G. Z., Karlsruhe

Ich bin unschuldig und werde mein Recht bis zum letzten wahrnehmen“, knurrte der Mann im dunklen Schneideranzug, als zwei Polizisten auf die Anklagebank zutraten, um ihn abzuführen. Wenige Minuten später ging es wie ein Lauffeuer durch Karlsruhe: Chefarzt Dr. Kienle ist im Gerichtssaal verhaftet worden.

Seit Tagen gibt es in ganz Karlsruhe nur ein Gesprächsthema: den Kienle-Prozeß. Obgleich die Zuhörerbänke im großen Sitzungssaal des Landgerichts leer sind – es wird unter Ausschluß, der Öffentlichkeit verhandelt –, ist am Abend eines jeden Prozeßtages die ganze Stadt „auf dem laufenden“. Vielleicht wissen die Leute sogar immer ein wenig mehr, als tatsächlich geschehen ist – wie das nun einmal zu sein pflegt, wenn Dinge besonders „diskret“ behandelt werden.

Das Interesse der Öffentlichkeit kommt nicht überraschend, denn der 46jährige Mann mit dem leichtergrauten Haar und dem etwas groben Gesicht ist nicht „irgendein Chefarzt“, sondern der wissenschaftliche Leiter des Deutschen Therapie-Kongresses. Was man ihm vorwirft, wiegt schwer: Vergehen gegen den § 174 Abs. 2 des Strafgesetzbuches. Nach diesem Paragraphen wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft, wer unter Ausnutzung seiner Amtsstellung oder seiner Stellung in einer Anstalt für Kranke oder Hilfsbedürftige einen anderen zur Unzucht mißbraucht.

Aussage steht gegen Aussage in diesem Prozeß. Der Arzt, dessen Karriere auf dem Spiel steht: Ich habe eine gynäkologische Untersuchng vorgenommen. Die Patientin unter Eid im Zeugenstand: Ich bin überrumpelt und verführt worden. Wer erscheint glaubwürdiger, der prominente Mediziner auf der Anklagebank oder die etwas unscheinbare 31jährige Frau, die immer wieder verlegen ihr Taschentuch aus der Handtasche hervornestelt, wenn sie nach Einzelheiten befragt wird? Dr. Kienle selbst bezeichnete seine frühere Patientin als schwer hysterisch: sie leide unter Einbildungen.

Der Prozeß wurde für einige Tage unterbrochen, um dem medizinischen Gutachter Gelegenheit zu geben, die Patientin auf ihren Geisteszustand hin zu untersuchen. Schon meldete sich „des Volkes Stimme“: Nun wird sie sicher für verrückt erklärt. Eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus...

Groß war deswegen die Überraschung, als der Inhalt des Gutachtens bekannt wurde: Die Zeugin ist voll zurechnungsfähig, ihre Aussagen sind durchaus glaubwürdig. Weniger überzeugend – heißt es weiter – seien dagegen die Erklärungen des beurlaubten Chefarztes.

Mit Sorgenfalten beobachtet man vom Rathaus aus die Verhandlung im Landgericht. Dr. Kienle ist nämlich nicht nur Initiator und treibende Kraft des Deutschen Therapie-Kongresses, sondern auch der Heilmittelausstellung. Beide Veranstaltungen brachten in jedem Sommer rund 5000 Ärzte und beinahe die gesamte pharmazeutische Industrie der Bundesrepublik nach Karlsruhe. Die Stadt hat eine Menge Geld investiert, um den Deutschen Therapie-Kongreß in ihren Mauern anzusiedeln, in der Hoffnung, daß sich auf lange Sicht diese Investitionen lohnen würden. Jetzt machen sich die Stadtväter Gedanken darüber, in welchem Umfang der Prozeß gegen Dr. Kienle dem Kongreß Abbruch tun könnte.