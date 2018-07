Moskau: Neue Besen...: Der Oberste Sowjet (das sowjetische Parlament) ist zusammengetreten, um Chruschtschows seit Wochen propagierten (und praktisch schon beschlossenen) Dezentralisierungsplänen den formellen Segen zu geben. Chruschtschow will die wirtschaftliche Zentralbürokratie in Moskau, die bisher alle Hebel des sowjetischen Planapparates in Händen hielt, radikal abbauen und durch regionale Verwaltungskörper ersetzen. Durch diesen für ein kommunistisches Land sensationellen Schritt in Richtung einer „freien Manager-Initiative“ hofft er, die Sowjetwirtschaft aus dem bürokratischen Dickicht zu befreien. In der Einsicht, daß für eine so umwälzende Neuerung „neue Besen“ nötig sind, hat Chruschtschow eine Reihe wichtiger Personalveränderungen vorgenommen. Perwuchin, bisher Chef der Staatlichen Wirtschafts-Kommission (ein bürokratischer Wasserkopf, der im Zuge der Dezentralisierung verschwinden wird), übernimmt das Ministerium für Maschinenbau, während zum Leiter der Staatlichen Planungskommission (Gosplan) ein reiner Fachmann, Kusmin, ernannt und zugleich zum Ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten befördert wurde.

Macmillan zwischen Bonn und Moskau: Premierminister Macmillan besuchte Adenauer in Bonn, um Englands europäische Bündnistreue und Intresse für die deutsche Wiedervereinigung zu bekunden. Er weiß, daß der Abzug eines Teils der englischen Truppen aus Deutschland und die englischen Umrüstungspläne sehr schlecht in Adenauers europäisches Konzept passen, hat aber keine Lust, deswegen sein eigenes englisches Korzept zu ändern. – Wesentlich mehr als nur einen „Gut-Wetter-Besuch“ verspricht man sich dagegen in London von der für den Herbst dieses Jahres geplanten Reise Macmillans nach Moskau. Diese könnte dazu dienen, die infolge des Suez- und Ungarnkonflikts abgerissenen englisch-sowjetischen Gesprächsfäden wieder anzuknüpfen und zu verhindern, daß zwischen Moskau und Washingon oder gar zwischen Moskau und Bonn (diese Rapallo-Sorge wird England niemals ganz überwinden) Gespräche stattfinden, an denen England nicht beteiligt ist.

*

Wien: Neuer Bundespräsident: Mit einem Vorsprung von knapp 100 000 Stimmen besiegte der sozialistische Kandidat, Vizekanzler Schärf, seinen bürgerlichen Rivalen, den Chirurgen Professor Denk. Gegen die Erwartungen der meisten Beobachter ist damit, wie 1951 (Körner), wieder ein Sozialist zum ersten Repräsentanten der Bundesrepublik Österreich gewählt worden. Einschneidende politische Folgen wird das Wahlergebnis nicht haben, da sich in Österreich die beiden großen Parteien, die Volkspartei und die Sozialisten, seit Jahren in die Macht teilen und das auch weiterhin zu tun gedenken.

Rom: Kabinett Segni zurückgetreten: Das Ausscheiden der Sozialdemokraten unter Saragat aus der Regierung Segni entzog dieser die parlamentarische Mehrheit und veranlaßte Segni, seinen Rücktritt zu erklären. Saragat will die Hände frei haben für eine eventuelle Wiedervereinigung seiner Partei mit den (weiter links stehenden) Nenni-Sozialisten, worüber auf dem Nationalkongreß der Sozialdemokraten im Juni beschlossen werden soll. Der Rücktritt Segnis bedeutet für Italien eine Periode der Ungewißheit und des Überganges und für Europa eine Verzögerung der Ratifizierung der Verträge über den Gemeinsamen Markt und Euratom.

*

Smirnow antwortet: „Die Stationierung von Kernwaffen fremder Staaten in Westdeutschland ist nicht möglich ohne die Zustimmung der Regierung der Bundesrepublik als eines souveränen Staates“, schrieb Smirnow an Adenauer in Beantwortung des Kanzlerbriefes vom 28. April über die Unterredung Adenauer – Smirnow am 25. April, und ersuchte die Bundesregierung um Beantwortung der sowjetischen Note vom 27. April, in der es unter anderem hieß, daß Westdeutschland im Falle eines Atomkrieges „gänzlich zu einem Friedhof“ würde. Die Bundesregierung sieht in dem Smirnow-Brief einen sowjetischen Versuch, sie zu einem „Atomwaffenverzicht ohne Gegenleistung“ zu veranlassen und wird entsprechend antworten.

Sirius, 9. 5. 1957