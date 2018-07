Inhalt Seite 1 — Will man Agrarpreise „geräuschlos“ anheben? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Bonn bahnen sich, wie der nachstehende Beitrag eines gelegentlichen Mitarbeiters zeigt, schwerwiegende Entscheidungen über die Bemessung der Agrarpreise an. Gewiß ist ein starres Festhalten derjenigen Preise, die gesetzlich festgesetzt sind oder behördlich manipuliert werden, dann unmöglich, wenn die Erzeugungskosten steigen. Da aber die Ermittlung der Kosten für das einzelne landwirtschaftliche Produkt, wie nun allgemein anerkannt ist, nicht möglich erscheint, hat man im Grünen Bericht den Ausweg des Aufwand-Ertrags-Vergleichs, differenziert nach Betriebssystemen, gewählt: es ist somit Sache des Grünen Plans, Möglichkeiten des Ausgleichs für gestiegene Kosten zu entwickeln; zusätzliche Preismanipulationen, insbesondere solche durch die Einfuhr- und Vorratsstellen, sollten deshalb wohl entbehrlich sein. Die Pläne, die auf derartige Maßnahmen abzielen, müssen insbesondere deshalb auf äußerstes Mißtrauen stoßen, weil ihre Begründung in keinem Punkte hieb- und stichfest ist. Höhere Landarbeiterlöhne zum Beispiel sind ja ausdrücklich erwünscht und sollten durch die Hilfe der beiden Grünen Pläne ermöglicht werden; es geht also kaum an, sie nun zum Anlaß für „Preisanhebungen“ zu machen. Bedenklich ist ferner, daß die Futtermittelpreise „angehoben“ werden sollen, um die Schweinemast zu verteuern und dadurch einzuschränken. Der höhere Betriebskosten-Index, der sich bei der Realisierung solcher Absichten ergeben muß, wird sehr bald zu der Forderung führen, die Preise erneut der Kostensteigerung anzupassen – Schraube ohne Ende! Am bedenklichsten aber ist, daß die Wünsche auf eine „Preisanhebung“ für wichtige Agrarprodukte erneut mit dem Hinweis auf die verbesserten Einkommensverhältnisse der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung motiviert werden. Dieser Rückfall in die Gedankenkonstruktion der Forderungen auf „Einkommensparität“ (für „die“ Landwirtschaft insgesamt) ist deshalb so unerfreulich, weil damit der Boden markt- und leistungswirtschaftlichen Denkens endgültig verlassen und eine „Dynamik“ in Gang gesetzt wird, deren zerstörende Wirkungen mittlerweile allgemein erkannt sein müßten.

Neben der „großen“ – durch den Grünen Plan vorgezeichneten – Agrarpolitik gibt es auch eine „verwaltungsmäßige“, die sich aus der Durchführung der Marktordnungen ergibt. Diese Marktordnungen erfordern Entscheidungen, mit denen der Markt- und Preisablauf für das betreffende Produktionsjahr bestimmt und gesichert werden soll. Einige dieser Entscheidungen werden sehr bald fällig werden, so etwa auf dem Gebiet der Futtermittelwirtschaft und der Butterversorgung. Außerdem erfordert das Drängen des Bundesrates auf Erhöhung der Getreidepreise einen baldigen schwerwiegenden Entschluß.

Die erstgenannten Entscheidungen sind zwar rein bürokratischer Art, doch müssen sie eben die gesamte agrarpolitische Situation beachten. Die Generallinie der Ernährungspolitik ging – als wesentlicher Teil der gesamten Preispolitik der Regierung – auf Stabilität der Verbraucherpreise und bedingte damit eine (mindestens annähernde) Stabilität der Erzeugerpreise. Diese wiederum sollte auf einer Stabilität der Preise für Betriebsmittel und der Löhne gesichert werden. Trotz aller Bemühungen des Ministers Lübke war das Ziel aber nicht zu erreichen. Zwar führt die Modernisierung und Rationalisierung der bäuerlichen Betriebe „von sich aus“ zu Kostensenkungen; sie konnte und kann jedoch, aus mancherlei Gründen, nicht in dem Tempo und der Breite fortgeführt werden, wie es zur Kompensation der Kostensteigerungen notwendig wäre.

Schon in der Debatte über den Grünen Bericht und den Grünen Plan wurden Besorgnisse laut, ob die in der Hauptsache auf das Strukturprogramm angesetzten Maßnahmen und Mittel ausreichen, um die Landwirtschaft auf dem wirtschaftlich und sozial wünschenswerten Stand zu halten (oder zu bringen), oder ob es dazu nicht gewisser zusätzlicher leichter Preiserhöhungen bedürfe, wenn man nicht zu Subventionen greifen wolle. Diese Besorgnisse verstärken sich angesichts der jetzt eintretenden Erhöhungen der Löhne und Sozialbeiträge, die die Landwirtschaft mit einer neuen Kostenwelle konfrontieren. All dies könnte Anlaß sein, zu prüfen, ob das Festhalten der Erzeugerpreise – soweit sie der Staatlichen Beeinflussung unterliegen – noch weiterhin sachlich zumutbar erscheint.

In Bonn beschäftigen sich die Verantwortlichen zunehmend mit Fragen der Versorgungssicherung für „Krisenzeiten“. Wenn man sich – endlich – eingehender mit Fragen des Luftschutzes, ja sogar mit Gedanken über Evakuierung der Bevölkerung aus Ballungsräumen beschäftigt, dann ist es logisch, daß die Sicherung der Lebensmittelversorgung ebenfalls in diese Überlegungen einbezogen wird. Der Gedanke liegt nahe, die Versorgung nicht allein auf der Anlage von Vorräten aufzubauen, sondern sie auch durch ausreichende Erzeugung zu sichern. Von dieser Seite her werden Überlegungen angestellt, die bäuerliche Wirtschaft in ihren finanziellen Erträgen in recht großer Breite ausreichend zu unterbauen. Und nun ist es so: die Masseneinkommen steigen nach wie vor kräftig an. Es besteht, nicht nur im Bauernverband, der Eindruck, daß die gewerbliche Wirtschaft und die Dienstleistungen über Preiserhöhungen – auch wenn sie derzeit im Hinblick auf die Wahl gebremst werden – ihren Anteil an der erhöhten Kaufkraft erhalten, während bei einem Festhalten der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise der Anteil der bäuerlichen Wirtschaft zurückfällt. Solche Überlegungen sind Anlaß zur Überprüfung der Frage, ob nicht das bisherige Festhalten der Erzeugerpreise etwas gelockert werden sollte...

Verwaltungsmäßig muß bald die Entscheidung fallen, bei welchem Stand der infolge der Milchschwemme jetzt sinkenden Butterpreise mit der Buttereinlagerung begonnen werden soll. Nun wurde im Grünen Plan der Milcherlös der Bauern, der weitgehend vom Butterpreis bestimmt wird, durch eine Subvention wesentlich angehoben. Ließe man in der Milchschwemme den Butterpreis unter den des Vorjahres fallen, so würde die Wirkung dieser Hilfsmaßnahme beeinträchtigt; durch einen etwas höheren Einlagerungspreis aber würde sie unterstützt werden. Damit würde sich allerdings ein höherer Jahresdurchschnittspreis als im Vorjahr ergeben. Obwohl dies keine „gute“ verbrauchsorientierte Fettpolitik wäre und bei der zu erwartenden Steigerung der Milcherzeugung vielleicht nicht einmal im langfristigen Interesse der Bauern läge, könnte eine solche Anhebung vielleicht mit dem Hinweis verteidigt werden: der Butterkonsum bleibt durch die steigende Massenkaufkraft gesichert.

Viel Sorge macht auch der große Schweinebestand. Schon in der zweiten Jahreshälfte werden viel mehr Schlachtschweine (0,7 bis 1,0 Mill. Stück) auf den Markt drängen, als bis zur letzten Zählung zu vermuten war. Bei Beibehaltung des jetzigen Aufzuchttempos wäre für später mit einem bedenklichen Preisverfall zu rechnen. Es könnte naheliegen, die Aufzucht durch eine Verteuerung des Futtergetreides zu bremsen. Allerdings wäre eine solche Entscheidung sehr zweischneidig. Außer den Schweinemästern, die getroffen, werden sollten, würden auch andere Futtergetreideverbraucher in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Schweineaufzucht wird zudem nicht nur vom Futtergetreidepreis, sondern ebenso vom Ernteausfall an wirtschaftseigenem Futter (Kartoffeln) bestimmt.