten konstant gehalten werden. Es muß aber bezweifelt werden, ob der Zeitpunkt für ein allgemeines Heraufsetzen der Ausgabekurse schon reif ist. Bei der Hoechster-Anleihe, die mehr als zehnfach überzeichnet worden ist, wäre sie vielleicht am Platze gewesen; der internationale Ruf des Unternehmens hat überraschend viele in- und ausländische Sparer mobil gemacht; aber bei weniger bekannten Gesellschaften, die in der Hauptsache auf Großzeichner (Versicherungsgesellschaften usw.) angewiesen sind, kann ein Heraufsetzen des Aúsgabekurses auf 99 v. H. peinliche Folgen haben.

Steigende Kurse verzeichneten übrigens auch die diversen Staatsanleihen, deren Zinsen steuerfrei sind und die nur noch eine relativ kurze Laufzeit haben. Lebhafte Nachfrage bestand zeitweise nach der fünfprozentigen Lastenausgleichsanleihe (hier waren potente Käufer im Markt). Meist wurden aber nur kleine Beträge (Quoten von fünf v. H. und darüber) zugeteilt. Die BdL, die hier reguliert, stellte nur kleine Beträge zur Verfügung. In Börsenkreisen rätselt man über den Verbleib der großen Summen, die von der BdL anläßlich der Kursstützung hereingenommen worden sind. Waren die Beträge in Wirklichkeit doch kleiner als man annahm, oder sind sie schon wieder untergebracht? – Mit Näherrücken des Zinstermins sind auch die Auslandsbonds wieder interessant geworden. Nur Pfandbriefe haben von der etwas freundlicheren Entwicklung nicht profitieren können. Doch ließ hier wenigstens der Abgabedruck nach.

Auf dem Aktienmarkt wird eine Aufwärtsbewegung der Kurse durch zwei Faktoren gebremst. Einmal ist es das zunehmende Renditedenken. Man ist sogar geneigt, in dieser Beziehung einen schärferen Maßstab als bisher anzulegen. Deshalb auch die enttäuschende Reaktionslosigkeit bei Dividendenerhöhungen. Zum anderen sieht*sich der Aktionär einer halben Milliarde Kapitalerhöhungen gegenüber. Diese Mittel können weder Kleinnoch Großaktionäre aus vorhandenen flüssigen Mitteln aufbringen. Ein großer Teil muß also über Verkaufs- und Tauschoperationen beschafft werden, mit denen in der vergangenen Woche offensichtlich der Anfang gemacht wurde, nach dem Motto: nur rechtzeitiges Disponieren sichert gute Erlöse!

Die Banken können gegenwärtig nur ein geringes Interesse daran haben, die Kurse derjenigen Papiere, bei denen ein Bezugsrecht in Aussicht steht, unbedingt auf ihrer bisherigen Höhe zu halten. Billige junge Aktien lassen sich besser placieren als teure. Auf der anderen Seite würden schärfere Kursrückgänge das Publikum verstimmen, so daß man gezwungen ist, einen vernünftigen Mittelweg einzuhalten. Das mag gelingen, so lange die Politik keine Streiche spielt. Wenn der Vorsitzende der IG-Metall, Brenner, öffentlich mit der Idee „volkseigener Betriebe“ sympathisiert, dann hinterläßt das zwar im Inland kaum noch einen tiefergehenden Eindruck, aber für das Ausland ist es schwer, solchen Reden das richtige Gewicht beizumessen. Kein Wunder, wenn es vor den Wahlen am deutschen Wertpapiermarkt vorsichtig operiert.

In den Hauptwerten des Aktienmarktes gab es nur geringfügige Bewegungen. Mannesmann haben nun zehn v. H. angekündigt und gewähren ein wertvolles Bezugsrecht. Damit sind die Mannesmann-Aktien zu 180 v. H. zu einem der billigsten Papiere geworden. Der Markt der Chemie-, Elektro- und Montanwerte brachte keine Überraschungen, dagegen kam es bei den Spezialpapieren zu einigen Sonderbewegungen. Zuerst eine unerfreuliche: Zellstoff Waldhof fielen auf 100 v. H. zurück. Es werden nur vier v. H. Dividende, gezahlt. Dieser Rückschlag mußte beider Gesellschaft erwartet werden. In dem jetzigen Kurs sind zweifellos Hoffnungen auf eine baldige Gesundung erhalten, denn andere vierprozentige Werte liegen weit unter pari. Schultheiß erreichten vorübergehend mit 230 v. H. einen Spitzenkurs. Wenn auch der Kurs jetzt wieder abgefallen ist, so bleiben auch in Zukunft Überraschungen möglich. Vereinsbank in Hamburg stiegen bis 245 v. H. Eine Kapitalerhöhung ist nicht in Aussicht, dennoch gibt es Interessenten, die sich von diesem Papier trotz des hohen Kurses noch etwas versprechen. Dynamit Nobel zogen weiter an. In den Börsensälen fragt man sich, ob Krages hier im Spiele ist. Der Kursanstieg bei Dt. Atlanten wird auf Hoffnungen zurückgeführt, die sich auf eine Teilfreigabe des Azorenkabels der Gesellschaft durch die Amerikaner gründen. Dann dürfte die Dividendenfrage bei der Gesellschaft in einem günstigeren Licht als bisher stehen. -ndt