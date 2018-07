Inhalt Seite 1 — Wohin – womit – wie weit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH., Hamburg

Der Mai ist gekommen, und die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft hat ihre Fahrpreise für Straßenbahnen, U-Bahnen, Omnisbusse und Alsterschiffe erhöht. Das ärgert die Hamburger gewaltig, und mancher herzhafte Wunsch, die HHA möchte eine Konkurrenz haben, ist zu vernehmen. Daran sieht man, wie undankbar die Hamburger sind! Nie schätzen sie hoch genug ein, was die HHA für sie tut!

Da ist zum Beispiel die Sache mit den Zangen, schönen, modernen, blanken Zangen, die nach der vorigen Fahrpreiserhöhung angeschafft wurden. Sie dienen zum Entwerten der Felder auf den Sammelkarten. Das geschah vordem mit einfachen Stempeln und war ein gänzlich uninteressanter Vorgang. Kaum hatte man die Karte hingelegt, schon war der Stempel draufgedrückt. Jetzt hingegen reicht man dem Angestellten an der U-Bahnsperre oder dem Straßenbahnschaffner die Karte hin. Er nimmt sie in die linke Hand. Er paßt sie an der richtigen Stelle in den schmalen Schlitz der großen Zange hinein. Dann drückt er zu. Das ist ein sehr interessanter Vorgang. Er hätte die Leute trösten müssen ...

Da ist noch eine andere Neuerung, die sowenig anerkannt wird. Früher konnte man an den U-Bahnschalter gehen und „dreimal Jungfernstieg hin und zurück“ verlangen. Dieser altmodischen Möglichkeit machten die modernen Fahrscheindrucker ein Ende, weil sie den Fahrschein gleichzeitig entwerten. Und auch darüber klagen die Leute hier in Hamburg, anstatt einzusehen, daß dort, wo gehobelt wird, eben Späne fallen.

Jetzt hat die HHA ein Trostbüchlein herausgebracht, das jedermann für den Preis von dreißig Pfennigen erwerben kann. „Sommerfahrplan 1957“ heißt der Titel, und über dem Titel kommen Alsterdampfer, Straßenbahn und Autobus aus den Buchstaben HHA herausgefahren, während einU-Bahnzug auf den drei Buchstaben ruht.

Auf losem Blättchen liegt vorn im Heft der neue Tarif. Er will für sich betrachtet sein. In der Mitte sind die Fahrpläne und auf den Seiten 4 und 5 kann man lesen „Wohin – womit – wie weit“ man fahren kann. Das ist sehr nützlich. Nur eins vermißt man da: womit und wie weit man fahren muß, um zum Verwaltungsgebäude der Hochbahn-Aktiengesellschaft zu gelangen.

Um zu verstehen, daß das wichtig wäre, muß man den letzten Teil des Heftes gelesen haben: Tarifbestimmungen, Allgemeine Beförderungsbedingungen, Allgemeine Anordnungen. Hat man sie gelesen, weiß man, wie leicht es nötig werden kann, zum Hochbahnhaus zu fahren. Und man überlegt, ob es nicht diesem Hause zukäme, eine Giebelinschrift zu tragen, wie sie alte Stadttheater manchmal haben: DEM VERGNÜGEN DER EINWOHNER.