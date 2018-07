Wenn schon jedes zweite beliebige Dorf heute sein „Festival“ hat – um wieviel mehr darf sich da das Städtchen Schwetzingen den Luxus von Festspielen erlauben, das die dazugehörigen Kräfte aus benachbarten Zentren wie Stuttgart und Frankfurt beziehen kann und ein zauberhaftes Rokokotheater besitzt, dazu die garantierende Protektion eines großen Rundfunksenders (des Süddeutschen) genießt. Aber trotz Kleists „Amphitryon“, trotz Anouilhs „Ornifle“ und Mozarts „Figaro“ erscheint diesmal die gesamte Veranstaltung nur als Folie für die eine große Novität: Die Uraufführung der fünfaktigen komischen Oper von Werner Egk „Der. Revisor“. Sie wurde im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks eigens für diese Festspiele geschaffen.

Werner Egk, der fleißige Schauspielbesucher und wohlbeschlagene Literaturkenner, hat gewußt, warum er sich einen so unverwüstlichen Theaterreißer wie Gogols turbulente Komödie als Opernvorlage wählte. Vom Stoff her kann hier nichts fehlgehen, auch wenn viele feinere Pointen des Originals bei der Umprägung in den al-fresco-Stil eines „Librettos“ notwendigerweise fallen mußten. Was dabei an literarischer Feinarbeit verlorenging, wußte der geschickte Meister des Bühneneffekts reichlich zu ersetzen durch gewissermaßen symbolhafte Intermezzi, die mehrfach breiter ausgeführte psychologische Zwischenglieder der ursprünglichen Handlung zusammenraffen und vor allem erst die Anlässe für Musik herbeischaffen.

So einschneidend also der Librettist Egk auch in die szenische und wörtliche Konzeption Gogols eingegriffen hat, so unverändert ließ er die eigentliche Fabel und die Charaktere der Hauptpersonen. Wir erleben somit die altbekannte hochergötzliche, echt altrussische Burleske von den aufgestörten Kleinstadthonoratioren, deren durchweg schlechtes Gewissen sie in einem durchreisenden Nichtstuer und gewöhnlichen Zechpreller den angekündigten Revisor aus Petersburg erblicken läßt, den sie nunmehr umschmeicheln mit Bestechungsopfern jeder Art, bis – zu spät – das Trugbild platzt und im gleichen, kritischsten Moment der wirkliche Revisor erscheint.

Genug Möglichkeiten, von den Temperamenten, von den Situationen her Musik zu machen! Werner Egk hat sie, wie sich denken läßt, beherzt genutzt. Über weite Strecken hin entfesselt er ein sprudelndes Parlando, das nur von sparsamen Interjektionen des (übrigens fast kammermusikalisch besetzten) Orchesters begleitet oder unterbrochen wird. Nur zeitweise verdichtet sich die Komposition zu lyrischen Episoden, um so häufiger aber nimmt sie die zahlreichen Gelegenheiten zu dramatisch zugespitzten, quirlenden Ensembles wahr. Geistreich und witzig auch die in sich geschlossenen Instrumentalsätze zu den Bestechungspantomimen, die sich freilich in der dramaturgischen Schlüssigkeit als die vielleicht, bedenklichste Abweichung von Gogol erwiesen. Unter den Finales fällt das dritte in der dramatischen Wirksamkeit entschieden gegen die anderen ab. Hier wäre nach den getanzten Traumphantasien der abenteuerlustigen Damen als Kehraus mehr realistische Aktion am Platze gewesen. Egk versteht auch mit den reduzierten Orchestermitteln alle seine gewohnten illustrativen und koloristischen Klangreize loszulassen, und sein Talent für vorsichtige folkloristische Milieuandeutung bewährt sich in dieser Partitur von neuem.

Der Komponist als sein eigener musikalischer Interpret am Dirigentenpult fand kongeniale Unterstützung in der Regieführung Günther Rennerts, der hier mit seiner unvergleichlichen Fähigkeit, den mimischen Spieltrieb zu einem szenischen Perpetuum mobile anzufachen, vollkommen in seinem Element war. Zwei Spezialisten der parodistischen Pointe hatten sich hier zusammengefunden, und so konnte es keinen Augenblick der Ermüdung oder auch nur nachlassender Spannung geben. Da obendrein Leni Bauer-Ecsy eine zweckgerechte Bühnenausstattung bereitgestellt hatte und ein erstklassiges Sängeraufgebot der Württembergischen Staatsoper zur Verfügung stand (an der Spitze Gerhard Stolze als Titelheld, Fritz Ollendorff als Stadthauptmann, Hetty Plümacher und Friederike Sailer als Mutter Anna und Tochter Marja), so konnte es nicht fehlen, daß dem Werke vor einem prominenten Parkett (darunter der sowjetische Botschafter Smirnow) ein unbestreitbarer, handfester Erfolg beschieden war. Walter Abendroth