m. m. g., Baden-Baden, im Mai

Wenn man den ganzen Reiz und Zauber einer schönen Stadt genießen will, dann muß man zum wenigsten etwas tun, was heute nicht mehr selbstverständlich erscheint: man muß von seinem Wagen Abschied nehmen. Zwar sind auch in Baden-Baden schon so manche Waldwege durch die unvermeidlichen Chausseen ersetzt worden, aber selbst die Lichtentaler Allee weist immer noch mehr Grünanlagen auf als Asphalt, und ihre exotischen Bäume bleiben Wunder der Natur und Gartenbaukunst. In frühlinghafter Zeit vermischen sich die Duftwogen des Flieders mit den Wohlgerüchen der pontinischen Azaleen; rosa beschneit von den Blüten der Magnolien liegen die Rasenpolster, und Tag für Tag setzen neue Rosen ihre Knospen an.

Unmerklich geht das Kurviertel in Wälder über, und die ärztlich verschriebenen „Geländekuren“ führen den Gast auf manch ruhiges Fleckchen, fern vom Betrieb der Trinkhalle und der Tennisplätze. Wenn man am jenseitigen Ufer der Oos von den Badeanstalten aufwärts steigt, spürt man noch den Hauch verschollener Markgrafenzeit.

Am 15. Mai hat auf dem Terrassengelände oberhalb der Rheinebene wieder die Schwimm- und Badesaison begonnen. Sportelnd, spielend, ruhend oder essend erholen sich die Kurgäste auf der fünf Hektar Grünfläche. Das städtische Hardbergbad – eindrucksvoll als „Schwarzwaldstadion“ bezeichnet – zählt zu den modernsten Schwimmstadien Deutschlands; sicher ist es das am schönsten gelegene. Auch im Friedrichsbad hat kaum eine Wand die Restaurierungswut der letzten Jahre überdauert; nur die Kuppeln, hohen Räume und breiten. Treppenhäuser erinnern noch an die Gründerzeit. Die balneologischen Erfahrungen von Bad-Gastein und Warm Springs (USA) dienten als Anregung für die neuen Anlagen.