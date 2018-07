Inhalt Seite 1 — Beim Frühstück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie wenn ein schüchternes, zaghaftes Kind die Treppe eines Hauses emporsteigt und endlich an die Tür klopft und eintritt, so langsam wanderte das Weinen durch die noch schlafverdunkelten Labyrinthe der Seele und brach endlich hervor: ein leises, einsames Aufschluchzen zuerst, dem sie noch die Tür zuhielt, und dann ein nicht sehr schmerzendes, unwillig ertragenes Weinen. Es dauerte nicht sehr lange, und sie deckte die Spuren mit Puder zu.

Als sie in das Eßzimmer trat, merkte sie gleich an seiner Miene, daß ihm das Frühstück nicht schmecken würde. Sie selbst war völlig appetitlos. Beim Kuß spürte sie wieder, wie das Tränenkind hinter sie trat und mit einer zwar sanften, doch unwiderstehlichen Gebärde ihr Gesicht zur Seite drehte, so daß er sie nur auf die Wange küssen konnte – dieses kindliche Weinen, für das es eigentlich kaum Gründe gab, nur sehr wenige, sehr undeutliche Gründe, die sie gestern überhaupt noch nicht ernst genommen hätte – und was lag zwischen gestern und heute als traumloser Schlaf?

Sie wußte nicht, ob er sie betrog, sie konnte ihn nicht einmal verdächtigen, sie fürchtete es nur; und schon war das Weinen dagewesen, das sie von ihm abwandte, und er spürte, wie sich etwas in ihr verschloß, zu dem er nicht mehr sprechen konnte. Weil es ihm aber nicht möglich war, zu ihrem ganzen Wesen zu sprechen und es anzureden, es mit Namen zu nennen, verzichtete er überhaupt auf Worte. Das kam von ihr, übertrug sich auf ihn und schlug als kränkendes Schweigen wieder auf sie zurück. Sie verschloß sich noch mehr, und da schaute er sie auch nicht mehr an, wich ihrem Blick aus.

Dabei hatte sie nur, während sie wie allmorgendlich vor dem Spiegel saß, daran gedacht, daß er sie vielleicht in dreißig oder vierzig Jahren nicht mehr so lieben würde wie heute. Sie schämte sich ihrer Eitelkeit, sie schämte sich auch schon vor ihm, aber sie konnte jetzt von sich aus nichts an der wachsenden Spannung ändern.

Indessen goß er sich die zweite Tasse Kaffee voll. Sie wußte, wie lustlos er die erste ausgetrunken hatte, wußte, daß er jetzt lieber aufgesprungen und fortgegangen wäre, aber das hätte Streit bedeutet, und sie hatten sich versprochen, nie miteinander zu streiten. Also trank er eine zweite Tasse Kaffee, sagte nichts, aber er dachte wohl: wohin werden uns ihre Launen noch führen, wenn sie sich nach einem Jahr schon so gehen läßt! Gestern war sie noch fröhlich. Ich habe ihr nichts getan. Und sie dachte: er weiß nicht, daß ich heute morgen schon geweint habe, er hilft mir nicht. Er müßte fühlen, daß ich manchmal Angst habe – Angst vor der Einsamkeit, Angst vor dem Alter, Angst vor etwas ganz Namenlosem.

Vom Fenster her fiel ein schmaler Streifen Sonnenlicht über den Tisch und trennte die Tischfläche in zwei Hälften: in eine, die ihr gehörte, und eine, die ihm gehörte. Aber es war eine helle, heitere, freundliche Grenze, und warm wie das Schöne und Wunderbare, das sie miteinander erlebt hatten. Sie glaubte jedoch nicht mehr an das Wunderbare, Erregung schnürte ihr die Kehle zu, sie preßte die Handflächen an das Tischtuch, damit er nicht sehen könne, wie ihre Finger zitterten. Das Wunderbare war nichts als Einbildung, Illusion; überall sah sie Dunkel; ringsum. Sie mußte sich festhalten, sonst wäre sie aufgestanden, wäre in ihr Zimmer zurückgelaufen und hätte sich weinend über das Bett geworfen. In Gedanken war sie dabei, ihre Koffer zu packen. Sie hatte keinen Mut zum Glücklichsein mehr, keine Kraft.

Aber Kraft, für das Unglück, für das Verhängnis traust du dir zu? fragte sie sich.